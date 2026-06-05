WoW MoP : L'aventure s'achève, le Siège d'Orgrimmar a été terminé en un temps record

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 juin 2026 à 11h51
"Numen" remporte la victoire dans la course à la progression du mode héroïque du Siège d'Orgrimmar sur WoW Classic MoP en juin 2026.
WoW MoP : L'aventure s'achève, le Siège d'Orgrimmar a été terminé en un temps record

Le dernier raid de WoW Classic Mists of Pandaria, le Siège d'Orgrimmar, est sorti le 5 juin 2026 en France, et il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour que Garrosh Hurlenfer soit terrassé. La course à la première place s'est terminée une nouvelle fois en un temps record, et a été remportée par la guilde "Numen".

Garrosh Hurlenfer est déjà tombé sur WoW Classic MoP

2 heures et 17 minutes. C'est le temps qu'il a fallu aux joueurs de la guilde "Numen" pour venir à bout de l'ultime raid de MoP Classic, le Siège d'Orgrimmar, en mode héroïque.

numen-world-first-siege

Pour ce faire, le groupe a fait appel à pas moins de 3 prêtres discipline côté healer, et 6 démonistes affliction au niveau des DPS ; la méta d'origine de Pandarie semble ici avoir repris ses droits, et pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les détails des logs.

L'aventure en Pandarie s'arrête donc ici, sur cette victoire sans véritable adversité. Pour rappel, le principal concurrent à "Numen", la guilde "Progress", avait pris la décision de ne pas continuer MoP à la suite du bug non corrigé sur Durumu, dans le Trône du tonnerre. Le problème avait pourtant été identifié sur le PTR, mais le développeur n'avait pas agi pour améliorer les choses, ce qui avait coûté la première place au groupe "Progress".

siege-orgrimmar

Et maintenant ?

Avec cette ultime phase de WoW Classic MoP, beaucoup se demandent quelle tournure prendra la suite des événements. WoD Classic ? Classic + ? Le mystère demeure entier, et Blizzard se montre pour l'instant avare en détails. Le développeur avait donné rendez-vous à la communauté Classic lors de la BlizzCon de septembre 2026 pour « annoncer de nombreuses surprises », et plus récemment, l'organisation d'un événement secret avait donné espoir à tous ceux qui souhaitent le lancement d'une nouvelle version de Vanilla (Classic+).

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En attendant d'en savoir plus, il vous reste quelques mois pour terminer votre progression dans le Siège d'Orgrimmar, et pour profiter un peu du pouvoir de votre cape légendaire.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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