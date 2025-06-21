WoW MoP : Équilibrage des classes de la bêta du 21 juin, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 juin 2025 à 14h04
Retrouvez les détails relatifs à la mise à jour d'équilibrage des classes du 21 juin 2025 de la bêta de WoW Classic MoP dans cet article.
WoW MoP : Équilibrage des classes de la bêta du 21 juin, les détails de la mise à jour
En complément aux équilibrages de classe du 13 juin et du 17 juin 2025 sur la bêta de WoW Classic MoP, Blizzard teste d'autres ajustements concernant 5 classes : les paladins, les mages, les chevaliers de la mort, les chasseurs et les moines. Toutes reçoivent un buff, mais ces changements sont encore susceptibles d'être modifiés selon les observations effectuées sur la bêta et les retours des joueurs. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'équilibrage du 21 juin de la bête de MoP ci-dessous.

Équilibrage du 21 juin de la bêta de WoW Classic MoP 

Après quelques tests, nous avons décidé qu'il y avait d'autres aspects que nous souhaitions examiner concernant certaines classes et spécialisations.

Comme toujours, un rappel que ces éléments :
  • Sont susceptibles d'être modifiés.
  • N'affectent que le PvE et n'ont aucun impact sur les arènes et champs de bataille.
  • Les modifications sous chaque nom de spécialisation ne s'appliquent qu'à cette spécialisation, même si la compétence est disponible pour plusieurs spécialisations.

Chevalier de la mort

Givre

Chasseur

Précision
  • Dégâts de Tir assuré augmentés de 10 %. [Nouveau]
  • Dégâts de Visée augmentés de 10 %. [Nouveau]
  • Dégâts de Barrage augmentés de 15 %. [Nouveau]
  • Dégâts de Tir de la chimère augmentés de 15 %. [Nouveau]

Mage

Arcane
Feu
  • Dégâts de Explosion pyrotechnique augmentés de 12 %. [Retour version 5.2]
  • Le bonus de Masse critique aux chances de coup critique passe à 1,5x (au lieu de 1,3x). [Retour version 5.1]

Moine

Maître brasseur

Paladin

Sacré
  • Clairvoyance sacrée augmente désormais vos chances de toucher avec Frappe du croisé de 7,5 %. [Nouveau]
  • Lancer Frappe du croisé pendant un combat fait que le Paladin Sacré est considéré comme un personnage de mêlée pour les mécaniques de boss. Si le Paladin ne lance pas Frappe du croisé, ou reste trop longtemps sans la lancer, il est alors de nouveau considéré comme un personnage à distance pour ces mécaniques. [Nouveau]
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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