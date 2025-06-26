WoW MoP : Les hauts-faits des caveaux Mogu'shan, la liste détaillée

Découvrez les 15 hauts-faits à compléter dans le premier raid de WoW Classic MoP, les caveaux Mogu'shan.
En juin 2025, Blizzard dévoilait la date de sortie du premier raid de WoW Classic MoP, et les joueurs auront une dizaine de jours pour bien s'y préparer une fois que la Pandarie aura ouvert ses portes. En même temps, le développeur a rappelé la liste de tous les hauts-faits qui pourront être validés dans les caveaux Mogu'shan, et nous vous proposons de la découvrir ci-dessous.
Liste des hauts-faits du raid des caveaux Mogu'shan de WoW MoP
Le meilleur ami de l'homme : vaincre la garde de pierre alors que tous les membres du raid sont accompagnés d'une mascotte canine dans les caveaux Mogu'shan en mode normal ou héroïque.
Si tu peux le faire, je peux le faire… en mieux : vaincre Feng le Maudit après avoir copié chacune des techniques listées ci-dessous en mode normal ou héroïque : Épicentre, Poings fulgurants, Étincelle, Vélocité des Arcanes, Résonance des Arcanes.
C'est ça que vous cherchez ? : Activer avec succès l'artéfact mogu ancestral pendant le combat contre Gara'jal le Lieur d'esprits dans les Caveaux Mogu'shan en mode normal ou héroïque.
La fièvre du samedi soir : faire danser tous les membres du raid avec Subetaï le Rapide alors qu'ils viennent d'être frappés par Pillage.
Six rapide : désactiver six focalisations empyrées en moins de 10 secondes entre chaque désactivation, puis vaincre Elegon dans les caveaux Mogu'shan en mode normal ou héroïque.
Et… coupez ! : traverser les disques survolant le moteur de Nalak'sha dans les caveaux Mogu'shan en mode normal ou héroïque.
C'est juste une question d'équilibre : sortir vainqueur de la Volonté de l'empereur après que tous les membres du raid ont lancé une attaque opportuniste sur le même assemblage lors d'une même phase de déséquilibre dans les caveaux Mogu'shan en mode normal ou héroïque.
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