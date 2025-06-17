WoW MoP : Équilibrage des classes de la bêta du 17 juin, les détails de la mise à jour

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
Équilibrage des classes du 17 juin de la bêta de WoW Classic MoPNous avons apporté des ajustements supplémentaires basés sur les données recueillies pendant le week-end de test de raid. Un grand merci pour votre participation, vos retours et votre aide dans la collecte de données durant cette période de test. Petit rappel concernant ces changements :
Les changements listés sous chaque spécialisation ne s'appliquent qu'à cette spécialisation, même si la capacité est disponible pour plusieurs spécialisations.
- Ils sont susceptibles d'être modifiés.
- Ces changements ne concernent que le PvE et n'ont aucun impact sur les Arènes et les Champs de bataille.
Nous tenons à clarifier les attentes : pour laisser le temps à ces ajustements de se stabiliser - sauf cas extrêmes - nous ne prévoyons pas d'autres modifications avant notre prochain test de raid.
Chevalier de la mortSang
Note des développeurs : Les Chevaliers de la mort Sang sont puissants en début d'extension, donc un buff peut sembler étrange, mais il ne s'agit pas ici de performance en raid, mais plutôt de fluidifier le gameplay en donjon entre les groupes d'ennemis, quand un joueur ne peut pas facilement entraîner les ennemis d'un pack précédent.
- Le temps de recharge de Poussée de fièvre pour les Chevaliers de la mort Sang a été réduit à 30 secondes (au lieu de 60). [Nouveau]
Givre
- Les dégâts de Rafale hurlante sur les cibles autour de la cible principale sont augmentés à 65 % des dégâts infligés (au lieu de 50 %). [Retour version 5.2]
DruideÉquilibre
Gardien
- Les dégâts de Force de la nature ont été augmentés de 9,1 % pour s'aligner sur l'ajustement de la Forme de sélénien de la semaine dernière. [Nouveau]
- La Forme d'ours augmente désormais tous les dégâts infligés de 5 %. [Nouveau]
ChasseurSurvie
Note des développeurs : Les Chasseurs Survie ont reçu plusieurs améliorations à Tir explosif dans le patch 5.4 final et les correctifs qui ont suivi. Nous testons ici un retour en arrière partiel pour évaluer l'impact. Nous nous attendons à une légère baisse des dégâts, mais ils en récupéreront une partie quand Ruée apparaîtra correctement sur la cible plutôt qu'à côté du chasseur.
- Les dégâts de Tir explosif sont réduits de 7 %. [Retour version 5.4]
MoineTisse-brume
- Les soins de Regain sont réduits de 15 % (ce qui, avec le buff précédent, reste une augmentation de 22 % par rapport à l'état initial). [Retour partiel 5.5.0]
PaladinSacré
Note des développeurs : Le Sceau de clairvoyance restaurait une quantité incorrecte de mana, mais l'effet sur les Paladins Sacrés était apprécié. Nous le corrigeons donc, mais augmentons aussi son efficacité à 6 %, tout en réduisant le coût de Frappe du croisé.
- Sceau de clairvoyance restaure désormais correctement le mana de base (au lieu du mana total). [Correction de bug]
- Le Sceau de clairvoyance ne restaure désormais le mana de base que pour les Paladins Sacrés. [Correction de bug]
- La restauration de mana de base du Sceau de clairvoyance passe à 6 % (au lieu de 4 %). [Nouveau]
- Le coût de Frappe du croisé pour les Paladins Sacrés est réduit de 20 %, soit 12 % du mana de base (au lieu de 15 %). [Nouveau]
PrêtreDiscipline
Sacré
- La conversion de soins de Égide divine est augmentée de 12,5 %, soit 90 % d'efficacité (au lieu de 80 %). [Retour partiel 5.5.0]
Ombre
- Les soins de Hymne divin sont réduits de 35 %. [Nouveau]
- L'augmentation des soins en zone de Chakra : Sanctuaire passe à 35 % (au lieu de 25 %). [Nouveau]
- L'augmentation des soins monocible de Chakra : Sérénité passe à 35 % (au lieu de 25 %). [Nouveau]
- Le temps de recharge de Chakra est réduit à 10 secondes (au lieu de 30). [Nouveau]
- Les dégâts sur la durée de Mot de l'ombre : Douleur sont augmentés de 18 %. [Retour version 5.4]
DémonisteAffliction
Démonologie
- Les dégâts sur la durée de Corruption sont augmentés de 33 %. [Retour version 5.2]
- Les dégâts sur la durée de Agonie sont augmentés de 18 %. [Retour version 5.4]
- Hanter augmente les dégâts de vos effets de dégâts sur la durée de 40 % (au lieu de 35 %). [Retour version 5.4]
Note des développeurs : La spécialisation Démonologie est désormais très proche de Destruction en ce début de jeu. Ce changement devrait lui donner un petit coup de pouce dans les situations où elle manque encore un peu d'impact.
- Les dégâts sur la durée de Destin funeste sont augmentés de 33 %. [Retour version 5.2]
GuerrierProtection
- Le multiplicateur de puissance d'attaque de Barrière protectrice passe à 2,0 (au lieu de 1,8). [Retour version 5.2]
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