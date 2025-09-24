WoW MoP : Des réductions de 33 % pour divers services sont en cours

Des réductions importantes sont disponibles pour plusieurs services en jeu sur WoW Classic MoP à l'occasion de la sortie de la P2 et des transferts vers les mégas serveurs en septembre 2025.
En raison des migrations vers les mégas serveurs de WoW Classic
MoP en septembre 2025, Blizzard permet aux joueurs de regrouper plus aisément leurs personnages en proposants des réductions pour la plupart des services
: changement de faction, changement de serveur, changement de nom, changement de race, mais aussi, les précieux sésames.
Des réductions majeures pour la plupart des services sur WoW Classic MoP jusqu'au 15 octobre
Du 24 septembre au 15 octobre 2025
, à l'occasion du lancement de la phase 2
de WoW Classic Mists of Pandaria
et des transferts vers les mégas serveurs, des réductions allant jusqu'à 33 % du prix habituel sont appliquées pour divers services :
- Transfert de personnage
- Changement de faction
- Changement de race
- Changement de nom
- Sésame
Afin que vous y voyiez plus clair, voici les tarifs pratiqués
pendant cette période :
Transferts de personnage :
- Sésame de niveau 80 → 40 € (au lieu de 60 €)
Changements de faction
- 1 transfert de personnage → 17,50 € (au lieu de 25 €)
- 3 transferts de personnage → 35 € (au lieu de 50 €)
- 6 transferts de personnage → 56 € (au lieu de 80 €)
Changements de race
- 1 changement de faction → 21 € (au lieu de 30 €)
- 3 changements de faction → 42 € (au lieu de 60 €)
- 6 changements de faction → 66,50 € (au lieu de 95 €)
Changements de nom
- 1 changement de race → 17,50 € (au lieu de 25 €)
- 3 changements de race → 35 € (au lieu de 50 €)
- 6 changements de race → 56 € (au lieu de 80 €)
- 1 changement de nom → 7 € (au lieu de 10 €)
- 3 changements de nom → 14 € (au lieu de 20 €)
- 6 changements de nom → 24,50 € (au lieu de 50 €)
Si vous comptiez réunir l'ensemble de vos personnages sur un même serveur ou au sein de la même faction, ou encore si vous souhaitez incarner une nouvelle classe, cette opportunité ne doit pas être manquée en raison de sa durée limitée, jusqu'au 15 octobre 2025.
commentaires (2)
Oui, ce week-end :) https://gamewave.fr/world-of-warcraft-classic/wow-mop-creer-des-personnages-et-changer-de-faction-sera-de-nouveau-possible-tres-bientot/
Ces réductions sont bien mais les serveur sont verrouillé... savez vous quand il ne le seront plus ??