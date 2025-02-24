WoW SoD : Blizzard veut redonner vie aux healers, le développeur en dit plus sur ses intentions

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
This is the intent.— Aidan 'Zirene' Moon (@Zirene) February 21, 2025
Many healers have said they haven't had anything to heal during SoD or almost no use for their cooldowns. We gave players lots of class tools and never demanded they use them in encounters.
So we made healing scale less with seal of the dawn, made encounters…
De nombreux healers ont dit qu'ils n'avaient presque rien à soigner pendant SoD ou qu'ils avaient très peu besoin d'utiliser leurs CDs défensifs. Nous avons donné aux joueurs de nombreux outils de classe sans jamais exiger qu'ils les utilisent en combat.Le fait que les dégâts subis par le raid et les tanks soient aussi plus importants dans Naxxramas n'est pas le fruit du hasard, et les potions de protection n'y changeront rien. Blizzard souhaite redonner des frayeurs aux healers, et qu'ils puissent enfin s'amuser au même titre que leurs coéquipiers. En mettant un terme à l'absorption à outrance, en contraignant les tanks à jouer avec plus de survivabilité et en affrontant des boss administrant de lourds dégâts, Blizzard a ainsi réussi à redonner plus de sens à la présence des healers en raid. Le prêtre ombre pose toutefois problème, et il apparaît que le développeur en a conscience et travaille peut-être déjà à une solution.
Nous avons donc réduit l'échelonnage des soins avec Sceau de l'Aube, rendu les combats plus difficiles en 4/4 HM, affaibli les boucliers des prêtres, réduit une partie de l'esquive des tanks et fait en sorte que les points de vie augmentent, rendant ainsi de nombreux consommables moins efficaces par rapport à votre pool de vie en dehors de Naxxramas.
Les prêtres ombre occupent encore trop l'espace des soigneurs par rapport à ce que nous souhaiterions, étant donné leurs dégâts importants. La plupart de ces changements visent à permettre aux soigneurs de ressentir à nouveau qu'ils jouent réellement au jeu.
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