WoW MoP : Le Cache de chance astrale, que peut-il contenir ?

Les donjons célestes de la P3 de WoW MoP sont arrivés, permettant aux joueurs de faire le plein de Caches de chance astrale. Mais, que peuvent-ils bien contenir ?
La phase 3 de WoW Classic
Mists of Pandaria est désormais disponible, et depuis le mercredi 17 décembre 2025, les joueurs peuvent parcourir les nouveaux donjons célestes pour y farmer des éclats de pierre vénérable. Grâce à cette monnaie, il est possible de s'acheter de l'équipement iLvl 502 du raid du Trône du tonnerre, ainsi que le T15. Si vous n'avez pas besoin de gear
, une bonne nouvelle vous attend également : les Caches de chance astrale
ne coûtent que 10 éclats, et ont beaucoup à offrir.
Que peut-on récupérer dans les Caches de chance astrale sur WoW MoP ?
Comme en phases 1 et 2 et la Sacoche de chance astrale, le Cache de chance astrale
peut être obtenu contre 10 Éclat de pierre vénérable
, en interagissant avec Sendala the Timeless
au Sanctuaire des Sept-Étoiles ou au Sanctuaire des Deux-Lunes. Ce PNJ est localisé juste à côté de celui relatif aux récompenses des donjons défi, et de celui des donjons des Astres vénérables du début d'extension.
Avec les éclats de pierre vénérable, vous risquez sans doute de faire d'abord l'acquisition d'équipement iLvl 502, d'exemplaires Les secrets de l'empire
, mais si vous n'êtes pas pressé de compléter le quête légendaire, vous devriez alors les dépenser dans des Caches de chance astrale.
Les sachets contiennent toujours des Breloque de bonne fortune inférieure
, en plus grande quantité qu'en P1 et P2, entre 20 et 25 à chaque ouverture. Cela vous servira à faire le plein de Runes du destin mogu
chaque semaine sur l'ensemble de vos personnages. En plus de cela, vous recevrez de l'or, et aurez une chance d'ajouter à vos collections des montures et des mascottes supplémentaires, voici quelques exemples :
Les montures et mascottes en lien avec la phase 3 de WoW MoP
sont ainsi, selon toute vraisemblance et les rapports des joueurs, toutes susceptibles d'être ramassées dans les Caches de chance astrale, et le taux de drop serait plus élevé qu'auparavant, en P1 et P2. Si vous êtes amateur de cosmétiques, n'hésitez donc plus à parcourir les donjons célestes pour compléter votre collection !
commentaire (0)