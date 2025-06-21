WoW MoP : Équilibrage des classes de la bêta du 21 juin, les détails de la mise à jour

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
Équilibrage du 21 juin de la bêta de WoW Classic MoPAprès quelques tests, nous avons décidé qu'il y avait d'autres aspects que nous souhaitions examiner concernant certaines classes et spécialisations.
Comme toujours, un rappel que ces éléments :
- Sont susceptibles d'être modifiés.
- N'affectent que le PvE et n'ont aucun impact sur les arènes et champs de bataille.
- Les modifications sous chaque nom de spécialisation ne s'appliquent qu'à cette spécialisation, même si la compétence est disponible pour plusieurs spécialisations.
Chevalier de la mortGivre
- Faucheur d'âme est désormais affecté par votre Maîtrise. [Nouveau]
- Anéantissement est désormais affecté par votre Maîtrise. [Nouveau]
ChasseurPrécision
- Dégâts de Tir assuré augmentés de 10 %. [Nouveau]
- Dégâts de Visée augmentés de 10 %. [Nouveau]
- Dégâts de Barrage augmentés de 15 %. [Nouveau]
- Dégâts de Tir de la chimère augmentés de 15 %. [Nouveau]
MageArcane
Feu
- Dégâts de Barrage des arcanes augmentés de 19 %. [Retour version 5.2]
- Dégâts de Déflagration des arcanes augmentés de 29 %. [Retour version 5.2]
- Le coût en mana de Déflagration des arcanes réduit de 10 %, à 1,5 % du mana de base (au lieu de 1,666 %). [Retour version 5.2]
- Dégâts de Explosion pyrotechnique augmentés de 12 %. [Retour version 5.2]
- Le bonus de Masse critique aux chances de coup critique passe à 1,5x (au lieu de 1,3x). [Retour version 5.1]
MoineMaître brasseur
- Dégâts de Frappe du voile noir augmentés de 25 %. [Nouveau]
PaladinSacré
- Clairvoyance sacrée augmente désormais vos chances de toucher avec Frappe du croisé de 7,5 %. [Nouveau]
- Lancer Frappe du croisé pendant un combat fait que le Paladin Sacré est considéré comme un personnage de mêlée pour les mécaniques de boss. Si le Paladin ne lance pas Frappe du croisé, ou reste trop longtemps sans la lancer, il est alors de nouveau considéré comme un personnage à distance pour ces mécaniques. [Nouveau]
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