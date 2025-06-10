WoW MoP : Les compétences raciales de la Horde, les détails

Découvrez les compétences raciales de la Horde sur WoW MoP par ici.
Sur WoW
, il est important pour les joueurs les plus soucieux de l'optimisation de leur personnage de choisir la combinaison classe/race la plus avantageuse. En effet, les compétences raciales diffèrent les unes des autres, et pour vous aider à prendre la bonne décision, nous vous détaillons les effets de chaque racial de la Horde
dans cet article.
Quels sont les raciaux de la Horde sur WoW MoP ?
Elfe de sang
Classes concernées : Chasseur, Chevalier de la Mort, Démoniste, Guerrier, Mage, Moine, Paladin, Prêtre, Voleur
- Affinité avec les arcanes → Compétence en Enchantement augmentée de 10.
- Résistance aux arcanes → Résistance aux sorts offensifs d'arcanes augmentée.
- Torrent arcanique → Réduit au silence tous les ennemis dans un rayon de 8 mètres pendant 2 secondes et vous rend 15 points de puissance runique. Les incantations de sorts des victimes personnages non joueurs sont également interrompues pendant 3 secondes.
Gobelin
Classes concernées : Chaman, Chasseur, Chevalier de la Mort, Démoniste, Guerrier, Mage, Prêtre, Voleur
- Dur en affaires → Vous bénéficiez toujours de la meilleure réduction de prix, quelle que soit votre réputation envers la faction.
- La chimie pour une vie meilleure → Compétence en alchimie augmentée de 15.
- Hobgobelin de bât → Appelle votre ami, Gobeur, ce qui vous donne accès à votre banque pendant une minute.
- Barrage de fusées → Projette vos fusées de ceinture sur un ennemi et lui inflige des dégâts de feu.
- Fusées de saut → Active votre ceinture de fusées pour vous faire sauter en avant. Les autres effets qui ralentissent la chute ne peuvent être utilisés moins de 10 secondes après l'utilisation de cette technique.
- Le temps, c'est de l'argent → Encaisse une augmentation de 1 % des vitesses d'attaque et d'incantation.
Mort-vivant
Classes concernées : Chasseur, Chevalier de la Mort, Démoniste, Guerrier, Mage, Moine, Prêtre, Voleur
- Cannibalisme → Une fois activé, rend 7 % du total des points de vie toutes les 2 secondes pendant 10 secondes. Ne fonctionne que sur les corps des morts-vivants et humanoïdes se trouvant à moins de 5 mètres. Les déplacements, les actions et les dégâts subis annulent l'effet Cannibalisme.
- Résistance à l'Ombre → Résistance aux sorts offensifs d'Ombre augmentée.
- Toucher du tombeau → Vos attaques et vos sorts de dégâts ont une chance de drainer la cible.
- Volonté des Réprouvés → Annule tous les effets de Charme, de Peur et de Sommeil. Cet effet partage un temps de recharge de 30 secondes avec les effets similaires.
Orc
Classes concernées : Chaman, Chasseur, Chevalier de la Mort, Démoniste, Guerrier, Mage, Moine, Voleur
- Spécialisation Hache → Expertise avec les armes de pugilat, les haches et les haches à deux mains augmentée.
- Fureur sanguinaire → Augmente votre puissance d'attaque en mêlée de 4 514 et votre puissance des sorts de 2 257 au niveau 90. Dure 15 secondes.
- Commandement → Dégâts infligés par les familiers augmentés de 2 %.
- Solidité → Durée des effets d'étourdissement réduits de 15% supplémentaires.
Tauren
Classes concernées : Chaman, Chasseur, Chevalier de la Mort, Druide, Guerrier, Moine, Prêtre, Paladin
- Culture → Compétence en Herboristerie augmentée de 15 et vous récoltez les plantes plus vite que les herboristes normaux.
- Endurance → Vie de base augmentée de 5 %.
- Résistance à la Nature → Résistance aux sorts offensifs de nature augmentée.
- Choc martial → Etourdit jusqu'à 5 ennemis dans une zone de 8 mètres pendant 2 secondes.
Troll
Classes concernées : Chaman, Chasseur, Chevalier de la Mort, Démoniste, Druide, Guerrier, Mage, Moine, Prêtre, Voleur
- Tueur de bêtes → Augmente de 5 % les points de dégâts infligés aux bêtes.
- Berserker → Augmente votre hâte en mêlée, à distance et des sorts de 20 % pendant 10 secondes.
- Oeil de mort → Expertise avec les armes à feu, les arcs et les arbalètes augmentée.
- Le déhanché troll → Réduit de 15 % la durée de tous les effets affectant le déplacement.
- Régénération → Vitesse de récupération des points de vie augmentée de 10 %. 10 % de la vitesse de récupération des points de vie sont actifs pendant les combats.
Si vous vous sentez plus proche de l'Alliance, retrouvez notre article présentant les compétences raciales de l'Alliance sur WoW MoP
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