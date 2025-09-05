WoW MoP : La progression héroïque de la terrasse Printanière s'est achevée en moins d'une demi-heure

La guilde "Progress" a de nouveau brillé sur WoW Classic Mists of Pandaria en remportant la course à la première place dans le 3ème raid de la P1, la terrasse Printanière.
Le dernier raid de la phase 1 de WoW Classic
MoP, la terrasse Printanière, a ouvert ses portes le 5 septembre 2025, soit deux semaines après la sortie du Cœur de la Peur. Cette instance comportant 4 boss est toutefois réputée pour être un peu plus accessible que la précédente, qui donne encore du fil à retordre à de nombreuses guildes en raison du cinquième boss, le Sculpte-ambre Un'sok. C'est donc sans grande surprise que la course à la première place de la terrasse Printanière s'est achevée en moins de 30 minutes.
La terrasse Printanière, un raid complété en moins d'une demi-heure à sa sortie en mode héroïque
Avec la progression des raids de la phase 1 de WoW Classic MoP
, deux guildes se sont distinguées pour leur performance dans la course à la première place. "Numen" avait remporté les Caveaux Mogu'shan, et "Progress"
avait su se démarquer dans le Cœur de la Peur, et aujourd'hui encore, dans la terrasse Printanière
. En effet, les Européens ont réussi à terminer l'instance en 29 minutes et 39 secondes en mode héroïque
, suivis de très près par "not that bad" (29 minutes 51), et "Numen" (30 minutes 59).
Le dernier boss, le Sha de la Peur
, réputé pour proposer un combat long, a sans surprise nécessité 10 minutes et 10 secondes de concentration avant d'être vaincu.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, une cinquantaine de guildes est déjà parvenue à compléter la terrasse Printanière, témoignant de l'accessibilité du raid avec une bonne préparation et de la rigueur. La progression de la phase 1 de WoW Classic MoP s'achève ainsi
, mais le prochain raid de l'extension devrait donner plus de fil à retordre à de nombreux groupes : le Trône du tonnerre comportera 13 boss, et le niveau de difficulté sera plus élevé qu'à l'heure actuelle.
Fort heureusement, il vous reste plusieurs mois pour vous y préparer, puisqu'avant cela, la phase 2, Accostage
sera déployée et n'introduira aucune instance supplémentaire.
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