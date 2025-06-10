WoW MoP : Les compétences raciales de l'Alliance, les détails

Découvrez les compétences raciales de l'Alliance sur WoW MoP par ici.
Sur WoW
, il est important pour les joueurs les plus soucieux de l'optimisation de leur personnage de choisir la combinaison classe/race la plus avantageuse. En effet, les compétences raciales diffèrent les unes des autres, et pour vous aider à prendre la bonne décision, nous vous détaillons les effets de chaque racial de l'Alliance
dans cet article.
Quels sont les raciaux de l'Alliance sur WoW MoP ?
Draenei
Classes concernées : Chaman, Chasseur, Chevalier de la Mort, Démoniste, Guerrier, Mage, Moine, Paladin, Prêtre
- Lapidaire → Compétence en Joaillerie augmentée de 10.
- Don des naaru → Rend à la cible 20 % du total de points de vie du lanceur en 15 secondes.
- Présence héroïque → Augmente de 1 % vos chances de toucher avec tous les sorts et attaques.
- Résistance à l'Ombre → Augmente la résistance aux effets d'ombre offensifs.
Nain
Classes concernées : Chaman, Chasseur, Chevalier de la Mort, Démoniste, Guerrier, Mage, Moine, Paladin, Prêtre, Voleur
- Explorateur → Vous trouvez des fragments supplémentaires lorsque vous faites des découvertes archéologiques et vous prospectez plus vite que les archéologues normaux.
- Résistance au Givre → Augmente la résistance aux effets de givre offensifs.
- Tireur d'élite → Expertise avec les armes à distance augmentée.
- Spécialisation Masse → Expertise avec les masses et les masses à deux mains augmentée.
- Forme de pierre → Dissipe tous les effets de saignement, de maladie et d'empoisonnement et réduit tous les dégâts subis de 10 % pendant 8 secondes.
Elfe de la nuit
- Classes concernées : Chasseur, Chevalier de la Mort, Druide, Guerrier, Mage, Prêtre, Voleur
- Résistance à la Nature → Augmente la résistance aux effets de nature offensifs.
- Rapidité → Augmente vos chances d'esquiver les attaques de mêlée et à distance de 2%.
- Camouflage dans l'ombre → À activer pour vous fondre dans les ombres et réduire les chances des ennemis de détecter votre présence. Dure jusqu'à ce que vous l'annuliez ou vous déplaciez. Toute la menace envers les ennemis toujours en combat est rétablie à l'annulation de cet effet.
- Esprit feu follet → Transformation en feu follet lors de la mort, augmente la vitesse de déplacement de 75 %.
Gnome
Classes concernées : Chevalier de la Mort, Démoniste, Guerrier, Mage, Moine, Prêtre, Voleur
Humain
Classes concernées : Chasseur, Chevalier de la Mort, Démoniste, Guerrier, Mage, Moine, Paladin, Prêtre, Voleur
- Diplomatie → Gains de réputation améliorés de 10 %.
- Volonté de survie → Dissipe tous les effets affectant le déplacement et tous les effets qui provoquent une perte du contrôle de votre personnage. Cet effet partage le temps de recharge des autres effets similaires.
- Spécialisation Masse → Expertise avec les masses et les masses à deux mains augmentée.
- Spécialisation Épée → Expertise avec les Epées et les Epées à deux mains augmentée.
- L'esprit humain → Esprit amélioré de 3 %.
Worgen
Classes concernées : Chasseur, Chevalier de la Mort, Démoniste, Druide, Guerrier, Mage, Prêtre, Voleur
- Aberration → Augmente la résistance aux effets d'ombre et de nature offensifs.
- Sombre course → Active votre forme véritable, ce qui augmente votre vitesse de déplacement actuelle de 40 % supplémentaires pendant 10 secondes.
- Activer la forme altérée de worgen → Permet aux worgens de passer de leur forme humaine à leur forme de worgen et vice versa.
- Ecorcheur → Compétence de dépeçage augmentée de 15 et vitesse de dépeçage augmentée.
- Ventre à terre → Se met à quatre pattes afin de courir aussi vite qu'un animal sauvage.
- Deux formes → Vous prenez la forme qui n'était pas active.
- Acharnement → Augmente les chances de coup critique de 1%.
Si vous vous sentez plus proche de la Horde, retrouvez notre article présentant les compétences raciales de la Horde sur WoW MoP
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