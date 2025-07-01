WoW MoP : Les logs de la bêta révèlent qu'une spécialisation emblématique de healing souffre des derniers équilibrages

Les équilibrages de classes apportés sur la bêta de WoW Classic MoP auraient porté un trop gros coup à une spécialisation appréciée des joueurs.
En juin 2025, Blizzard a apporté une série d'équilibrages de classes sur la bêta de WoW Classic
MoP, dans l'optique de surtout de réduire les écarts entre les spécialisations pour tous les rôles. Alors que les performances des DPS et des tanks semblent de plus en plus équivalentes, il n'en est pas de même en matière de healing.
Le prêtre discipline essuie un nerf trop important sur la bêta de MoP
La bêta de WoW Classic MoP
est disponible depuis plusieurs semaines, et Blizzard a apporté un premier équilibrage des classes
le 13 juin 2025. Trois autres mises à jour ont suivi, et tous les joueurs ne sont pas satisfaits de ces mesures. En effet, la méta heal pourrait être totalement bouleversée si le développeur n'apportait pas de changement supplémentaire, ou plutôt, s'il ne faisait pas marche arrière concernant quelques-uns de ces ajustements.
À l'origine, le chaman et le prêtre discipline dominaient largement, c'est pourquoi il semblait nécessaire de réduire leur puissance tout en améliorant celle des autres spécialisations heal, telles que le prêtre sacré
. Cependant, au regard des logs de la bêta
, partagés par le site Warcraftlogs, il apparaît que le roi discipline serait aujourd'hui le healer le moins performant
, un écart trop important qui déplaît fortement à la plupart des joueurs, en témoignent les propos tenus sur le Discord officiel des prêtres.
Il est vrai que le fait de buffer les autres soigneurs et de nerfer le prêtre discipline sonne comme une double peine
pour ce dernier. Pour beaucoup, il est difficile de constater que sa classe préférée, normalement tier S+, peine désormais à se distinguer.
Ainsi, les joueurs espèrent que Blizzard inverse la tendance, et redonne au prêtre discipline les armes pour exceller de nouveau. Cette spécialisation emblématique de MoP
a pourtant beaucoup à apporter au raid, et il serait dommage de la voir tomber dans l'oubli sur la version Classic de l'extension. Après tout, si le développeur souhaite diversifier la méta, il pourrait simplement donner plus de poids aux autres classes sans détruire la spécialisation reine. Reste maintenant à savoir si les plaintes de la communauté seront entendues à temps, et que ces changements ne viennent pas entacher l'enthousiasme de certains lors de la sortie de MoP Classic
, le 22 juillet 2025.
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