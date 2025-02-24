WoW SoD : Blizzard veut redonner vie aux healers, le développeur en dit plus sur ses intentions

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 février 2025 à 13h14
Le healing en mode mythique dans Naxxramas sur WoW SoD est plus intensif que d'habitude, et cela est lié à une direction qu'a décidé de suivre Blizzard.
WoW SoD : Blizzard veut redonner vie aux healers, le développeur en dit plus sur ses intentions
Les dernières phases de WoW SoD, celle ayant suivi la sortie de Cœur du Magma pendant l'été 2024, ont été longues et souvent frustrantes pour de nombreux healers. Les plaintes sur les Discord de classe et sur Reddit relatant un manque de soins à prodiguer en raid ont abondé, si bien que Blizzard a fini par s'intéresser à la méta heal pour apporter des ajustements en P7. En février 2025, "Zirene' en a dit un peu plus sur les intentions du développeur en la matière.

Les dégâts importants du mode mythique de Naxxramas sont intentionnels, Blizzard souhaite que les healers « jouent au jeu »

La sortie de Naxxramas a fait beaucoup de bien aux joueurs de WoW SoD. En plus de retrouver le plaisir d'une progression plus difficile qu'à l'ordinaire dans un raid, les healers ont eu la bonne surprise de constater que l'un de leurs principaux problèmes avait été solutionné.

Après avoir attiré l'attention du développeur durant des mois sur la surpuissance des boucliers des prêtres qui asphyxiait la méta heal, un nerf majeur est venu mettre un terme à la viabilité de la rune Protection de l'âme, en particulier à l'intérieur de la Citadelle de l'Effroi. Le Sceau de l'Aube n'améliore effectivement pas le montant absorbé par les boucliers, même si une erreur de tooltip laisse penser le contraire. Le développeur souhaite persister dans cette voie, c'est en tout cas ce qu'a indiqué "Zirene" sur X en réponse à une question relative à un éventuel scaling des potions de protection supérieures.

 
De nombreux healers ont dit qu'ils n'avaient presque rien à soigner pendant SoD ou qu'ils avaient très peu besoin d'utiliser leurs CDs défensifs. Nous avons donné aux joueurs de nombreux outils de classe sans jamais exiger qu'ils les utilisent en combat.
Nous avons donc réduit l'échelonnage des soins avec Sceau de l'Aube, rendu les combats plus difficiles en 4/4 HM, affaibli les boucliers des prêtres, réduit une partie de l'esquive des tanks et fait en sorte que les points de vie augmentent, rendant ainsi de nombreux consommables moins efficaces par rapport à votre pool de vie en dehors de Naxxramas.
Les prêtres ombre occupent encore trop l'espace des soigneurs par rapport à ce que nous souhaiterions, étant donné leurs dégâts importants. La plupart de ces changements visent à permettre aux soigneurs de ressentir à nouveau qu'ils jouent réellement au jeu.
Le fait que les dégâts subis par le raid et les tanks soient aussi plus importants dans Naxxramas n'est pas le fruit du hasard, et les potions de protection n'y changeront rien. Blizzard souhaite redonner des frayeurs aux healers, et qu'ils puissent enfin s'amuser au même titre que leurs coéquipiers. En mettant un terme à l'absorption à outrance, en contraignant les tanks à jouer avec plus de survivabilité et en affrontant des boss administrant de lourds dégâts, Blizzard a ainsi réussi à redonner plus de sens à la présence des healers en raid. Le prêtre ombre pose toutefois problème, et il apparaît que le développeur en a conscience et travaille peut-être déjà à une solution. 

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À la suite de cette déclaration, des joueurs ont soulevé de nouveaux points sur X ou sur Discord. Le mage heal serait devenu trop puissant par rapport aux autres soigneurs, et le prêtre heal aurait bien besoin d'une refonte de son bonus 6 parties du T3, basé sur le bouclier, un sort désormais délaissé au profit de Soins de lien.

De plus, Naxxramas est à l'heure actuelle satisfaisant en termes de difficulté en mode mythique, et les prochaines améliorations du Sceau de l'Aube risquent de trivialiser le contenu. Si les boss tombent trop rapidement, alors les healers revivront une frustration qu'ils ont déjà trop connue sur SoD. Blizzard pourrait toutefois faire subir un nerf au Sceau si la situation dégénérait, mais le développeur n'a pas encore pris la parole officiellement à ce sujet.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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