WoW MoP : La proposition incompréhensible de Blizzard relative aux mégas serveurs suscite la colère des joueurs



le 18 septembre 2025 à 12h46 Publié par Amandine Paccou le 18 septembre 2025 à 12h46

Les mégas serveurs seront disponibles en septembre 2025 sur WoW Classic MoP, mais une annonce présentant une solution pour limiter les risques de perdre son nom au cours de la migration provoque une vague de colère chez les joueurs.