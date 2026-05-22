WoW Classic : Un élément repéré sur le PTR interroge à propos de WoD Classic

Le PTR peut parfois fournir bien des indices aux joueurs de WoW Classic, et un vendeur offrant des pièces propres à WoD a été repéré sur celui de la P5 de MoP.

WoW Classic MoP va accueillir sa dernière phase en juin 2026, et les joueurs pourront parcourir de nouveau le fameux raid du Siège d'Orgrimmar. Or, que se passera-t-il ensuite ? Blizzard n'a pas encore annoncé ses projets, mais une trouvaille repérée sur le PTR a mis en lumière plusieurs pistes.

Des objets de WoW WoD en vente sur le PTR de MoP

Lors de l'ouverture des serveurs de tests de la P5 de WoW Classic MoP, les joueurs ont observé quelque chose d'assez étrange en interagissant avec un vendeur. Des objets correspondant aux récompenses au mode défi de Warlords of Draenor étaient disponibles, mais sans modèle ou icônes. Pourquoi de tels cosmétiques seraient-ils potentiellement accessibles pendant MoP ?

Classic WoD may not be happening???



New vendors just appeared on the MOP PTR and on them were these items, WoD Challenge Mode rewards but with no model or icons.



Maybe they're going to allow players to buy them now bc they don't plan on doing WoD? 🤷‍♀️ pic.twitter.com/gYEtoVHij3 — Joardee (@joardee) May 1, 2026

Plusieurs théories ont alors été élaborées :

Blizzard pourrait faire l'impasse sur WoD Classic et donner rendez-vous directement sur Légion

Classic+ s'inscrira dans la continuité de MoP

Les personnages Classic pourront être transférés sur Retail, comme l'avait indiqué une rumeur il y a plusieurs mois

Une sortie d'un WoD Classic retravaillé

Un pas de plus vers Classic+ ?

Le fait que de telles pièces soient mises à disposition sur le PTR pourrait surtout signifier que Blizzard souhaite que vous récupériez quelques cosmétiques de WoD, car l'extension ne ressortira pas. En janvier, le développeur avait teasé de « nombreuses surprises » en partageant la roadmap de l'année, et récemment l'organisation d'un événement secret a renforcé un peu plus l'hypothèse Classic+. Des streamers connus pour leur engagement dans les anciennes versions de WoW ont été invités en Californie, peut-être pour se faire présenter le projet Classic+ ?

WoD ne fait pas partie des extensions préférées de la communauté, et face à l'échec rencontré par MoP, il serait difficile à comprendre pourquoi Blizzard prendrait le pari de continuer dans cette direction. Bien entendu, tout cela n'est que supposition, et il faudra patienter jusqu'à la BlizzCon de septembre 2026 pour enfin savoir ce qui attend les joueurs de WoW Classic.