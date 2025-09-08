WoW MoP : Faut-il créer des méga serveurs ?



le 08 septembre 2025 à 15h53 Publié par Amandine Paccou le 08 septembre 2025 à 15h53

La répartition de la population des serveurs sur WoW Classic MoP est surprenante : la Horde et l'Alliance ne se mélangent plus. Serait-il bon de regrouper les joueurs sur des méga serveurs ?