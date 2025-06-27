WoW MoP : Des ajustements de ressources au pré-pull vont être appliqués

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
À présent, au moment du pull, toutes les ressources sont réinitialisées à des valeurs spécifiques, avec quelques exceptions lorsque les circonstances permettent d'y déroger. Au début du combat, les ressources sont définies comme suit :
Exceptions :
- Rage : 25
- Puissance runique : 20
- Focalisation du chasseur : au maximum
- Fureur démoniaque : 200
- Braises ardentes : 1 braise complète
- Fragments d'âme : 4 a
- Chi : 2 b
- Puissance sacrée : 1 c
- Points de combo : 0 d
- Runes de mort : toutes supprimées
Nous essayons aussi d'alléger les désagréments liés aux changements d'équipement pré-pull.
- a- Les fragments d'âme sont à 4, sauf si Brûlure d'âme est actif au moment du pull, auquel cas ils sont à 3.
- b- Le Chi est fixé à 2, sauf pour les moines Tisse-brume qui conservent leur Chi actuel, même s'il est inférieur à 2. Les Tisse-brumes peuvent générer du Chi seuls, sans temps de recharge.
- c- La Puissance sacrée est à 1, sauf pour les paladins Sacré qui conservent leur puissance actuelle, même si elle est inférieure à 1. Ils peuvent en générer seuls.
- d- Les points de combo sont remis à 0, sauf si le Voleur connaît Préméditation et que celle-ci est en recharge : dans ce cas, il conserve 2 points de combo (s'il les avait). Aucun point n'est généré ; s'il en avait plus que 2, il n'en garde que 2.
- Cela ne s'applique pas à Désigné pour mourir, qui devra être utilisé après l'engagement du combat.
- e Toutes les runes de mort sont supprimées, sauf pour les chevaliers de la mort Givre, qui conservent leurs 2 runes de mort issues de Sang du Nord.
Les objets suivants ne fonctionnent plus au-dessus du niveau 89 :
Tous les bonus d'ensemble de tiers antérieurs à Mists of Pandaria (Tier 1 à Tier 13)
Voici la liste de tous les buffs/effets supprimés au moment du pull :
- Felstriker
- Rod of the Sun King
- Heartpiece Heroic
- Heartpiece Normal
- Black Bruise Normal
- Black Bruise Heroic
Tanks
Chevalier de la mort
- Vengeance
Druide
- Blood Shield
- Scent of Blood
- Cinderglacier
- Blood Charges
- Runic Empowerment
- Killing Machine
- Chilling Fog
- Sudden Doom
- Shadow Infusion (player)
- Shadow Infusion (pet)
- Dark Transformation (pet)
- Riposte (Death Knight)
- Despawn all Blood parasites
Chasseur
- Lunar Shower
- Shooting Shars
- Owlkin Frenzy
- Clearcasting
- Predatory Swiftness
- Tooth and Claw
- Savage Defense
- Savage Roar (Unglyphed)
- If using the Glyphed version of Savage Roar, your Savage Roar buff is checked on pull.
- If there are more than 12 seconds remaining, it will be set to 12 seconds.
- If fewer than 12 seconds remaining, the duration is left as is.
- If no Glyph detected, the Glyphed buff is removed from the Druid.
Mage
- Thrill of the Hunt
- Steady Focus
- Ready, Set, Aim…
- Bombardment
- Lock and Load
- Frenzy from you
- Frenzy from your pet
Moine
- Arcane Missiles
- Arcane Charge Debuffs
- Heating up
- Pyroblast
- Icicle 1
- Icicle 2
- Icicle 3
- Icicle 4
- Icicle 5
- Fingers of Frost
- Brain Freeze
- Incanter's Absorption
Paladin
- Shuffle
- Elusive Brew
- Power Guard
- Tiger Power
- Serpent's Zeal
- Muscle Memory
- Mana Tea
- Vital Mists
- Tiger Strike's
- Guard
- Tigereye Brew
- Tigereye Brew Active
- Combo Breaker: Blackout Kick
- Combo Breaker: Tiger Palm
- Sparring
Prêtre
- Supplication
- Bastion of Glory
- Shield of the Righteous
- Grand Crusader
- Long Arm of the Law
- Pursuit of Justice
- Divine Purpose
- Alabaster Shield
- Double Jeopardy
- Glyph of Templar's Verdict
- Inquisition
Chaman
- Twist of Fate
- Surge of Darkness
- Divine Insight (Shadow)
- Evangelism (Disc)
- Rogue
- Slice and Dice
- Anticipation
- Recuperate
- Blindside
Démoniste
- Clearcasting
- Unleash Elements (Flametongue)
- Unleash Elements (Windfury)
- Lava Surge
- Maelstrom Weapon
- Searing Flames
- Lightning Shield resets to 1 stack
Guerrier
- Decimation
- Backdraft
- Soul Swap
- Wild Imps (Despawn)
Cette liste peut être incomplète, et des sorts peuvent être ajoutés ou supprimés.
- Taste for Blood
- Sudden Death Execute
- Mortal Strike
- Sweeping Strikes
- Unbridled Rage
- Flurry
- Meat Cleaver
- Bloodsurge
- Shield Barrier
- Shield Block
- Sword and Board
- Ultimatum
- Riposte (Warrior)
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