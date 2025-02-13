WoW SoD : L'acquisition de Vestiges de valeur a été facilitée avec le correctif du 13 février, les détails

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
- Les Vestiges de valeur sont désormais récupérables sur les boss des Cryptes de Karazhan.
- Les Vestiges de valeur peuvent désormais être obtenus une fois par jour sur les boss de Scholomance et du côté UD de Stratholme. Ces derniers se ramassent chaque jour en même temps que les Réaux de terremine ternis sur les boss.
- Chaque zone affectée par une invasion du Fléau contient désormais une projection d'âme du Frère Luctus pour récupérer et rendre la quête répétable.
- Vous pouvez désormais échanger des Vestiges de valeur contre des Marque de valeur de l'Aube d'argent auprès du Frère Luctus.
- La semaine prochaine, le Sceau de l'Aube n'augmentera que d'un seul rang maximum, atteignant ainsi le rang 5.
- Note des développeurs : Nous avions initialement prévu d'augmenter le système de puissance du Sceau de l'Aube jusqu'au rang 6 la semaine prochaine, mais nous avons décidé qu'il serait préférable de ralentir cette progression et éventuellement de la limiter plus tôt que le rang 10. Cela signifie également que les joueurs n'auront pas besoin de collecter autant de Vestiges de valeur chaque semaine. Nous continuerons à surveiller et évaluer ce système.
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