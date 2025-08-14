WoW MoP : La méta en arène 2v2 est critiquée par les joueurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 août 2025 à 13h55
Le mode 2v2 en arène est la discipline reine du PvP sur WoW Classic MoP, mais la combinaison guerrier/druide heal serait trop oppressante selon les joueurs.
WoW MoP : La méta en arène 2v2 est critiquée par les joueurs
Sur WoW Classic Mists of Pandaria, il y en a pour tous les goûts. Que vous aimiez jouer seul et vous enrichir en farmant et en cultivant votre jardin, relever des défis en donjon ou en raid héroïque, ou encore affronter vos semblables en arène, il est aisé de trouver l'activité qui vous convient le mieux. Cependant, des éléments nuisent au bon fonctionnement de certaines d'entre elles, par exemple le fait que les tanks dominent le DPS dans les Caveaux Mogu'shan, ou en PvP, parce que la méta serait quasiment la même depuis TBC.

Le guerrier et le druide heal épuiseraient leurs adversaires en arène sur WoW Classic MoP

Les joueurs de WoW Classic se réunissent souvent sur le réseau Reddit pour faire part de leurs succès ou de leurs doléances, et en plein cœur du mois d'août 2025, beaucoup ont plébiscité une publication faisant état de la méta en arène. Selon eux, le guerrier DPS, accompagné d'un druide restoration, domineraient le mode 2v2. 

druide-war-meta
Il est vrai que ces deux classes disposent d'une grande survivabilité, et sont ainsi capables de faire durer les combats en éliminant à petit feu leurs adversaires. Historiquement, cette combinaison a souvent été couronnée de succès sur les extensions de Classic, même si le mage/voleur, guerrier/paladin sacré ou le chaman restoration/démoniste avaient su tirer leur épingle du jeu respectivement sur The Burning Crusade, Wrath of the Lich King et Cataclysm. 

De ce constat, ressort le fait que Blizzard n'a pas apporté d'équilibrages en PvP comme cela a été fait en PvE pendant plusieurs semaines sur la bêta. Néanmoins, même si le guerrier et le druide posent problème, il n'en demeure qu'à haut niveau, d'autres duos savent aussi se distinguer, par exemple le druide équilibre et le démoniste affliction. Les plaintes des joueurs pourraient toutefois inciter le développeur a apporté quelques modifications, mais aucune communication n'a été effectuée à ce sujet pour le moment.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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