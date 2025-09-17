WoW MoP : Les migrations gratuites vers les méga serveurs seront disponibles en septembre

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 septembre 2025 à 10h51
Les méga serveurs vont ouvrir en septembre 2025 sur WoW Classic MoP, et cette sortie sera accompagnée de migrations gratuites vers Auberdine ou Mirage Raceway.
WoW MoP : Les migrations gratuites vers les méga serveurs seront disponibles en septembre
En septembre 2025, Tom Ellis, producteur senior de WoW Classic MoP, annonçait que Blizzard envisageait sérieusement la création de méga serveurs, de manière à réunir toute la communauté sur un seul et même royaume dans chaque région du monde. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que cette décision soit confirmée : les migrations gratuites seront ouvertes dès le 24 septembre prochain.

Les méga serveurs de WoW Classic MoP arrivent le 24 septembre 2025

Le 16 septembre, Blizzard a publié une annonce sur son forum officiel dans l'optique d'expliquer le grand changement qui sera bientôt mis en place sur WoW Classic Mists of Pandaria. Tous les joueurs sont invités à migrer gratuitement leurs personnages dans chaque région du monde vers un méga serveur. En France, deux possibilités s'offrent à vous selon votre royaume d'origine :
  • Si vous êtes sur serveur français (Sulfuron ou Amnennar) → Auberdine (PvE)
  • Si vous êtes sur serveur anglophone, comme Gehennas ou Firemaw → Mirage Raceway (PvE)
Concrètement, cette intervention devrait vous conduire à une meilleure expérience en jeu, car vous trouverez plus aisément des groupes, et qu'il sera plus facile de recruter des membres pour votre guilde. Par ailleurs, l'économie devrait s'améliorer, grâce à davantage d'offres à l'hôtel des ventes. Chacun de ces royaumes sera aussi reclassé PvE.

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Les migrations gratuites seront disponibles dès le mercredi 24 septembre, en même temps que la P2. À compter de cette date, il ne sera plus possible de créer de nouveaux personnages sur les royaumes n'étant pas des méga serveurs pour les nouveaux joueurs.

Y aura-t-il une limite de joueurs sur les méga serveurs ?

Blizzard a indiqué que comme sur SoD, les méga serveurs ne comporteront aucune limite de joueurs, puisqu'ils sont établis en prévision d'une forte population. Vous ne devriez donc ne rencontrer ni file d'attente ni ralentissements intempestifs en jeu.

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Combien de temps sera nécessaire pour migrer ?

Les temps de traitement de vos transferts de personnages varieront beaucoup en fonction de la demande : dans des situations de charge extrême, ce processus a déjà pu prendre plusieurs heures, mais normalement la migration devrait requérir entre 2 et 5 minutes. Afin d'éviter d'être déçu, nous vous recommandons de réserver dès à présent votre pseudonyme sur votre futur serveur.

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Les méga serveurs devraient insuffler un vent de fraîcheur à WoW Classic MoP, alors rendez-vous dès mercredi prochain sur Auberdine ou Mirage Raceway pour redécouvrir le plaisir de jouer sur un royaume de grande envergure.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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