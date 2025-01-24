WoW SoD : La méta heal va être bouleversée en P7

Les joueurs ont été entendus ; Blizzard va appliquer un nerf de taille au prêtre heal en P7 de WoW SoD.
Les dernières runes de classe de la Saison de la Découverte avaient fait leur entrée sur WoW
au cours de la phase 4 de l'été 2024, en même temps que les joueurs atteignaient le niveau 60. Or, celle de Protection de l'âme des prêtres avait tout de suite perturbé la méta heal. Blizzard a enfin décidé de réagir pour rééquilibrer les choses une dizaine de jours avant la sortie de Naxxramas.
La P7 de WoW SoD amènera un nerf majeur des prêtres heal
Les healers, à l'exception des prêtres, ont pour beaucoup eu le sentiment d'être inutiles depuis que la rune de Protection de l'âme (Soul Warding) est disponible sur WoW SoD
. En effet, la puissance du bouclier du prêtre n'a cessé de croître au fil des phases, de telle manière qu'il est à présent capable d'absorber plus de la moitié de tous les dégâts subis par un groupe dans Ahn'Qiraj. Il est ainsi vite devenu difficile pour les autres soigneurs de s'amuser aussi avec leur personnage, puisqu'il ne restait plus grand-chose à guérir. Les publications faisant état de cette méta souvent qualifiée d'ennuyante et frustrante
se sont multipliées sur le forum officiel du jeu et sur Reddit, et le développeur a fini par apporter une réponse positive à vos plaintes.
Le lendemain de l'annonce du déploiement d'une troisième version du PTR de la P7
, des ajustements concernant les runes de Protection de l'âme et de Force d'âme ont été repérés
:
- Force d'âme → Soins inférieurs, Soins, Soins supérieurs et Soins rapides réduisent la durée restante d'Âme affaiblie sur les cibles soignées de 4 secondes (au lieu de 2). De plus, les cibles de votre Mot de pouvoir : Bouclier gagnent de la rage en subissant des dégâts même si ces dégâts sont absorbés et Fureur vertueuse est déclenchée par l'absorption de dégâts de votre Mot de pouvoir : Bouclier comme s'il s'agissait de soins.
- Protection de l'âme → Votre Mot de pouvoir : Bouclier n'a plus de temps de recharge, coûte 15 % de mana en moins, a un effet augmenté de 10 % (au lieu de 15) de sa valeur de base et obtient un bonus de 10 % (au lieu de 50) de votre puissance des soins.
Ce nerf du prêtre heal
devrait inviter les joueurs à totalement revoir leur manière d'évoluer avec cette classe, puisque poser des boucliers ne sera plus aussi pertinent. Le ratio coût en mana/soins prodigués devrait effectivement décourager les prêtres à faire usage de ce sort à outrance, et ces derniers pourront ainsi redécouvrir leur vaste palette de compétences et se réorienter vers un gameplay Sacré.
Nous ne savons pas encore quand ce changement sera appliqué, mais la P7 sortira le 29 janvier et Naxxramas ouvrira le 6 février. Le bouleversement de la méta heal est donc imminent sur WoW SoD
.
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