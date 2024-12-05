WoW SoD : Atteindre le palier Neutre avec la Progéniture de Nozdormu est désormais possible grâce à la Guerre de 10 heures



le 05 décembre 2024 à 12h37 Publié par Amandine Paccou le 05 décembre 2024 à 12h37

Farmer la réputation avec la Progéniture de Nozdormu n'a jamais été aussi rapide sur WoW SoD qu'avec la Guerre de 10 heures, retrouvez des informations à ce sujet dans cet article.