WoW MoP : Le Cache de chance astrale, que peut-il contenir ?



le 17 décembre 2025 à 18h22 Publié par Amandine Paccou le 17 décembre 2025 à 18h22

Les donjons célestes de la P3 de WoW MoP sont arrivés, permettant aux joueurs de faire le plein de Caches de chance astrale. Mais, que peuvent-ils bien contenir ?