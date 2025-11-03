WoW MoP : Patch 5.5.3 du PTR de la P3, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 novembre 2025 à 11h50
Découvrez les nouveautés de la P3 de WoW Classic MoP, qui seront testées sur le PTR en novembre 2025 dans cet article.
WoW MoP : Patch 5.5.3 du PTR de la P3, les détails de la mise à jour
En octobre 2025, Blizzard annonçait l'arrivée imminente du PTR du patch 5.5.3 de WoW Classic MoP, marquant surtout le déploiement du raid du Trône du Tonnerre et de la zone de l'île du Tonnerre. Des notes de patch relatives à cette phase de tests ont été partagées ensuite, et quelques surprises attendent les joueurs par rapport à la version originale. En effet, des changements sont prévus pour que le système d'amélioration des objets de la P3, le Thunderforging, soit moins frustrant qu'à l'époque, et un nouveau rang va arriver en donjon défi, le Platine. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le patch notes 5.5.3 du PTR de la P3 de WoW MoP ci-dessous.

La phase 3 de WoW MoP va être testée sur le PTR, les détails des nouveautés

Bienvenue sur le royaume public de test (PTR) de Mists of Pandaria Classic : Le Roi-Tonnerre

Le patch 5.5.3 introduira plusieurs nouveautés, notamment une nouvelle zone, le système de Thunderforging, deux nouveaux boss mondiaux, ainsi qu'un raid de 12 combats (+ 1 optionnel).
Ce patch poursuit la quête légendaire, ajoute de nouveaux scénarios, apporte des mises à jour du mode Défi, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour les Donjons célestes.

Nouvelle zone : Île du Tonnerre

Le Roi-Tonnerre s'est éveillé, et une nouvelle menace plane sur Azeroth.

Chaque faction mène une offensive pour conquérir le bastion du Roi-Tonnerre : l'Île du Tonnerre.
  • Les joueurs devront collaborer pour débloquer chaque étape de l'île en participant à de nouvelles quêtes journalières, une campagne et plusieurs scénarios.
  • Pour rejoindre l'effort de guerre, rendez-vous à la Garnison du Shado-Pan dans les Steppes de Tanglong, sur la côte ouest de Pandarie.
  • Des trésors sont disséminés partout sur l'île. Les joueurs chanceux pourront trouver les Clés du Palais de Lei Shen, ouvrant l'accès à d'immenses richesses de l'ancien empereur.
  • Sur le PTR, les étapes de l'île seront débloquées tous les quelques jours afin d'accélérer les tests.

Ennemis

  • Les forces zandalaries ont commencé à apparaître sur les côtes de Pandarie.
  • Les porteguerres zandalaris sont des élites nécessitant environ 5 joueurs pour être vaincus.
  • Les éclaireurs zandalaris peuvent être gérés par 1 ou 2 joueurs.
  • Les Direhorns sont désormais apprivoisables — les chasseurs devront découvrir la technique secrète pour y parvenir.
  • Les Porcs-épics spectraux, bêtes spirituelles, peuvent être domptés par les chasseurs Maîtrise des bêtes les plus expérimentés.

Boss mondiaux

  • Le rugissement d'Oondasta résonne à travers toute la Pandarie. L'Île des Géants attend les aventuriers courageux prêts à affronter cette bête terrifiante, encore plus puissante qu'autrefois.
  • Oondasta ne sera disponible que pendant des périodes de test limitées.
  • Un événement « Play with the Blues » aura lieu le 7 novembre à 15 h PST (00 h 01 CET le 8 novembre) pour tester Oondasta avec les développeurs.
  • Vous pourrez aussi affronter Nalak, le gardien des portes, lorsque l'Île du Tonnerre atteindra sa dernière phase.

Prendre possession de la ferme

  • Les joueurs exaltés auprès des Laboureurs devront retourner voir le Fermier Yoon pour prendre le contrôle du Ranch Chant-soleil.
  • Il faut également avoir débloqué les 16 parcelles de terrain.

