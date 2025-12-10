WoW MoP : Rune du destin mogu, à quoi sert cette monnaie et comment l'obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 décembre 2025 à 14h22
Retrouvez des informations relatives aux runes du destin mogu, la nouvelle monnaie de la phase 3 de WoW Classic MoP.
WoW MoP : Rune du destin mogu, à quoi sert cette monnaie et comment l'obtenir ?
La phase 3 de WoW Classic Mists of Pandaria marque l'ouverture d'un raid considéré comme étant l'un des meilleurs de toute l'histoire du MMORPG, le Trône du tonnerre. En éliminant les boss, les joueurs pourront récupérer leur T15, ainsi que des pièces forgées par le tonnerre. Pour maximiser ses chances d'obtenir du butin BIS (best in slot), il faudra toutefois se munir de Runes du destin mogu.

Que sont les runes du destin mogu sur WoW MoP ?

Après les breloque ancienne de bonne fortune des deux premières phases de WoW MoP, qui vous servaient à lancer un jet bonus sur tous les boss du caveau Mogu'shan, du Cœur de la Peur, de la terrasse Printanière et des boss mondiaux (Sha de la colère et Salyis), la phase 3 vous permet de bénéficier d'une monnaie fonctionnant de la même manière. En effet, la Rune du destin mogu est à utiliser sur n'importe quel boss du Trône du tonnerre, ou sur Nalak et Oondasta, pour avoir une chance de recevoir une pièce d'équipement bonus, ou de l'or si la chance n'est pas de votre côté.

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Les breloques anciennes de bonne fortune ne vous seront ainsi plus d'aucune utilité si vous ne parcourez plus les instances de la P1 et de la P2.

Comment récupérer des runes du destin mogu ?

Comme pour les breloques anciennes de bonne fortune, les runes du destin mogu s'échangent contre des Breloque de bonne fortune inférieure au Sanctuaire des Sept-Étoiles ou au Sanctuaire des Deux Lunes, les capitales de Pandarie. Le PNJ est le même que celui octroyant les breloques, l'Ancien Liao pour la Horde, l'Ancienne Lin pour l'Alliance.

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Vous aurez besoin de 50 breloques inférieures pour acquérir 3 runes du destin mogu, ce qui signifie que vous n'avez pas terminé de parcourir des donjons célestes pour en farmer dans les sacoches. N'oubliez alors pas de vous adresser chaque semaine à ces PNJ, et vous équiper ainsi le plus vite possible du meilleur gear de la P3 de WoW MoP.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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