WoW MoP : Tier list des meilleurs healers

Retrouvez notre tier list des healers de WoW Classic Mists of Pandaria sur le palier T14 dans cet article.
WoW Classic
Mists of Pandaria ne présente pas tout à fait la même chose que la version d'origine en matière d'équilibrage des classes. En effet, Blizzard a profité de la bêta pour appliquer une série d'ajustements pour toutes les classes, et les healers n'ont pas fait exception. Il peut alors être quelque peu déroutant de s'y retrouver, et de savoir quel est le meilleur healer possible pour votre raid sur le palier T14. Afin de vous aider à effectuer les bons choix, nous vous présentons ici notre tier list des healers de WoW Classic MoP.
Tier list des healers de WoW Classic MoP (Phase 1, T14)
S+
Chaman restoration Prêtre sacré
S
Moine tisse-brume Paladin sacré
A
Druide restoration
B
Prêtre discipline
Cette tier list se base sur le HPS (heal per second)
pur, et considère que chaque soigneur évolue dans un groupe discipliné, prenant en compte le fait qu'un maximum de joueurs est regroupé.
Précisions
Prêtre sacré
Le prêtre sacré n'apporte absolument rien au raid en termes de CDs, mais il est le healer le plus flexible, pouvant accomplir n'importe quelle tâche. Par ailleurs, il peut fournir un HPS colossal, en particulier sur des boss tels que Garalon (HoF) ou les Protecteurs de la terrasse Printanière. Le gameplay est également dynamique et amusant, à condition de bien sûr de maîtriser cette spécialisation, sans doute la plus complexe de WoW Classic MoP
.
Chaman restoration
En plus d'être facile à jouer, le chaman restoration peut faire des miracles, tout en apportant une certaine utilité au raid. Il se montre efficace sur la totalité des boss, et son seul point faible réside dans le fait que le positionnement des joueurs peut lui nuire : si un chaman est dans votre groupe, rendez-lui service en restant dans sa pluie de soins.
Paladin sacré
Le paladin sacré est indispensable sur le format 25, au regard des CDs défensifs qu'il a à offrir : la main de protection, la main de pureté, la main de sacrifice ou encore l'aura de dévotion. En outre, il amène de la mitigation de dégâts, et peut briller de par un HPS impressionnant.
Moine tisse-brume
Le moine tisse-brume se distingue sur tous types de formats, même s'il est meilleur en 10. Il dispose d'une palette de compétences intéressantes, et incarne le healer capable de fournir le plus de dégâts.
Druide restoration
Le druide restoration peut proposer un HPS considérable, et excelle sur le format 10 joueurs. Néanmoins, il n'apporte pas grand-chose au raid, et se fait bien souvent surpasser par le chaman ou le prêtre sacré en 25.
Prêtre discipline
Le prêtre discipline peine à égaler les autres healers en matière de HPS, mais apporte des CDs défensifs très profitables au raid, ainsi que de la mitigation de dégâts. Il est aussi en mesure d'assister le DPS de manière conséquente, bien plus qu'un autre soigneur (à l'exception du moine). Toutefois, même s'il est utile en 25, nous vous déconseillons d'en intégrer un à votre groupe en 10 HM, à moins que vous ne faisiez appel à 3 healers (en progression). Les nerfs appliqués à la suite de la bêta ont grandement réduit la capacité du prêtre discipline à remonter le groupe, si bien que le second healer peut vite se sentir débordé.
Cette tier list des meilleurs healers de WoW Classic MoP
est vouée à évoluer, au fur et à mesure des phases, des potentiels équilibrages, et de l'obtention d'équipements nouveaux. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce classement, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire afin que nous puissions considérer quelques changements.
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