Quêtes

  • Les démonistes pourront entreprendre une aventure solo pour changer la couleur de leurs sorts de feu en vert gangrené.
  • Commencez cette quête en obtenant un Codex de Xerrath.
  • De nouveaux progrès sont disponibles dans la quête légendaire de Wrathion.

Raids

  • Le Trône du Tonnerre propose 12 combats uniques.
  • Ra-den devra être vaincu en moins de 30 tentatives.
  • Les anciens Lin et Liao échangent des Runes mogu du destin contre des breloques inférieures de bonne fortune.
  • Ces runes permettent de faire un jet bonus de butin dans le Trône du Tonnerre, contre Nalak ou Oondasta.

Périodes de test du Trône du Tonnerre

  • 4 novembre (10 h PST / 19 h CET) → 7 novembre (8 h PST / 17 h CET)
  • 14 novembre (10 h PST / 19 h CET) → 17 novembre (8 h PST / 17 h CET)
  • Les développeurs attendent vos rapports de bugs et retours.

Nouveautés du patch 5.5.3

Thunderforging

  • Dans le Trône du Tonnerre original, les améliorations d'objets avaient été retirées au profit du Thunderforging, entraînant :
  • Une dépendance accrue à la chance (obtenir le bon objet, puis le bon en version Thunderforged).
  • Des frustrations liées aux jets bonus qui pouvaient donner une version non-Thunderforged.
Pour corriger cela :
  • Les objets Thunderforged en mode Normal et Héroïque gagnent +6 niveaux d'objet (comme à l'époque).
  • Ces objets ne peuvent pas être améliorés davantage.
  • Les objets non-Thunderforged peuvent désormais être améliorés deux fois (+3 niveaux par amélioration), pour un total de +6 niveaux.
Ainsi :
  • Un objet non-Thunderforged entièrement amélioré = un objet Thunderforged.
  • Cela réduit le hasard, diminue la frustration, tout en conservant la valeur des objets Thunderforged.

Modes Défi

Un nouveau niveau de médaille fait son apparition : le Platine, au-dessus de l'Or. Il récompense du Vaillance et d'autres bonus pour chaque donjon terminé dans le temps imparti.

Temps
  • Temple du Serpent de jade : 10:15
  • Brasserie Brune-d'Orage : 8:15
  • Porte du Soleil couchant : 8:00
  • Monastère Shado-Pan : 14:00
  • Siège du Temple de Niuzao : 12:15
  • Palais Mogu'shan : 8:15
  • Scholomance : 10:15
  • Salles Écarlates : 8:00
  • Monastère Écarlate : 9:00
Hauts faits associés
  • Conquérant des défis : Platine (Saisons 1, 2, 3)
  • Premier du royaume ! Conquérant des défis : Platine (Saisons 2, 3)
  • Chaque donjon Platine octroie un jouet unique à thème, utilisable uniquement en mode Défi.
Exemples :
  • Temple du Serpent de jade : Bottes platine de retraite rapide
  • Brasserie Brune-d'Orage : « Petite Bière » platine
  • Monastère Shado-Pan : Potion d'invisibilité platine
  • Scholomance : Fiole platine d'acide polyformique, etc.
Pièces de platine
  • À partir du patch 5.5.3, les hauts faits Platine récompensent une nouvelle monnaie : les Pièces de platine.
  • Elles permettent d'acheter des transmogrifications, jouets, montures et tabards.
  • Disponibles auprès de vendeurs au Sanctuaire des Deux Lunes et au Sanctuaire des Sept-Étoiles.
  • Les courses terminées dans le temps imparti octroient une pièce supplémentaire.
Classement (Leaderboard)

Les joueurs ayant le meilleur temps du royaume à la fin de la saison recevront :

Saison 1
  • Titre : Le Marche-brume
  • Monture : Rênes du Serpent céleste
Saison 2
  • Titre : Né-des-brumes
  • Monture : Rênes du Tigre céleste
Saison 3
  • Titre : Héritier des brumes
  • (Autres récompenses à venir)
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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