WoW MoP : Combien de boss comporte le raid du Trône du tonnerre ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 octobre 2025 à 13h39
Découvrez les boss du raid du Trône du tonnerre, à venir en phase 3 de WoW Classic MoP, dans cet article.
WoW MoP : Combien de boss comporte le raid du Trône du tonnerre ?
En octobre 2025, Blizzard a annoncé l'ouverture du PTR de la phase 3 de WoW Classic Mists of Pandaria, et ce rendez-vous aura lieu en novembre. Lorsque ce nouveau chapitre commencera officiellement, vous pourrez vous rendre sur l'Île du Tonnerre, localisée au large, tout au Nord des Steppes de Tanglong. De nouvelles factions seront disponibles, associées à des quêtes journalières, mais la plus grande des nouveautés sera le raid du Trône du tonnerre, l'un des favoris des joueurs. Cette instance ne ressemblera pas à celles de la première phase, en raison surtout du nombre de boss.

Quels sont les boss du raid du Trône du tonnerre sur WoW MoP ?

La phase 3 de WoW Classic MoP sera sans doute éprouvante en matière de progression de raid. Même si celle-ci n'en apportera qu'un seul, le Trône du tonnerre, il sera conséquent en raison des 13 boss qu'il abrite. Ce raid se rapprochera en ce sens de la Citadelle de la Couronne de glace que vous avez peut-être parcouru sur Wrath of the Lich King, et à moins d'être membre d'une guilde compétitive, vous ne le terminerez pas en une seule soirée lors de son ouverture. Voici les adversaires que vous rencontrerez :
  1. Le troll Jin'rokh le Briseur
  2. Le dinosaure Horridon
  3. Le conseil des anciens
  4. La tortue géante Tortos
  5. Le serpent-nuage transformé en hydre, Megaera
  6. Le monstrueux oiseau Ji Kun
  7. L'œil géant Durumu l'Oublié (qui vous rappellera C'Thun)
  8. Le saurok Primordius
  9. L'assemblage mécanique du Sombre animus
  10. Le commandant Mogu, Qwon de fer
  11. Les uniques femelles Mogu, les concubines jumelles
  12. Lei Shen, le roi-tonnerre, le boss final du raid
  13. Ra Den, le boss bonus, débloqué une fois Lei Shen battu en mode héroïque
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La date de sortie du Trône du tonnerre sur les serveurs de WoW Classic MoP n'est pas encore connue à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais il semble cohérent de penser qu'il ouvrira ses portes aux alentours du mois de décembre 2025. Pour en avoir la confirmation, il faudra patienter jusqu'à une annonce officielle de la part de Blizzard, qui devrait arriver après les tests de novembre 2025.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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