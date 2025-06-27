WoW MoP : Des ajustements de ressources au pré-pull vont être appliqués

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 juin 2025 à 11h21
Pour lutter contre les fastidieux rituels au cours du pré-pull de boss sur WoW Classic, Blizzard prévoit une série de changements majeurs des ressources sur Mists of Pandaria.
WoW MoP : Des ajustements de ressources au pré-pull vont être appliqués
WoW Classic Mists of Pandaria sortira le 22 juillet en France, et Blizzard est en train de tester divers ajustements pour améliorer l'expérience sur les terres des Pandarens. Après avoir proposé plusieurs équilibrages de classes, dans l'optique de diversifier la méta pour tous les rôles, le développeur s'attaque à présent au rituel du pré-pull en raid.

Le rituel du pré-pull nuit au plaisir du jeu 

Tous les joueurs de WoW qui aiment performer le savent ; pour optimiser leur DPS sur chaque boss, il faut se préparer en accumulant certaines ressources, comme de la rage pour les guerriers, ou encore en activant des effets d'amélioration. Sur Cataclysm en P4, les démonistes spécialisés démonologie doivent par exemple revêtir un ensemble spécifique avant d'engager le boss pour activer un bonus précis pour snapshot la puissance du Garde funeste, puis remettre leur équipement T13 juste avant le début du combat.

pre-pull-rituel-cata
Les guildes de haut niveau exigent d'ailleurs que ce type de rituel soit exécuté par tous les membres du raid, ce qui diminue le plaisir de jouer à WoW, d'autant que ne pas le faire occasionne un désavantage certain en matière de performance.

Blizzard propose de nouvelles règles pour MoP

Afin de lutter contre ces « rituels agaçants qui peuvent avoir un effet négatif en cascade sur le plaisir de jeu », Blizzard propose une série de changements sur MoP, qui seront testés sur le PTR avant l'ouverture de la Pandarie.
À présent, au moment du pull, toutes les ressources sont réinitialisées à des valeurs spécifiques, avec quelques exceptions lorsque les circonstances permettent d'y déroger. Au début du combat, les ressources sont définies comme suit :
  • Rage : 25
  • Puissance runique : 20
  • Focalisation du chasseur : au maximum
  • Fureur démoniaque : 200
  • Braises ardentes : 1 braise complète
  • Fragments d'âme : 4 a
  • Chi : 2 b
  • Puissance sacrée : 1 c
  • Points de combo : 0 d
  • Runes de mort : toutes supprimées
Exceptions :
  • a- Les fragments d'âme sont à 4, sauf si Brûlure d'âme est actif au moment du pull, auquel cas ils sont à 3.
  • b- Le Chi est fixé à 2, sauf pour les moines Tisse-brume qui conservent leur Chi actuel, même s'il est inférieur à 2. Les Tisse-brumes peuvent générer du Chi seuls, sans temps de recharge.
  • c- La Puissance sacrée est à 1, sauf pour les paladins Sacré qui conservent leur puissance actuelle, même si elle est inférieure à 1. Ils peuvent en générer seuls.
  • d- Les points de combo sont remis à 0, sauf si le Voleur connaît Préméditation et que celle-ci est en recharge : dans ce cas, il conserve 2 points de combo (s'il les avait). Aucun point n'est généré ; s'il en avait plus que 2, il n'en garde que 2.
  • Cela ne s'applique pas à Désigné pour mourir, qui devra être utilisé après l'engagement du combat.
  • e Toutes les runes de mort sont supprimées, sauf pour les chevaliers de la mort Givre, qui conservent leurs 2 runes de mort issues de Sang du Nord.
Nous essayons aussi d'alléger les désagréments liés aux changements d'équipement pré-pull.

Les objets suivants ne fonctionnent plus au-dessus du niveau 89 :

Tous les bonus d'ensemble de tiers antérieurs à Mists of Pandaria (Tier 1 à Tier 13)
  • Felstriker
  • Rod of the Sun King
  • Heartpiece Heroic
  • Heartpiece Normal
  • Black Bruise Normal
  • Black Bruise Heroic
Voici la liste de tous les buffs/effets supprimés au moment du pull :

Tanks
  • Vengeance
Chevalier de la mort
  • Blood Shield
  • Scent of Blood
  • Cinderglacier
  • Blood Charges
  • Runic Empowerment
  • Killing Machine
  • Chilling Fog
  • Sudden Doom
  • Shadow Infusion (player)
  • Shadow Infusion (pet)
  • Dark Transformation (pet)
  • Riposte (Death Knight)
  • Despawn all Blood parasites
Druide
  • Lunar Shower
  • Shooting Shars
  • Owlkin Frenzy
  • Clearcasting
  • Predatory Swiftness
  • Tooth and Claw
  • Savage Defense
  • Savage Roar (Unglyphed)
  • If using the Glyphed version of Savage Roar, your Savage Roar buff is checked on pull.
  • If there are more than 12 seconds remaining, it will be set to 12 seconds.
  • If fewer than 12 seconds remaining, the duration is left as is.
  • If no Glyph detected, the Glyphed buff is removed from the Druid.
Chasseur
  • Thrill of the Hunt
  • Steady Focus
  • Ready, Set, Aim…
  • Bombardment
  • Lock and Load
  • Frenzy from you
  • Frenzy from your pet
Mage
  • Arcane Missiles
  • Arcane Charge Debuffs
  • Heating up
  • Pyroblast
  • Icicle 1
  • Icicle 2
  • Icicle 3
  • Icicle 4
  • Icicle 5
  • Fingers of Frost
  • Brain Freeze
  • Incanter's Absorption
Moine
  • Shuffle
  • Elusive Brew
  • Power Guard
  • Tiger Power
  • Serpent's Zeal
  • Muscle Memory
  • Mana Tea
  • Vital Mists
  • Tiger Strike's
  • Guard
  • Tigereye Brew
  • Tigereye Brew Active
  • Combo Breaker: Blackout Kick
  • Combo Breaker: Tiger Palm
  • Sparring
Paladin
  • Supplication
  • Bastion of Glory
  • Shield of the Righteous
  • Grand Crusader
  • Long Arm of the Law
  • Pursuit of Justice
  • Divine Purpose
  • Alabaster Shield
  • Double Jeopardy
  • Glyph of Templar's Verdict
  • Inquisition
Prêtre
  • Twist of Fate
  • Surge of Darkness
  • Divine Insight (Shadow)
  • Evangelism (Disc)
  • Rogue
  • Slice and Dice
  • Anticipation
  • Recuperate
  • Blindside
Chaman
  • Clearcasting
  • Unleash Elements (Flametongue)
  • Unleash Elements (Windfury)
  • Lava Surge
  • Maelstrom Weapon
  • Searing Flames
  • Lightning Shield resets to 1 stack
Démoniste
  • Decimation
  • Backdraft
  • Soul Swap
  • Wild Imps (Despawn)
Guerrier
  • Taste for Blood
  • Sudden Death Execute
  • Mortal Strike
  • Sweeping Strikes
  • Unbridled Rage
  • Flurry
  • Meat Cleaver
  • Bloodsurge
  • Shield Barrier
  • Shield Block
  • Sword and Board
  • Ultimatum
  • Riposte (Warrior)
Cette liste peut être incomplète, et des sorts peuvent être ajoutés ou supprimés.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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