WoW MoP : Aperçu officiel de la phase 2, Accostage

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
La Pandarie est plongée dans la guerreLes brumes se sont dissipées, révélant la Pandarie, et la course pour s'emparer de son pouvoir est lancée. Les hostilités s'intensifient entre l'Alliance et la Horde alors que les deux factions déploient leurs flottes sur les côtes des étendues sauvages de Krasarang. Les personnages-joueurs participeront à la création de nouvelles bases, se disputeront les ressources et s'attireront les faveurs de l'opération Bouclier ou de l'offensive Domination à travers des quêtes quotidiennes.
Nouveaux scénariosAccostage proposera cinq scénarios haletants à découvrir.
Alliance :
Horde :
- Territoire du Lion — La base de l'Alliance est victime d'une attaque de la Horde. Collaborez avec le SI:7 pour vaincre l'adversaire.
Les deux factions :
- Halte de la Domination — L'Alliance se lance à l'assaut de la base dans l'espoir de détruire les fortifications de Garrosh avant même qu'elles ne soient achevées. Montrez à l'adversaire que votre peuple ne se laissera pas chasser hors des plages sans réagir.
- L'assaut de Zan'vess — Percez les défenses de Zan'vess et récupérez les précieuses armes mantides. Il vous faudra bien plus qu'une tapette à mouches pour triompher de ces bestioles.
- Un peu de patience — Le temple de la Grue rouge est un lieu sacré, la demeure ancestrale de Chi Ji, incarnation céleste de l'espoir. Depuis les somptueuses salles du temple, la Grue rouge déploie ses ailes pour lutter contre le désespoir qui envahit les mornes étendues sauvages de Krasarang.
- Une dague dans la nuit — Aidez Vol'jin à enquêter sur une mystérieuse source d'énergie… et déjouez les tentatives d'assassinat dont il est la cible.
Montez sur le ring avec les BastonneursDes cercles de combats clandestins ont vu le jour à Hurlevent et à Orgrimmar, invitant les plus téméraires à faire leurs preuves et à se vanter de leurs exploits. Mettez vos compétences à l'épreuve face aux Bastonneurs et affrontez des boss lors de combats singuliers en arène. Admirez d'autres personnages-joueurs relever des défis ou lancez-vous dans la bataille !
L'accès aux Bastonneurs se fait uniquement sur invitation, vous devrez donc vous procurer une invitation ensanglantée. Vous en trouverez peut-être une à l'hôtel des ventes du marché noir, mise à disposition par quelqu'un appartenant déjà aux Bastonneurs, ou en tuant certains PNJ de la Horde et de l'Alliance dans les étendues sauvages de Krasarang. Les personnages-joueurs de la Horde devront se diriger vers l'arène de Castagn'ar dans la vallée de l'Honneur d'Orgrimmar, tandis que les membres de l'Alliance devront rejoindre le Bar-Tabasse de Bizmo, situé au niveau inférieur du tram des profondeurs de Hurlevent. Une fois sur place, parlez à un videur pour vous inscrire à un combat.
- Rangs : 1 à 7
- Boss : 28
À mesure que votre rang augmente parmi les Bastonneurs, vous débloquerez de nouvelles récompenses et activités.
Entrevue avec IrionLe prochain chapitre de la suite de quêtes légendaires est sur le point de commencer, et Irion s'intéresse de près à l'intensification du conflit entre l'Alliance et la Horde lors des évènements se déroulant sur les côtes des étendues sauvages de Krasarang. Si vous avez aidé le prince noir par le passé, vous aurez accès à de nouvelles quêtes pour faire avancer les plans d'Irion en Pandarie et progresser vers une puissance légendaire.
- Réputation requise : prince noir – Révérence
- Prérequis : avoir terminé « Souffle du prince noir » et avoir débloqué la halte de la Domination ou le territoire du Lion.
- Récompense : l'Œil du prince noir, qui ajoute une châsse prismatique à n'importe quelle arme touchée par les sha.
Nouveautés de Mists of Pandaria Classic introduites avec Accostage
Progression des personnages secondaires et gains de réputationLa montée en niveau et le gain de réputation deviennent beaucoup plus faciles avec Accostage. L'intendant de la Griffe noire vous propose désormais d'acheter une grande recommandation une fois que vous avez atteint le niveau de réputation Révérence auprès du prince noir. Utilisez-la, et tous les personnages de votre compte recevront un bonus de réputation auprès de la faction.
La montée du niveau 85 au niveau 90 a été accélérée, avec un bonus d'expérience passant de 10 % à 65 %, ce qui facilite votre progression et vous permet de profiter davantage du contenu de haut niveau.
Le JcJ s'amélioreLe conflit de plus en plus intense entre la Horde et l'Alliance s'est propagé à travers Azeroth. Au niveau 90, les plus braves peuvent désormais relever le défi et rejoindre la file d'attente pour participer aux affrontements épiques qui font rage à Joug-d'Hiver et à Tol Barad.
