WoW SoD : Les bonus des ensembles T2.5, les détails

Retrouvez les bonus d'ensembles T2.5 qui seront disponibles avec Ahn'Qiraj en P6 de WoW SoD dans cet article.
Comme cela avait été le cas avec le T1 et le T2 sur WoW
SoD, les ensembles T2.5 qui sortiront avec le raid d'Ahn'Qiraj le 6 décembre 2024 ont été mis à jour. Chaque classe et spécialisation devrait y trouver son compte puisqu'il existera plusieurs versions pour chaque classe. Afin de vous aider à mieux vous projeter, nous vous indiquons ici tous les bonus de set T2.5 de la P6 de la Saison de la découverte
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Les bonus d'ensemble T2.5 de WoW SoD, les détails
Druide
Équilibre
Farouche
- (2) Set : Votre talent Grâce de la nature bénéficie de 1 charge supplémentaire à chaque fois qu'il se déclenche.
- (4) Set : Augmente de 60 % le bonus de dégâts supplémentaires infligés par les coups critiques avec vos sorts Feu stellaire, Éruption stellaire et Colère.
Heal
- (2) Set : Votre technique Lambeau ne nécessite plus de se trouver derrière la cible, mais inflige 15 % de dégâts supplémentaires si c'est le cas.
- (4) Set : Les coups critiques de vos techniques Mutilation, Lambeau et Morsure féroce font saigner votre cible à hauteur de 30 % des dégâts infligés pendant 4 sec s.
Tank
- (2) Set : Réduit le temps de recharge de vos sorts Renaissance et Innervation de 65 %.
- (4) Set : Vos soins critiques avec les sorts Toucher guérisseur, Rétablissement et Nourrir soignent instantanément la cible pour un montant équivalent à 50 % des soins prodigués.
- (2) Set : Chaque fois que vous effectuez une esquive alors que vous êtes en forme d'ours redoutable, vous bénéficiez d'une augmentation des dégâts de 10 % lors de la prochaine utilisation de votre technique Mutilation ou Balayage, cumulable jusqu'à 5 fois.
- (4) Set : Réduit le temps de recharge de Mutilation (ours) de 2,1 s.
Distance
Chasseur
Mêlée
- (2) Set : Le temps de recharge restant du talent Tir mortel est réduit de 65 % lorsqu'il est utilisé sur des cibles dont les points de vie sont compris entre 20 % et 50 %, et n'a pas de temps de recharge lorsque votre technique Tir rapide est active.
- (4) Set : Augmente les dégâts de Tir mortel de 50 %.
- (2) Set : Augmente les dégâts sur la durée de Frappe de wyverne de 50 %.
- (4) Set : Augmente les dégâts infligés à l'impact de Morsure de la mangouste et de toutes les compétences de frappes de 15 %.
DPS (feu)
Mage
Heal
- (2) Set : Votre sort Trait de feu permet désormais à votre prochain sort de feu de bénéficier de 50 % de chances supplémentaires d'infliger un coup critique pendant 10 sec.
- (4) Set : Augmente les dégâts infligés par votre talent Enflammer de 10 %.
- (2) Set : Votre sort Déflagration des arcanes augmente les dégâts infligés et les soins prodigués de 10 % supplémentaires par cumul.
- (4) Set : Vos sorts Bouclier de mana, Gardien de feu et Gardien de givre absorbent 50 % de dégâts supplémentaires et placent également une balise temporelle sur la cible pendant 30 sec.
DPS
Paladin
Heal
- (2) Set : Augmente les dégâts de Frappe du croisé de 50 %.
- (4) Set : Vos attaques de base augmentent de 40 % les dégâts de votre prochain Exorcisme lancé en moins de 20 sec. Se cumule jusqu'à 3 fois.
Tank
- (2) Set : Réduit le temps de recharge de Lumière divine de 25 %.
- (4) Set : Vos soins prodigués à la cible de votre Guide de lumière rend également des points de vie à la cible alliée blessée la plus proche à hauteur de 90 % de ce montant.
- (2) Set : Votre Bénédiction du sanctuaire accorde également une augmentation de 10 % de toutes les caractéristiques lorsqu'elle est lancée sur vous-même.
