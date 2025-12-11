WoW MoP : Les boss mondiaux de la P3, Nalak et Oondasta, où les trouver ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 décembre 2025 à 12h10
Retrouvez la localisation des boss mondiaux, Nalak et Oondasta, en P3 de WoW Classic MoP, dans cet article.
WoW MoP : Les boss mondiaux de la P3, Nalak et Oondasta, où les trouver ?
La phase 3 de WoW Classic Mists of Pandaria est sortie en décembre 2025 et amène deux boss mondiaux supplémentaires, Nalak et Oondasta. Vaincre ces nouveaux adversaires est l'occasion de récupérer des pièces T15, ainsi que de l'équipement hors set iLvl 522 PvE ou PvP. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous indiquons ici les localisations de Nalak et d'Oondasta.

Où est localisé Oondasta ?

Oondasta est un boss mondial de la P3 de WoW MoP, se trouvant dans la zone de l'Île des Géants, au centre, et dont le rugissement retentit dans toute la Pandarie. Des dinosaures élites arpentent les alentours, alors veillez à ne pas aggro à outrance en vous rendant sur les lieux avec votre groupe de raid. 

oondasta-localisation
En l'éliminant, vous avez une chance de recevoir un collier, des gants, un anneau, un torse ou une ceinture présentant un iLvl de 522, ainsi que la monture Rênes de navrecorne primordial cobalt

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Où est situé Nalak sur WoW MoP ?

Nalak peut être aperçu sur l'Île du tonnerre, une fois que la 5ème étape de la campagne de la zone aura été complétée (la phase finale). Vous n'avez pas à accomplir cette entreprise personnellement, puisqu'il s'agit d'un effort de guerre commun à votre serveur, Alliance et Horde jouant pour une fois dans le même camp.

localisation-nalak
Ce boss mondial est localisé dans la cour devant le raid du Trône du tonnerre, et est susceptible de vous procurer des pièces T15 (mode normal, jambières et gants) et PvP. Il se rapproche ainsi du Sha de la colère de la phase 1. Comme Oondasta, il peut aussi vous lâcher une monture, les Rênes de serpent-nuage de cobalt fulminant

Nalak
N'oubliez pas de faire le plein de runes du destin mogu si vous souhaitez maximiser vos chances de récupérer une pièce en affrontant Nalak ou Oondasta.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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