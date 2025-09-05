WoW MoP : La progression héroïque de la terrasse Printanière s'est achevée en moins d'une demi-heure

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 septembre 2025 à 10h55
La guilde "Progress" a de nouveau brillé sur WoW Classic Mists of Pandaria en remportant la course à la première place dans le 3ème raid de la P1, la terrasse Printanière.
WoW MoP : La progression héroïque de la terrasse Printanière s'est achevée en moins d'une demi-heure
Le dernier raid de la phase 1 de WoW Classic MoP, la terrasse Printanière, a ouvert ses portes le 5 septembre 2025, soit deux semaines après la sortie du Cœur de la Peur. Cette instance comportant 4 boss est toutefois réputée pour être un peu plus accessible que la précédente, qui donne encore du fil à retordre à de nombreuses guildes en raison du cinquième boss, le Sculpte-ambre Un'sok. C'est donc sans grande surprise que la course à la première place de la terrasse Printanière s'est achevée en moins de 30 minutes.

La terrasse Printanière, un raid complété en moins d'une demi-heure à sa sortie en mode héroïque

Avec la progression des raids de la phase 1 de WoW Classic MoP, deux guildes se sont distinguées pour leur performance dans la course à la première place. "Numen" avait remporté les Caveaux Mogu'shan, et "Progress" avait su se démarquer dans le Cœur de la Peur, et aujourd'hui encore, dans la terrasse Printanière. En effet, les Européens ont réussi à terminer l'instance en 29 minutes et 39 secondes en mode héroïque, suivis de très près par "not that bad" (29 minutes 51), et "Numen" (30 minutes 59).

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Le dernier boss, le Sha de la Peur, réputé pour proposer un combat long, a sans surprise nécessité 10 minutes et 10 secondes de concentration avant d'être vaincu.

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Fort heureusement, il vous reste plusieurs mois pour vous y préparer, puisqu'avant cela, la phase 2, Accostage sera déployée et n'introduira aucune instance supplémentaire.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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