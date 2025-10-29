WoW MoP : Le PTR de la P3 va ouvrir en novembre 2025



le 29 octobre 2025 à 11h38 Publié par Amandine Paccou le 29 octobre 2025 à 11h38

L'annonce attendue est arrivée : la sortie de la phase 3 et du Trône du tonnerre se profile sur WoW Classic MoP, car le PTR va ouvrir en novembre 2025.