WoW MoP : Faut-il créer des méga serveurs ?

La répartition de la population des serveurs sur WoW Classic MoP est surprenante : la Horde et l'Alliance ne se mélangent plus. Serait-il bon de regrouper les joueurs sur des méga serveurs ?
Au début du mois de septembre 2025, une publication partagée sur Reddit faisant état de la répartition de la population de WoW Classic Mists of Pandaria nous a incités à nous interroger sur l'éventualité de regrouper les serveurs en méga serveurs, de la même manière que sur la Saison de la Découverte.
Des serveurs complétement déséquilibrés
Depuis Wrath of the Lich King Classic, les serveurs de WoW se sont déséquilibrés. En effet, chacun d'entre eux est totalement contrôlé par une seule faction, ne laissant plus aucune place à la seconde ni au PvP sauvage, un aspect du jeu ayant commencé à s'éteindre avec l'arrivée des montures volantes de TBC. Pour preuve, les données du site ironforge.pro sont mises à jour régulièrement, et indiquent le nombre de personnes ayant participé à un raid sur une période précise. Du 27 août au 2 septembre 2025, l'Alliance comptabilise au moins 85 000 joueurs actifs, contre 100 000 pour la Horde. Le ratio paraît alors assez équilibré, mais en y regardant de plus près, la réalité est différente.
Gehennas et Firemaw sont les deux plus gros serveurs d'Europe, et sont respectivement dominés par la Horde et l'Alliance. Ainsi, si vous souhaitez rejoindre les rangs de la Horde, vous n'avez d'autre choix que de vous rendre sur Gehennas, au risque de ne jamais trouver personne pour raider avec vous. Côté français, Auberdine rassemble environ 5 000 membres de l'Alliance, et un peu plus de 3 000 soldats de la Horde, incarnant l'un des rares serveurs encore plus ou moins équilibrés malgré sa petite taille.
Des méga serveurs pour réunir tous les joueurs de WoW Classic MoP ?
Sur WoW SoD, Blizzard avait autorisé des migrations gratuites dans l'optique de regrouper les joueurs sur des serveurs de grande envergure, et nous pouvons nous demander à présent pourquoi le développeur ne fait pas de même sur MoP. Cette requête a déjà été effectuée à plusieurs reprises via Reddit ou le forum officiel, mais Blizzard ne semble pas y prêter attention pour l'instant. Cette opération avait rencontré le succès sur SoD, et en 2025, il est difficile de croire que le développeur ne dispose pas des moyens techniques pour mettre en place cette solution. Pourtant, si des méga serveurs voyaient le jour en Pandarie, il y a fort à parier que de nombreux joueurs seraient heureux de retrouver un peu l'ambiance de Vanilla Classic.
Même si l'ajout de la Recherche de groupe en PvP inter-serveurs arrivera en P2, cela ne résoudra pas le problème. Il sera certes plus aisé de monter des groupes pour des champs de bataille cotés, mais le PvE ne sera pas affecté, forçant ainsi les joueurs appartenant à la faction minoritaire de payer pour une migration ou un changement de faction.
Pour rappel, migrer revient à 25 euros pour un personnage, et passer dans l'autre camp coûte 30 euros. Ces tarifs élevés découragent certains joueurs à déménager, d'autant que les transferts gratuits sont très limités en matière de destination.
L'état de la répartition de la population des serveurs de WoW Classic pose problème depuis plusieurs années, et la communauté se désespère de voir un jour un changement advenir. L'optimisme est néanmoins toujours permis, puisque Blizzard apporte parfois des nouveautés inattendues à la suite de vos demandes. Et vous, considérez-vous que WoW MoP devrait se doter de méga serveurs ?
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