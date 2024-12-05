WoW SoD : Atteindre le palier Neutre avec la Progéniture de Nozdormu est désormais possible grâce à la Guerre de 10 heures

Farmer la réputation avec la Progéniture de Nozdormu n'a jamais été aussi rapide sur WoW SoD qu'avec la Guerre de 10 heures, retrouvez des informations à ce sujet dans cet article.
Le gong sonnant l'ouverture des Portes d'Ahn'Qiraj peut être retenti depuis le 4 décembre 2024 à 22 heures sur WoW
SoD, ce qui marque le commencement de la Guerre de 10 heures en Silithus. Cet événement ne doit pas être manqué si vous aspirez à passer Neutre avec la Progéniture de Nozdormu avant le premier raid.
La réputation avec la Progéniture de Nozdormu peut être farmée jusque Neutre en moins de deux heures jusqu'au 6 décembre sur WoW SoD
Les joueurs les plus assidus de WoW SoD
ont déjà monté leur réputation avec la Progéniture de Nozdormu
afin de s'assurer de pouvoir porter rapidement leur ensemble T2.5
, dont les premiers jetons peuvent être convertis accessibles à partir de Neutre. Or, cela demandait soit beaucoup de temps, soit beaucoup de pièces d'or, mais fort heureusement, une alternative vous est proposée pour les imiter à travers la Guerre de 10 heures
. En réalité, les combats en Silithus contre divers boss et créatures hostiles élites durent 48 heures (du 4 au 6 décembre à 22 heures), ce qui vous laisse a priori assez de temps pour participer à l'événement, d'autant que vous pouvez passer de Haï à Neutre 2999/3000 avec la Progéniture de Nozdormu en moins de deux heures
.
Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre avec un groupe de raid en Silithus
, au sud de la zone, sur le pont marquant les entrées des raids d'Ahn'Qiraj.
Là-bas, vous apercevrez aisément des Porteguerres anubisath colossaux
, qui apparaissent par groupe devant le Général Rajaxx. Chaque élimination vous rapportera 250 points de réputation (275 pour les Humains).
Contrairement aux obélisques de Tanaris, vous n'aurez pas à attendre plus de 15 minutes pour que les Anubisath réapparaissent, mais entre 30 secondes et une minute
. Il est alors tout à fait possible d'atteindre le palier Neutre très rapidement, à condition que les lieux ne soient pas trop contestés. N'hésitez donc pas à faire un détour par Silithus avant qu'Ahn'Qiraj ne soit accessible, et obtenir ainsi une priorité sur les jetons T2.5.
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