- (4) Set : Votre technique Bouclier de piété rend votre prochain sort Lumière sacrée instantané. S'il est lancé sur vous-même, il restitue 100 % de son coût en mana et n'est pas affecté par Gardé par la Lumière.
DPS
Prêtre
Heal
- (2) Set : Votre sort Fouet mental cesse de perdre en durée lorsque vous subissez des dégâts et lance une Pointe mentale gratuite contre la cible au moment de l'incantation.
- (4) Set : Votre sort Pointe mentale est désormais instantané, inflige 10 % de dégâts supplémentaires et peut être lancé tout en canalisant un autre sort.
- (2) Set : Votre sort Prière de guérison bénéficie de 2 charges supplémentaires.
- (4) Set : Votre sort Cercle de soins soigne désormais de 100 % supplémentaires le membre du groupe ciblé ayant subi le plus de blessures.
DPS
Voleur
Tank
- (2) Set : Augmente les dégâts d'Attaque pernicieuse et Coup de sabre de 20 %.
- (4) Set : Réduit le temps de recharge de Poussée d'adrénaline de 4 min.
- (2) Set : Votre technique Main Gauche frappe désormais 1 cible supplémentaire proche et permet également à votre technique Attaque pernicieuse de toucher 1 cible supplémentaire proche. Ces coups supplémentaires ne sont pas dupliqués par Déluge de lames.
- (4) Set : Tant que l'effet est actif, votre technique Main gauche vous permet également de vous soigner à hauteur de 15 % de tous les dégâts infligés par Attaque pernicieuse. Tout soin excédentaire se transforme en une barrière de sang absorbant les dégâts jusqu'à 20 % de vos points de vie maximum.
Élémentaire
Chaman
Amélioration
- (2) Set : Vous avez 70 % de chances d'éviter les interruptions causées par les dégâts lorsque vous lancez Éclair, Chaîne d'éclairs ou Explosion de lave, et 10 % de chances supplémentaires de déclencher votre talent Focalisation élémentaire.
- (4) Set : Augmente de 60 % le bonus en points de dégâts des coups critiques obtenus avec vos sorts de feu, de givre et de nature.
Heal
- (2) Set : Augmente les dégâts de Frappe-tempête et Fouet de lave de 50 %.
- (4) Set : Vos coups critiques avec Frappe-tempête et Fouet de lave infligent à votre cible des brûlures équivalentes à 30 % des dégâts infligés en 4 sec.
Tank
- (2) Set : Votre sort Remous augmente le montant des soins prodigués par Salve de guérison de 25 % supplémentaires.
- (4) Set : Réduit le temps d'incantation de Salve de guérison de 1,1 s.
- (2) Set : Le fait d'infliger des dégâts à une cible avec Frappe-tempête réduit également tous les dégâts que vous subissez de 10 % pendant 10 sec.
- (4) Set : Votre Esprit de l'alpha augmente également vos points de vie de 10 % lorsqu'il est lancé sur vous-même.
DPS
Démoniste
Tank
- (2) Set : Réduit le temps de recharge de votre Trait du chaos de 50 % et augmente les dégâts infligés par Trait du chaos et Trait de l'ombre de 10 %. En outre, Trait du chaos peut à présent déclencher votre talent Trait de l'ombre amélioré.
- (4) Set : Chaque fois que vous touchez une cible avec Conflagration, vous obtenez une augmentation des dégâts de feu de 5 % pendant 20 sec, cumulable jusqu'à 2 fois.
- (2) Set : Réduit le temps de recharge d'Enchaînement d'ombre de 2,1 s.
- (4) Set : Les effets de votre Sacrifice démoniaque persistent à présent lorsque vous avez un familier démoniaque actif, tant que vous ne réinvoquez pas le familier sacrifié. Vous ne pouvez avoir qu'un seul effet de Sacrifice démoniaque actif à la fois.
DPS
Guerrier
Tank
- (2) Set : Réduit le temps de recharge de Souhait mortel de 50 %.
- (4) Set : Vous infligez 10 % de dégâts supplémentaires quand un ennemi proche est affecté à la fois par votre technique Pourfendre et votre effet Blessures profondes.
- (2) Set : Réduit le temps de recharge de Coup de tonnerre de 100 %.
- (4) Set : Votre technique Heurt de bouclier génère 100 % de menace supplémentaire et son temps de recharge est annulé si elle est esquivée, parée ou bloquée.
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