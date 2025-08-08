WoW MoP : L'ouverture des donjons célestes est imminente

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 août 2025 à 12h10
Retrouvez des informations relatives au calendrier de sortie des donjons célestes en P1 de WoW Classic MoP dans cet article.
WoW MoP : L'ouverture des donjons célestes est imminente
La phase 1 de WoW Classic Mists of Pandaria réserve de nombreuses activités en matière d'instances aux joueurs, et la particularité de cette version par rapport à l'originale est qu'il n'y aura pas de LFR. Ce changement a été, dans l'ensemble, salué par la communauté, qui considérait souvent que cet outil apportait une certaine froideur au MMORPG. Toutefois, il incarnait un moyen d'obtenir rapidement de l'équipement de qualité pour se préparer au mode héroïque des raids, c'est pourquoi Blizzard a décidé de le remplacer par les donjons célestes -ou des Astres vénérables-, et leur date de lancement est à présent connue.

Quand sortiront les donjons célestes sur WoW Classic MoP en phase 1 ?

Comme Blizzard l'avait annoncé en juin 2025, les donjons célestes sortiront deux semaines après l'ouverture du premier raid de WoW Classic MoP, les Caveaux Mogu'shan. Autrement dit, ils seront accessibles dès le mercredi 13 août. Après chaque déploiement de raid, les récompenses à y récupérer seront plus puissantes, et cela se fera par le biais de la collecte de Fragment de pierre vénérable, dont la limite augmentera au fil des semaines.

donjons-celestes-mop
Le calendrier de sortie des donjons des Astres vénérables en P1 a été communiqué par le développeur :

13 août 2025 (Caveaux Mogu'shan)
  • Tous les objets « Célestes » des Caveaux Mogu'shan
  • Sacoche de Chance Céleste, contenant des Charmes inférieurs de bonne fortune et une chance de montures inédites issues de Mists of Pandaria
  • Recommandations de service pour des Points de justice
  • Points de vaillance
3 septembre 2025 (Cœur de la peur)
  • Jetons Célestes de torse (T14)
  • Jetons Célestes de jambes (T14)
  • Tous les objets Célestes du Cœur de la Peur
  • Y compris les versions Célestes des équipements de poignets liés quand équipés tombant dans le raid.
17 septembre 2025 (terrasse Printanière)
  • Jetons Célestes d'épaules (T14)
  • Jetons Célestes de casque (T14)
  • Jetons Célestes de gants (T14)
  • Tous les objets Célestes de la Terrasse Printanière

Chargement du sondage...

0 votant

En parallèle, le boss mondial le Sha de la colère vous permettra de récupérer du T14 à compter du 27 août prochain

lancement-donjons-astres-venerables
Les donjons célestes offriront 4 montures inédites sur Mists of Pandaria, ainsi que la possibilité de compléter de nouveaux hauts-faits. En réalité, cette activité se rapproche fortement de celle des donjons Protocole de Cataclysm Classic, c'est pourquoi son fonctionnement devrait vous raviver quelques souvenirs. Ces instances incarnent un moyen efficace de s'optimiser au mieux pour affronter les modes héroïques des 3 raids de la P1, alors ne manquez pas d'y faire vos premiers pas dès le 13 août 2025.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?
WoW Classic 23 juillet 2026

WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 3 des royaumes anniversaire de WoW Classic TBC dans cet article.
WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.

commentaire (0)