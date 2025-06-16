WoW MoP : Le prêtre sacré pourrait dominer le healing en P1

La méta heal risque d'être totalement chamboulée en P1 de WoW Classic MoP à la suite des équilibrages de classes.
En juin 2025, quelques semaines avant le déploiement de la mise à jour de prélancement de WoW Classic
MoP, Blizzard a pris la décision d'équilibrer les classes en prévision de la première phase de l'extension. Plusieurs changements majeurs sont ainsi en cours de tests sur la bêta, et la méta heal pourrait être fortement bouleversée si ces ajustements entraient en vigueur en Pandarie.
Le prêtre sacré pourrait faire de l'ombre au prêtre discipline sur WoW Classic MoP
Le prêtre sacré reçoit un buff de taille sur la bêta
L'équilibrage des classes sur la bêta
de WoW MoP
a été mis en place au cours du week-end du 15 juin, mais le développeur a apporté quelques changements significatifs quelques heures plus tard, concernant le prêtre sacré. Dans un premier temps, les règles de limitation d'Etoile divine et Halo ont été annulées,
et le prêtre sacré a bénéficié de buffs majeurs :
Note des développeurs : Cela était prévu à l'origine dans Mists of Pandaria, mais à cause de problèmes de latence, cela avait été changé à 3 secondes. Nous allons essayer à nouveau avec la technologie actuelle pour voir si cela fonctionne comme prévu à l'origine.
Note des développeurs : Les familiers étaient inclus dans le ciblage initial, et plutôt que de simplement les exclure, nous avons élargi l'effet pour qu'il touche toutes les cibles. C'est un temps de recharge de 3 minutes et il n'était pas très attrayant comparé à d'autres techniques équivalentes. Nous pensons que c'est une bonne direction : les prêtres Discipline sont excellents avec les sorts de mitigation, tandis que les prêtres Sacré disposent de techniques de soin massif qui récompensent le joueur s'il trouve le bon moment pour canaliser l'intégralité du sort, ou dans le cas de Mot sacré : Sanctuaire, s'il le place dans une zone où les joueurs resteront au moins 30 secondes.
- Hymne divin soigne désormais jusqu'à 50 cibles, quelle que soit la taille du raid.
Des résultats étonnants
Alarmés par le nerf du prêtre discipline, les joueurs ont aussitôt testé ces modifications sur la bêta, et les résultats ont quelque peu surpris. Des logs ont été partagés, par exemple ceux montrant la performance de ce prêtre sacré, accompagné de 3 chamans restauration et d'un prêtre discipline, historiquement les deux healers les plus puissants de MoP. Le holy priest a largement dominé sur 4 boss du raid de la Cité de la Peur, avec un total de 158 488 HPS (prodigués aux joueurs), contre 96 970 HPS pour le prêtre spécialisé discipline.
Sur le discord officiel des prêtres, les réactions sont mitigées.
Même si beaucoup admettent que la spécialisation discipline était trop oppressante pour les autres soigneurs, il n'en demeure que certains se sentent désormais obligés de jouer sacré, et cela ne séduit pas forcément. En effet, beaucoup ont rapporté que le prêtre discipline avait subi un nerf trop important à bien des égards, et regrettent de ne pas retrouver le gameplay qu'ils avaient tant aimé quelques années auparavant. Pour être aussi efficace, il faudrait alors peut-être jouer sacré, ce qui remet en cause les plans de quelques-uns.
Face à l'inquiétude croissante des joueurs et à l'analyse des logs de la bêta, Blizzard pourrait revenir sur cette décision et apporter de nouveaux ajustements. Restez donc à l'affût pour ne rien rater de l'évolution de l'équilibrage, en rejoignant par exemple le Discord officiel de votre classe
.
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