WoW MoP : Le jardin, comment fonctionne cette activité liée aux Laboureurs ?

Retrouvez des explications pour jardiner avec les Laboureurs sur WoW Classic MoP dans cet article.
Sur WoW Classic
MoP, les joueurs ont l'opportunité de créer des liens profonds avec la faction des Laboureurs, et de cultiver ainsi leur propre jardin dans la Vallée des Quatre Vents, à la Ferme du Chant du Soleil. Concrètement, vous pouvez chaque jour planter des graines et récupérer votre récolte le lendemain, à condition bien sûr d'avoir la main verte de prendre soin de votre ferme. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous expliquons ici comment démarrer votre jardin en Pandarie.
Comment jardiner en Pandarie ?
Si comme les Pandarens vous aimez la cuisine et les bienfaits de la terre, alors vous tomberez sans doute sous le charme de l'activité de jardinage
. Pour démarrer votre ferme
, il suffit de vous rendre à Micolline
dans la Vallée des Quatre Vents et d'interagir avec le Fermier Yoon
.
Celui-ci vous demandera d'accomplir quelques tâches visant à vous enseigner les rudiments du jardinage. Dès que vous les aurez achevées, vous serez autorisé à planter vos graines pour commencer à récolter, en respectant la marche à suivre :
- Labourer la terre.
- Planter des graines à chaque emplacement (plus votre réputation avec les Laboureurs augmentera, plus vous en obtiendrez).
- Prendre soin des plants en examinant leur debuff.
- Revenir le lendemain et récolter.
Parfois, des envahisseurs viendront mettre à mal la santé de votre potager, alors veillez à les éliminer, sans oublier d'arroser vos plantations ou de chasser les insectes. Des outils sont à votre disposition
à proximité du Fermier Yoon pour vous aider, par exemple un arrosoir, une pelle ou encore un spray répulsif.
Une fois ces tâches accomplies, vérifiez que tout est en ordre en consultant le debuff de chaque plant. S'il est indiqué que la récolte est en train de pousser avec le temps restant, cela signifie que vous avez terminé et que vous pouvez vaquer à d'autres occupations sans crainte.
Quelles récompenses peut-on obtenir avec la Ferme du Chant du Soleil ?
Plus votre réputation avec les Laboureurs augmentera, plus vous pourrez vous offrir des graines de qualité, en plus des butins liés à la faction en elle-même, à savoir des montures, des tabards et un jouet. Au palier neutre, seules des graines octroyant des ingrédients utiles à la cuisine peuvent être semées
, par exemple des Carotte croquejuteuse
. Cependant, les choses deviennent plus intéressantes une fois le rang Révéré atteint, car il est alors possible de planter les graines suivantes :
De plus, les collectionneurs auront tout intérêt à jardiner sur WoW MoP
car les récoltes pourront parfois vous procurer une Graine inquiétante
, laissant apparaître un portail susceptible de contenir la mascotte Navet navrant
.
Si vous disposez de plusieurs personnages, n'hésitez pas à jardiner sur chacun d'entre eux chaque jour pour vous enrichir, ou simplement pour être autonome et farmer vous-même tous les composants dont vous avez besoin. Notez d'ailleurs que lorsque vous serez Révéré, il sera possible de booster vos gains de réputation grâce à la Grande recommandation des Laboureurs
, qui vous permettra d'accèder plus rapidement aux graines les plus rentables, et ce sur l'ensemble de vos personnages.
commentaires (2)
Bonjour, selon Wowhead, les Ordres arriveraient avec le patch 5.2.0 "Le roi-tonnerre" :) !
De ce que j'ai pu voir à droite et à gauche, les Laboureurs donnerai des Ordres de Travail pour up des réputations de Pandarie, cependant, je n'ai aucune idée de quand ça sera ajouter vu que je n'ai jamais fais MoP à l'époque