WoW MoP : La progression héroïque de la terrasse Printanière s'est achevée en moins d'une demi-heure



le 05 septembre 2025 à 10h55 Publié par Amandine Paccou le 05 septembre 2025 à 10h55

La guilde "Progress" a de nouveau brillé sur WoW Classic Mists of Pandaria en remportant la course à la première place dans le 3ème raid de la P1, la terrasse Printanière.