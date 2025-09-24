WoW MoP : Des réductions de 33 % pour divers services sont en cours



le 24 septembre 2025 à 11h28 Publié par Amandine Paccou le 24 septembre 2025 à 11h28

Des réductions importantes sont disponibles pour plusieurs services en jeu sur WoW Classic MoP à l'occasion de la sortie de la P2 et des transferts vers les mégas serveurs en septembre 2025.