WoW MoP : Le PTR de la P3 va ouvrir en novembre 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 octobre 2025 à 11h38
L'annonce attendue est arrivée : la sortie de la phase 3 et du Trône du tonnerre se profile sur WoW Classic MoP, car le PTR va ouvrir en novembre 2025.
WoW MoP : Le PTR de la P3 va ouvrir en novembre 2025
WoW Classic MoP a ouvert ses portes en juillet 2025, et la phase 1 a permis aux joueurs de redécouvrir les raids des Caveaux Mogu'shan, du Cœur de la Peur puis de la terrasse Printanière. Ces sorties avaient été successives, si bien qu'une nouvelle instance se rendait disponible environ toutes les deux semaines. Or, depuis, la phase 2 est arrivée et la plupart des guildes ont terminé la progression en mode héroïque pour les 3 raids. L'attente de la phase 3 et du fameux Trône du tonnerre s'intensifie, mais une bonne nouvelle vous attend en novembre avec l'ouverture du PTR.

Le PTR de la P3 de WoW MoP arrive en novembre

Certains parmi vous commençaient à trouver le temps long sur WoW MoP, surtout ceux qui ont achevé sans tarder la progression héroïque des 3 raids de la P1. En novembre 2025, un nouvel objectif se profilera, puisque les serveurs de tests (PTR) de la phase 3 et du Trône du tonnerre vont ouvrir aux dates suivantes :
  • Première phase de tests : du 4 au 6 novembre
  • Seconde phase de tests : du 14 au 17 novembre
Vous aurez donc quelques jours pour y participer, et vous entraînez aux différents combats qui vous attendent dans le prochain raid. Blizzard a précisé que des notes de développement seront partagées en même temps que le PTR ouvrira ses portes.
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Nous pouvons donc nous attendre à davantage de détails relatifs au contenu de cette troisième phase, voire à quelques équilibrages de classe, comme tel avait été le cas au cours de la phase 1 et dans une moindre mesure, de la seconde.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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