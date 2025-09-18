WoW MoP : La proposition incompréhensible de Blizzard relative aux mégas serveurs suscite la colère des joueurs

Les mégas serveurs seront disponibles en septembre 2025 sur WoW Classic MoP, mais une annonce présentant une solution pour limiter les risques de perdre son nom au cours de la migration provoque une vague de colère chez les joueurs.
En septembre 2025, Blizzard annonçait que des mégas serveurs ouvriront pour WoW
Classic MoP, reprenant ainsi un système ayant fait ses preuves sur SoD et les royaumes anniversaire. Or, même s'il s'agit d'une bonne nouvelle étant donné que cela facilitera notamment le recrutement et la composition de groupes, certains joueurs ont émis des réserves en raison des potentielles indisponibilités de leurs pseudonymes ou noms de guilde. Le développeur a alors proposé une solution dans la soirée du 17 septembre, soulevant incompréhension et mécontentement.
La solution de Blizzard pour préserver les noms des joueurs avec les mégas serveurs
Changer de serveur sur WoW
équivaut à prendre le risque que son nom ne soit pas disponible,
et pour limiter cela en prévision des transferts gratuits vers Auberdine (FR) ou Mirage Raceway (EU) de septembre 2025 pour WoW Classic MoP, Blizzard a imaginé une solution quelque peu déroutante.
Nous avons bien entendu vos retours concernant les noms de personnages et de guildes. Nous savions que ce serait un point très délicat, mais nous estimons que la santé globale de l'expérience de jeu sur le long terme l'emporte. Cependant, tard hier soir, nous avons réalisé que nous pouvions aller un peu plus loin en utilisant une partie du processus des Royaumes Connectés.
Les royaumes suivants offriront désormais un transfert de personnage gratuit vers cinq nouveaux royaumes de destination déjà connectés à Mirage Raceway :
Tous les royaumes précédemment fermés redirigeront toujours vers Mirage Raceway.
- Firemaw → Shek'zeer
- Gehennas → Garalon
- Golemagg → Norushen
- Pyrewood Village → Hoptallus
Les noms de personnages et de guildes sont uniques sur chaque royaume, mais tous les royaumes seront connectés entre eux, permettant de rejoindre d'autres guildes sur d'autres royaumes, ainsi que de jouer ensemble en raid, donjon ou PvP.
Nous espérons que cette solution offrira à chacun la possibilité de conserver les noms auxquels vous tenez tant.
Ces royaumes seront ouverts et disponibles pour vos transferts de personnages le mercredi 24, lorsque les royaumes seront en ligne après la maintenance.
Autrement dit, les joueurs évoluant sur des serveurs européens de grande envergure, comme Firemaw ou Gehennas, pourront ne pas migrer directement vers Mirage Raceway. À la place, ils transféreront leurs personnages sur de nouveaux royaumes connectés à Mirage Raceway.
Une proposition tirée par les cheveux qui consterne les joueurs
Si migrer vers un royaume neuf réduit les risques de ne pas récupérer le nom de son choix, il n'en demeure que cette étape nous fait nous sentir dans un roman de Kafka. Pour quelle raison ne pas connecter directement Firemaw, Gehennas, Golemagg et Pyrewood Village directement à Mirage Raceway ? Le développeur fournit la réponse :
La partie coûteuse des Royaumes Connectés réside dans le travail de base de données nécessaire pour fusionner toutes les données des joueurs. C'est un travail que nous aimerions réaliser pour vous, mais que nous n'avons tout simplement pas le temps de faire : c'est un processus très ancien et extrêmement coûteux en temps et en main-d'œuvre, et nous ne pouvons pas l'accomplir ici.
Cette solution crée un environnement semblable à un royaume connecté, dans lequel les joueurs peuvent se transférer eux-mêmes. Chaque royaume ayant une destination différente, nous espérons ainsi que chacun pourra sécuriser les noms qu'il possède déjà.
Sans surprise, cet argument a suscité une grande colère au sein de la communauté, qui n'a pas hésité à prendre la parole sur le forum officiel
. Pour beaucoup, le fait que les royaumes les plus importants ne soient pas ceux de destination est déjà un élément questionnable, c'est pourquoi des appels au boycott des migrations gratuites ont été lancés. Les inquiétudes liées à la limite d'or ainsi qu'aux transferts de guildes se distinguent aussi, et le développeur n'a pas encore rassuré les joueurs à ce sujet.
Par ailleurs, la décision de n'offrir qu'un méga serveur européen exclusivement PvE contrarie certains, qui espéraient voir un retour du PvP dit « sauvage ». La création des mégas royaumes sur MoP Classic diffère de ce qui avait été proposé sur SoD
: tout le monde avait été invité à rejoindre Living Flame, le serveur PvP le plus peuplé. La manière de faire expéditive de Blizzard apparaît d'autant plus incompréhensible sachant cela, et le développeur devrait réviser ses plans rapidement pour éviter d'irriter un peu plus les joueurs en entachant leur expérience en Pandarie.
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