WoW MoP : Patch 5.5.3 du PTR de la P3, les détails de la mise à jour



le 03 novembre 2025 à 11h50 Publié par Amandine Paccou le 03 novembre 2025 à 11h50

Découvrez les nouveautés de la P3 de WoW Classic MoP, qui seront testées sur le PTR en novembre 2025 dans cet article.