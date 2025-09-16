WoW MoP : Tier list des meilleurs tanks

Retrouvez notre tier list des tanks de WoW Classic Mists of Pandaria sur le palier T14 dans cet article.
WoW Classic
Mists of Pandaria ne présente pas tout à fait la même chose que la version d'origine en matière d'équilibrage des classes. En effet, Blizzard a profité de la bêta pour appliquer une série d'ajustements pour toutes les classes, et les tanks n'ont pas fait exception. Il peut alors être quelque peu déroutant de s'y retrouver, et de savoir quel est le meilleur tank possible pour votre raid sur le palier T14. Afin de vous aider à effectuer les bons choix, nous vous présentons ici notre tier list des tanks de WoW Classic MoP.
Tier list des tanks de WoW Classic MoP (Phase 1, T14)
S+
Guerrier protection
S
Druide gardien
A
Moine maître-brasseur Paladin protection
B
Chevalier de la mort sang
Cette tier list se base principalement sur les dégâts que chaque classe peut administrer, ainsi que sur l'utilité pour le raid et la capacité à encaisser des coups importants. La menace n'est pas un paramètre pris en compte, étant donné que cette mécanique ne pose plus aucun problème sur cette version de WoW
.
Précisions
Guerrier Protection
Le guerrier est sans aucun doute possible le meilleur tank de WoW Classic MoP
pour le moment. Non seulement il occasionne des dégâts remarquables aux boss, mais il incarne aussi le choix le plus judicieux sur des boss tels que le Seigneur du Vent Mel'jarak (HoF). En plus de cela, il dispose de CDs intéressant, comme la bannière ou le cri de ralliement, qui apportent beaucoup au raid.
Druide Gardien
Tout comme le guerrier, le druide se positionne très haut dans le ranking en termes de DPS. Cette spécialisation se démarque surtout de par sa multitude de CDs défensifs, qui lui permet d'encaisser beaucoup sans donner des sueurs froides aux healers.
Paladin Protection
Des deux tanks classés A, le paladin est possiblement le meilleur. Plutôt résistant, il administre également des dégâts notables et apporte des CDs appréciables au raid.
Moine Maître-brasseur
Même si le moine peut faire de grandes choses en donjon défi, il n'en demeure qu'il peut se révéler un peu fragile en raid. Il est vrai qu'il apporte beaucoup en matière de mitigation de dégâts au groupe, mais il peut se faire presque one-shot
sur certains boss. Le moine se positionne également loin derrière le guerrier ou le druide quant au DPS, et a tendance à envoyer de mauvais signaux aux healers.
Chevalier de la mort Sang
Le chevalier de la mort inflige un peu plus de dégâts que le moine. Il apporte une assistance aux healers, bien que ces derniers n'en aient pas forcément besoin. Malheureusement, il peut lui aussi subir des dégâts trop importants et surprenants, et en ce sens, il est dommage de privilégier un DK si vous avez la possibilité de faire appel à un guerrier ou à un druide.
Cette tier list des meilleurs tanks de WoW Classic MoP
est vouée à évoluer, au fur et à mesure des phases, des potentiels équilibrages, et de l'obtention d'équipements nouveaux. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce classement, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire afin que nous puissions considérer quelques changements.
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