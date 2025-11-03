WoW MoP : Patch 5.5.3 du PTR de la P3, les détails de la mise à jour

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
Bienvenue sur le royaume public de test (PTR) de Mists of Pandaria Classic : Le Roi-Tonnerre
Le patch 5.5.3 introduira plusieurs nouveautés, notamment une nouvelle zone, le système de Thunderforging, deux nouveaux boss mondiaux, ainsi qu'un raid de 12 combats (+ 1 optionnel).
Ce patch poursuit la quête légendaire, ajoute de nouveaux scénarios, apporte des mises à jour du mode Défi, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour les Donjons célestes.
Nouvelle zone : Île du TonnerreLe Roi-Tonnerre s'est éveillé, et une nouvelle menace plane sur Azeroth.
Chaque faction mène une offensive pour conquérir le bastion du Roi-Tonnerre : l'Île du Tonnerre.
- Les joueurs devront collaborer pour débloquer chaque étape de l'île en participant à de nouvelles quêtes journalières, une campagne et plusieurs scénarios.
- Pour rejoindre l'effort de guerre, rendez-vous à la Garnison du Shado-Pan dans les Steppes de Tanglong, sur la côte ouest de Pandarie.
- Des trésors sont disséminés partout sur l'île. Les joueurs chanceux pourront trouver les Clés du Palais de Lei Shen, ouvrant l'accès à d'immenses richesses de l'ancien empereur.
- Sur le PTR, les étapes de l'île seront débloquées tous les quelques jours afin d'accélérer les tests.
Ennemis
- Les forces zandalaries ont commencé à apparaître sur les côtes de Pandarie.
- Les porteguerres zandalaris sont des élites nécessitant environ 5 joueurs pour être vaincus.
- Les éclaireurs zandalaris peuvent être gérés par 1 ou 2 joueurs.
- Les Direhorns sont désormais apprivoisables — les chasseurs devront découvrir la technique secrète pour y parvenir.
- Les Porcs-épics spectraux, bêtes spirituelles, peuvent être domptés par les chasseurs Maîtrise des bêtes les plus expérimentés.
Boss mondiaux
- Le rugissement d'Oondasta résonne à travers toute la Pandarie. L'Île des Géants attend les aventuriers courageux prêts à affronter cette bête terrifiante, encore plus puissante qu'autrefois.
- Oondasta ne sera disponible que pendant des périodes de test limitées.
- Un événement « Play with the Blues » aura lieu le 7 novembre à 15 h PST (00 h 01 CET le 8 novembre) pour tester Oondasta avec les développeurs.
- Vous pourrez aussi affronter Nalak, le gardien des portes, lorsque l'Île du Tonnerre atteindra sa dernière phase.
Prendre possession de la ferme
- Les joueurs exaltés auprès des Laboureurs devront retourner voir le Fermier Yoon pour prendre le contrôle du Ranch Chant-soleil.
- Il faut également avoir débloqué les 16 parcelles de terrain.
Quêtes
- Les démonistes pourront entreprendre une aventure solo pour changer la couleur de leurs sorts de feu en vert gangrené.
- Commencez cette quête en obtenant un Codex de Xerrath.
- De nouveaux progrès sont disponibles dans la quête légendaire de Wrathion.
Raids
- Le Trône du Tonnerre propose 12 combats uniques.
- Ra-den devra être vaincu en moins de 30 tentatives.
- Les anciens Lin et Liao échangent des Runes mogu du destin contre des breloques inférieures de bonne fortune.
- Ces runes permettent de faire un jet bonus de butin dans le Trône du Tonnerre, contre Nalak ou Oondasta.
Périodes de test du Trône du Tonnerre
- 4 novembre (10 h PST / 19 h CET) → 7 novembre (8 h PST / 17 h CET)
- 14 novembre (10 h PST / 19 h CET) → 17 novembre (8 h PST / 17 h CET)
- Les développeurs attendent vos rapports de bugs et retours.
Nouveautés du patch 5.5.3
Thunderforging
Pour corriger cela :
- Dans le Trône du Tonnerre original, les améliorations d'objets avaient été retirées au profit du Thunderforging, entraînant :
- Une dépendance accrue à la chance (obtenir le bon objet, puis le bon en version Thunderforged).
- Des frustrations liées aux jets bonus qui pouvaient donner une version non-Thunderforged.
Ainsi :
- Les objets Thunderforged en mode Normal et Héroïque gagnent +6 niveaux d'objet (comme à l'époque).
- Ces objets ne peuvent pas être améliorés davantage.
- Les objets non-Thunderforged peuvent désormais être améliorés deux fois (+3 niveaux par amélioration), pour un total de +6 niveaux.
- Un objet non-Thunderforged entièrement amélioré = un objet Thunderforged.
- Cela réduit le hasard, diminue la frustration, tout en conservant la valeur des objets Thunderforged.
Modes DéfiUn nouveau niveau de médaille fait son apparition : le Platine, au-dessus de l'Or. Il récompense du Vaillance et d'autres bonus pour chaque donjon terminé dans le temps imparti.
Temps
Hauts faits associés
- Temple du Serpent de jade : 10:15
- Brasserie Brune-d'Orage : 8:15
- Porte du Soleil couchant : 8:00
- Monastère Shado-Pan : 14:00
- Siège du Temple de Niuzao : 12:15
- Palais Mogu'shan : 8:15
- Scholomance : 10:15
- Salles Écarlates : 8:00
- Monastère Écarlate : 9:00
Exemples :
- Conquérant des défis : Platine (Saisons 1, 2, 3)
- Premier du royaume ! Conquérant des défis : Platine (Saisons 2, 3)
- Chaque donjon Platine octroie un jouet unique à thème, utilisable uniquement en mode Défi.
Pièces de platine
- Temple du Serpent de jade : Bottes platine de retraite rapide
- Brasserie Brune-d'Orage : « Petite Bière » platine
- Monastère Shado-Pan : Potion d'invisibilité platine
- Scholomance : Fiole platine d'acide polyformique, etc.
Classement (Leaderboard)
- À partir du patch 5.5.3, les hauts faits Platine récompensent une nouvelle monnaie : les Pièces de platine.
- Elles permettent d'acheter des transmogrifications, jouets, montures et tabards.
- Disponibles auprès de vendeurs au Sanctuaire des Deux Lunes et au Sanctuaire des Sept-Étoiles.
- Les courses terminées dans le temps imparti octroient une pièce supplémentaire.
Les joueurs ayant le meilleur temps du royaume à la fin de la saison recevront :
Saison 1
Saison 2
- Titre : Le Marche-brume
- Monture : Rênes du Serpent céleste
Saison 3
- Titre : Né-des-brumes
- Monture : Rênes du Tigre céleste
- Titre : Héritier des brumes
- (Autres récompenses à venir)
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