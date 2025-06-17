WoW MoP : Équilibrage des classes de la bêta du 17 juin, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 juin 2025 à 12h36
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes du 17 juin 2025, appliqué sur la bêta de WoW Classic MoP dans cet article.
WoW MoP : Équilibrage des classes de la bêta du 17 juin, les détails de la mise à jour
Après avoir apporté un premier équilibrage des classes sur la bêta de WoW Classic MoP, Blizzard va effectuer de nouveaux tests avec des ajustements supplémentaires à la suite de vos retours. Le prêtre sacré, devenu très puissant, fait partie des concernés, et les chevaliers de la mort sang reçoivent un buff visant à fluidifier leur gameplay. Cette mise à jour devrait aussi marquer le retour des démonistes affliction sur le devant de la scène, tout en diminuant quelque peu les dégâts du chasseur. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir l'équilibrage des classes du 17 juin de la bêta de WoW MoP ci-dessous.

Équilibrage des classes du 17 juin de la bêta de WoW Classic MoP

Nous avons apporté des ajustements supplémentaires basés sur les données recueillies pendant le week-end de test de raid. Un grand merci pour votre participation, vos retours et votre aide dans la collecte de données durant cette période de test. Petit rappel concernant ces changements :
  • Ils sont susceptibles d'être modifiés.
  • Ces changements ne concernent que le PvE et n'ont aucun impact sur les Arènes et les Champs de bataille.
Les changements listés sous chaque spécialisation ne s'appliquent qu'à cette spécialisation, même si la capacité est disponible pour plusieurs spécialisations.

Nous tenons à clarifier les attentes : pour laisser le temps à ces ajustements de se stabiliser - sauf cas extrêmes - nous ne prévoyons pas d'autres modifications avant notre prochain test de raid.

Chevalier de la mort

Sang
  • Le temps de recharge de Poussée de fièvre pour les Chevaliers de la mort Sang a été réduit à 30 secondes (au lieu de 60). [Nouveau]
Note des développeurs : Les Chevaliers de la mort Sang sont puissants en début d'extension, donc un buff peut sembler étrange, mais il ne s'agit pas ici de performance en raid, mais plutôt de fluidifier le gameplay en donjon entre les groupes d'ennemis, quand un joueur ne peut pas facilement entraîner les ennemis d'un pack précédent.

Givre
  • Les dégâts de Rafale hurlante sur les cibles autour de la cible principale sont augmentés à 65 % des dégâts infligés (au lieu de 50 %). [Retour version 5.2]

Druide

Équilibre
  • Les dégâts de Force de la nature ont été augmentés de 9,1 % pour s'aligner sur l'ajustement de la Forme de sélénien de la semaine dernière. [Nouveau]
Gardien
  • La Forme d'ours augmente désormais tous les dégâts infligés de 5 %. [Nouveau]

Chasseur

Survie
  • Les dégâts de Tir explosif sont réduits de 7 %. [Retour version 5.4]
Note des développeurs : Les Chasseurs Survie ont reçu plusieurs améliorations à Tir explosif dans le patch 5.4 final et les correctifs qui ont suivi. Nous testons ici un retour en arrière partiel pour évaluer l'impact. Nous nous attendons à une légère baisse des dégâts, mais ils en récupéreront une partie quand Ruée apparaîtra correctement sur la cible plutôt qu'à côté du chasseur.

Moine

Tisse-brume
  • Les soins de Regain sont réduits de 15 % (ce qui, avec le buff précédent, reste une augmentation de 22 % par rapport à l'état initial). [Retour partiel 5.5.0]

Paladin

Sacré
  • Sceau de clairvoyance restaure désormais correctement le mana de base (au lieu du mana total). [Correction de bug]
  • Le Sceau de clairvoyance ne restaure désormais le mana de base que pour les Paladins Sacrés. [Correction de bug]
  • La restauration de mana de base du Sceau de clairvoyance passe à 6 % (au lieu de 4 %). [Nouveau]
  • Le coût de Frappe du croisé pour les Paladins Sacrés est réduit de 20 %, soit 12 % du mana de base (au lieu de 15 %). [Nouveau]
Note des développeurs : Le Sceau de clairvoyance restaurait une quantité incorrecte de mana, mais l'effet sur les Paladins Sacrés était apprécié. Nous le corrigeons donc, mais augmentons aussi son efficacité à 6 %, tout en réduisant le coût de Frappe du croisé.

Prêtre

Discipline
  • La conversion de soins de Égide divine est augmentée de 12,5 %, soit 90 % d'efficacité (au lieu de 80 %). [Retour partiel 5.5.0]
Sacré
  • Les soins de Hymne divin sont réduits de 35 %. [Nouveau]
  • L'augmentation des soins en zone de Chakra : Sanctuaire passe à 35 % (au lieu de 25 %). [Nouveau]
  • L'augmentation des soins monocible de Chakra : Sérénité passe à 35 % (au lieu de 25 %). [Nouveau]
  • Le temps de recharge de Chakra est réduit à 10 secondes (au lieu de 30). [Nouveau]
Ombre

Démoniste

Affliction
  • Les dégâts sur la durée de Corruption sont augmentés de 33 %. [Retour version 5.2]
  • Les dégâts sur la durée de Agonie sont augmentés de 18 %. [Retour version 5.4]
  • Hanter augmente les dégâts de vos effets de dégâts sur la durée de 40 % (au lieu de 35 %). [Retour version 5.4]
Démonologie
  • Les dégâts sur la durée de Destin funeste sont augmentés de 33 %. [Retour version 5.2]
Note des développeurs : La spécialisation Démonologie est désormais très proche de Destruction en ce début de jeu. Ce changement devrait lui donner un petit coup de pouce dans les situations où elle manque encore un peu d'impact.

Guerrier

Protection
  • Le multiplicateur de puissance d'attaque de Barrière protectrice passe à 2,0 (au lieu de 1,8). [Retour version 5.2]
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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