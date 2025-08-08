WoW MoP : L'ouverture des donjons célestes est imminente

Retrouvez des informations relatives au calendrier de sortie des donjons célestes en P1 de WoW Classic MoP dans cet article.
La phase 1 de WoW Classic
Mists of Pandaria réserve de nombreuses activités en matière d'instances aux joueurs, et la particularité de cette version par rapport à l'originale est qu'il n'y aura pas de LFR. Ce changement a été, dans l'ensemble, salué par la communauté, qui considérait souvent que cet outil apportait une certaine froideur au MMORPG. Toutefois, il incarnait un moyen d'obtenir rapidement de l'équipement de qualité pour se préparer au mode héroïque des raids, c'est pourquoi Blizzard a décidé de le remplacer par les donjons célestes -ou des Astres vénérables-
, et leur date de lancement
est à présent connue.
Quand sortiront les donjons célestes sur WoW Classic MoP en phase 1 ?
Comme Blizzard l'avait annoncé en juin 2025, les donjons célestes
sortiront deux semaines après l'ouverture du premier raid
de WoW Classic MoP
, les Caveaux Mogu'shan. Autrement dit, ils seront accessibles dès le mercredi 13 août
. Après chaque déploiement de raid, les récompenses à y récupérer seront plus puissantes, et cela se fera par le biais de la collecte de Fragment de pierre vénérable
, dont la limite augmentera au fil des semaines.
Le calendrier de sortie des donjons des Astres vénérables en P1 a été communiqué par le développeur :13 août 2025 (Caveaux Mogu'shan)
3 septembre 2025 (Cœur de la peur)
- Tous les objets « Célestes » des Caveaux Mogu'shan
- Sacoche de Chance Céleste, contenant des Charmes inférieurs de bonne fortune et une chance de montures inédites issues de Mists of Pandaria
- Recommandations de service pour des Points de justice
- Points de vaillance
17 septembre 2025 (terrasse Printanière)
- Jetons Célestes de torse (T14)
- Jetons Célestes de jambes (T14)
- Tous les objets Célestes du Cœur de la Peur
- Y compris les versions Célestes des équipements de poignets liés quand équipés tombant dans le raid.
- Jetons Célestes d'épaules (T14)
- Jetons Célestes de casque (T14)
- Jetons Célestes de gants (T14)
- Tous les objets Célestes de la Terrasse Printanière
En parallèle, le boss mondial le Sha de la colère
vous permettra de récupérer du T14
à compter du 27 août prochain
.
Les donjons célestes offriront 4 montures inédites
sur Mists of Pandaria, ainsi que la possibilité de compléter de nouveaux hauts-faits. En réalité, cette activité se rapproche fortement de celle des donjons Protocole de Cataclysm Classic, c'est pourquoi son fonctionnement devrait vous raviver quelques souvenirs. Ces instances incarnent un moyen efficace de s'optimiser au mieux pour affronter les modes héroïques des 3 raids de la P1, alors ne manquez pas d'y faire vos premiers pas dès le 13 août 2025.
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