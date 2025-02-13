WoW SoD : L'acquisition de Vestiges de valeur a été facilitée avec le correctif du 13 février, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 février 2025 à 11h06
Le correctif du 13 février 2025 de WoW SoD a apporté des changements appréciables concernant la récolte de Vestiges de valeur.
WoW SoD : L'acquisition de Vestiges de valeur a été facilitée avec le correctif du 13 février, les détails
Afin de perfectionner le système du Sceau de l'Aube introduit en P7 de WoW SoD, Blizzard a appliqué quelques changements le 13 février 2025. Le développeur a en effet souhaité faciliter l'acquisition des Vestiges de valeur pour que l'amélioration hebdomadaire du Sceau ne soit pas contraignante pour les joueurs. 

Les Vestiges de valeur s'obtiennent à présent en donjon

Depuis le lancement de la P7 de WoW SoD, les joueurs n'apprécient pas nécessairement de farmer des Vestiges de valeur pour s'optimiser en perspective de leur rendez-vous dans le raid de Naxxramas. Il est vrai qu'il est contraignant de devoir faire l'aller-retour dans les Maleterres de l'Est pour remettre la quête répétable et le reprendre, c'est pourquoi une projection du Frère Luctus sera ajoutée dans chaque zone des Invasions du Fléau. Qui plus est, les Vestiges de valeur peuvent à présent être obtenus sur les boss de Stratholme UD, Scholomance et des Cryptes de Karazhan. 

vestiges-de-valeur-wow-sod
Voici le détail du correctif du 13 février 2025 de la Saison de la Découverte :
  • Les Vestiges de valeur sont désormais récupérables sur les boss des Cryptes de Karazhan.
  • Les Vestiges de valeur peuvent désormais être obtenus une fois par jour sur les boss de Scholomance et du côté UD de Stratholme. Ces derniers se ramassent chaque jour en même temps que les Réaux de terremine ternis sur les boss.
  • Chaque zone affectée par une invasion du Fléau contient désormais une projection d'âme du Frère Luctus pour récupérer et rendre la quête répétable.
  • Vous pouvez désormais échanger des Vestiges de valeur contre des Marque de valeur de l'Aube d'argent auprès du Frère Luctus.
  • La semaine prochaine, le Sceau de l'Aube n'augmentera que d'un seul rang maximum, atteignant ainsi le rang 5.
  • Note des développeurs : Nous avions initialement prévu d'augmenter le système de puissance du Sceau de l'Aube jusqu'au rang 6 la semaine prochaine, mais nous avons décidé qu'il serait préférable de ralentir cette progression et éventuellement de la limiter plus tôt que le rang 10. Cela signifie également que les joueurs n'auront pas besoin de collecter autant de Vestiges de valeur chaque semaine. Nous continuerons à surveiller et évaluer ce système.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
WoW Classic 12 septembre 2026

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé

Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
WoW Forever va sortir en novembre 2026 : Classic+ s'annonce grandiose
WoW Classic 12 septembre 2026

WoW Forever va sortir en novembre 2026 : Classic+ s'annonce grandiose

La BlizzCon 2026 a réservé la plus belle des surprises pour les amateurs de WoW Classic : WoW Forever (Classic+) sera disponible en novembre 2026.
WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.

commentaire (0)