La recherche de groupe comprend désormais une section spécifique au JcJ avec une prise en charge interroyaumes complète, ce qui simplifie grandement la recherche de matchs. Les marchands et marchandes d'honneur et de conquête ont désormais retrouvé leurs emplacements d'origine sur l'Échine du Serpent. Chaque palier du classement d'arène octroie désormais son propre ensemble de hauts faits pour les personnages gladiateurs et gladiateurs malveillants. Par exemple, si vous avez un personnage gladiateur maléfique en 3c3 et gladiateur en 2c2, vous recevrez désormais deux hauts faits : l'un intitulé « gladiateur (3c3) » et l'autre « gladiateur malveillant (2c2) ». Les personnages-joueurs dominants qui parviendront miraculeusement à se hisser au niveau de gladiateur malveillant en 2c2, 3c3 et 5c5 au cours d'une même saison se verront attribuer le titre inédit de « gladiateur invincible ».
Améliorations d'équipementVous voulez que votre équipement soit encore plus puissant ? Accostage introduit des améliorations d'objets pour l'équipement JcE et JcJ, ce qui vous permet de renforcer votre équipement préféré de plusieurs niveaux d'objet. Il vous suffit d'apporter la monnaie à la marchande ou au marchand éthérien de votre capitale en Pandarie pour renforcer votre équipement.
Voilà comment ça marche :
Améliorations JcE :
Équipement épique JcE
Équipement rare de donjon
- Amélioration de 4 niveaux d'objet pour 1 000 points de justice (au lieu de 250 points de vaillance). Une amélioration complète coûte 2 000 points de justice au lieu de 500 points de vaillance, car il est possible d'effectuer deux améliorations, ce qui vous offre plus de flexibilité sans utiliser vos précieux points de vaillance.
Améliorations JcJ :
- Amélioration de 8 niveaux d'objet pour 750 points de justice. Il est possible de convertir les points de vaillance en points de justice au taux de 1 pour 4 en utilisant la nouvelle recommandation de justice achetée auprès de la commandante Cœur de Buffle au temple de Niuzao pour 125 points de vaillance et qui accorde 500 points de justice (550 après l'augmentation universelle de 10 % des points de justice).
Équipement épique JcJ
Équipement rare JcJ
- Amélioration de 4 niveaux d'objet pour 1 000 points d'honneur (au lieu de 750 points de conquête). Une amélioration complète coûte désormais 2 000 points d'honneur au lieu de 1 500 points de conquête, car il est possible d'effectuer deux améliorations de l'équipement.
Vous aurez ainsi plus facilement de l'équipement pour plusieurs spécialisations, et vous n'aurez plus à vous limiter à une seule spécialisation.
- Amélioration de 8 niveaux d'objet pour seulement 750 points d'honneur (au lieu de 1 500). Il est désormais possible de convertir les points de conquête en points d'honneur au taux de 1 pour 4 en utilisant la nouvelle recommandation d'honneur. Vous pouvez l'acheter pour 125 points de conquête auprès des marchands et marchandes de conquête de chaque faction se trouvant sur l'Échine du Serpent, et elle accorde 500 points d'honneur (550 après l'augmentation de 10 % des points d'honneur).
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WoW MoP : La phase 2, Accostage, quelle est sa date de sortie ?
Donnez un coup de fouet à vos graphismesTout comme dans Cataclysm Classic, la mise à jour de contenu Accostage inclura également une option permettant d'activer les textures haute définition, ce qui améliorera la qualité de nombreuses nouvelles textures pour Mists of Pandaria. Cette mise à jour permet de rafraîchir l'univers du jeu tout en conservant son aspect typique à WoW Classic.
Vous pourrez activer cette option dans le jeu en sélectionnant Menu, puis Système, et enfin Graphismes. Dans Battle.net, cliquez sur Options (à côté de « Jouer »), puis sur Modifier l'installation, et enfin sur Textures HD.
Voyagez léger et empruntez plutôt un portailBarnaby Fletcher, un mage originaire de Dalaran et frappé par la malchance, a trouvé un nouveau refuge en Pandarie.
Mis à part profiter de l'hospitalité des Laboureurs, il lui arrive de fréquenter le marché de Micolline pour vendre des éclats de portail, un nouveau type de graine. Les éclats de portail produisent des objets consommables permettant d'ouvrir un portail à usage unique entre la ferme Chant du Soleil et une capitale de faction.
« Une énergie arcanique chaotique s'est cristallisée à partir de portails très fréquentés. Le sol de la ferme Chant du Soleil stabilisera cette énergie, produisant un éclat qui peut être brisé à la ferme pour ouvrir un portail à usage unique vers une capitale. »Préparez-vous, braves ! Mists of Pandaria Classic : Accostage offre des combats épiques sur des plages dévastées par la guerre, des affrontements intenses en arène et de puissantes améliorations d'équipement pour vous aider à conquérir les étendues sauvages de la Pandarie !
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