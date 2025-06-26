WoW MoP : Le premier raid, les caveaux Mogu'shan, sera disponible en août 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 juin 2025 à 10h34
Blizzard a dévoilé la date de sortie du premier raid de WoW Classic Mists of Pandaria : les caveaux Mogu'shan arriveront quelques jours après le lancement de l'extension.
WoW MoP : Le premier raid, les caveaux Mogu'shan, sera disponible en août 2025
WoW Classic Mists of Pandaria sortira le 22 juillet 2025 en France, et les joueurs pourront à compter de cette date démarrer leur aventure à travers ces nouvelles contrées pour atteindre le niveau 90. Or, cette date de sortie ne correspond pas à celle du lancement du premier raid. L'instance des caveaux Mogu'shan sera accessible en août.

Les caveaux Mogu'shan ouvriront le 1er août 2025

Lorsque WoW Classic MoP sera lancé, les joueurs auront une dizaine de jours devant eux pour accèder au niveau maximal de 90 et optimiser au mieux leur personnage principal. En effet, le premier raid de l'extension, les caveaux Mogu'shan, sortira le 1er août 2025 à minuit en France.

Blizzard a présenté l'instance en juin 2025, quelques jours avant le déploiement de la mise à jour de prélancement. Dès le 1er août, vous pourrez partir à la rencontre de l'empire Mogu, une civilisation antérieure à celle des Pandarens, dans la zone du sommet de Kun Lai en groupe de 10 ou de 25, en normal et héroïque
Les Mogu, fiers de leur suprématie, conservent des archives détaillées de leurs exploits dans un grand complexe souterrain. La construction de ces vastes salles est antérieure aux premiers écrits des Pandarens, si bien qu'elles restent baignées de mystère. Des rumeurs affirmaient qu'elles contenaient une puissante armée, et c'est pour cette raison que les caveaux furent la première cible de la rébellion pandarène ancestrale. Mais depuis que l'empire mogu a été renversé, ils sont scellés.
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À l'intérieur, 6 boss devront être vaincus pour compléter le raid :
  • La garde de pierre : la première ligne de défense contre ceux qui sont assez fous pour pénétrer dans les caveaux est une rangée impassible de statues d'animaux enchantées. Dures comme le granit et infaillibles dans leur vigilance, les statues de la Garde de pierre forment un mur infranchissable de feu, griffes et crocs.
  • Feng le Maudit : il y a longtemps, Feng Shri était le gardien des caveaux Mogu'shan. Il avait pour tâche de préserver les trésors enfouis dans leurs ténébreuses salles. Après des années de loyaux services, il fut pris à voler dans les réserves, même si certains disent qu'il ne s'agissait que d'une machination d'un subalterne jaloux. Pour le punir, le souverain mogu lui lança une terrible malédiction. Depuis, son esprit erre dans les caveaux, communiant avec les ombres des héros et seigneurs mogu du passé.
  • Gara'jal le Lieur d'esprit : meneur de l'assaut des Trolls zandalari sur les caveaux, Gara'jal est déterminé à en percer les mystères ancestraux pour en rapporter tout le savoir et le pouvoir des arcanes. Talentueux manipulateur des énergies ténébreuses, entouré de ses fidèles mystiques zandalari, il a passé les murailles extérieures et ne s'arrêtera pas avant d'avoir conquis les caveaux.
  • Les esprits-rois : les écrits antiques évoquent ces souverains légendaires, de puissants mogu qui s'étaient taillé un empire à même la roche pandarienne. Leur nom suffit encore à faire trembler la terre : Zian des Ombres éternelles, Meng le Dément, Qiang l'Impitoyable et Subetaï le Rapide. Certains racontent que leurs esprits hantent les caveaux, perdus dans leurs souvenirs de batailles glorieuses.
  • Elegon : déterminés à faire progresser l'empire, les Mogu ont recyclé et adapté la technologie des Titans pour générer une puissance incalculable dans les profondeurs du complexe immémorial. Pourquoi cette énergie est venue nourrir l'esprit glacé d'un dragon céleste reste un mystère enfoui dans les profondeurs des caveaux.
  • Volonté de l'empereur : la salle principale des caveaux abrite des soldats de pierre immobiles depuis des siècles. Des rangs et des rangs de guerriers, statues armées pour une bataille qui ne commença jamais. Sur quels trésors veillent-ils ? Et quel est leur lien avec la puissance titanesque enfouie avec eux dans les ténèbres ?
Les raids suivants, le Cœur de la peur et la Terrasse printanière arriveront un peu plus tard au cours de la phase 1 de WoW Classic MoP, mais le développeur n'a pas encore communiqué des informations relatives à leur date de sortie à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Pour en savoir plus sur ce raid, retrouvez la liste des hauts-faits à valider dans les caveaux Mogu'shan par ici.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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