WoW MoP : Les breloques anciennes de bonne fortune vont être ajustées

Blizzard prévoit quelques petits changements au niveau des breloques anciennes de bonne fortune sur WoW Classic MoP.
À l'approche de WoW Classic
MoP, Blizzard applique diverses modifications visant à équilibrer le jeu. Des ajustements de classe sont en train d'être testés sur la bêta, et une intervention relative aux ressources lors du pré-pull
est au programme. En plus de cela, le développeur propose des changements au niveau des breloques anciennes de bonne fortune.
À quoi servent les Breloques anciennes de bonne fortune sur MoP ?
Depuis la version originale de Mists of Pandaria
, les Breloque ancienne de bonne fortune
sont une monnaie à utiliser en raid permettant d'obtenir un tirage bonus de butin.
Concrètement, si les loots tombés ne vous conviennent pas, vous pouvez faire appel à votre chance et relancer un dé. Ce système permet de récupérer une pièce adaptée à sa classe ou à sa spécialisation, bien que le fait que vous possédiez déjà un objet ne soit pas pris en compte. Cette monnaie était employée avec l'outil de Recherche de raid, qui ne sera pas disponible sur la version Classic de MoP
.
Nous ne savons malheureusement pas encore dans le détail comment elle sera à utiliser à partir de juillet, mais elle vous servira à coup sûr dans les 3 raids de la P1 ou sur le boss mondial.
Blizzard apporte des ajustements aux Breloques en P1
En prévision du lancement de WoW Classic MoP
, Blizzard prévoit quelques changements visant à réguler la récolte de breloques en la limitant, et en mettant en place un système de rattrapage. De plus, leur coût va être diminué.
Les Breloques anciennes de bonne fortune ont été ajustées.
Cette monnaie est utilisée pour obtenir des jets bonus et est limitée à une quête hebdomadaire qui accorde trois breloques au joueur. Celle-ci sera désormais soumise à une limite progressive, similaire aux points de conquête ou de vaillance, et deviendra une quête répétable à l'infini.
Lors de la première semaine de Mists of Pandaria Classic, les joueurs pourront gagner jusqu'à trois breloques anciennes de bonne fortune. Chaque semaine suivante, le total que vous pouvez gagner sur le compte augmentera de trois. Cela signifie qu'un nouveau personnage créé cinq semaines après le lancement de l'extension pourra gagner jusqu'à 15 breloques anciennes de bonne fortune.
Le coût des breloques anciennes de bonne fortune a été réduit à 50 breloque de bonne fortune inférieure (au lieu de 90).
Le prépatch de WoW Classic MoP
sortira mercredi prochain, le 2 juillet 2025, et l'extension commencera officiellement quelques semaines plus tard, le 22 juillet.
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