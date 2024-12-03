WoW Classic : L'alchimie, comment monter ce métier ?

Retrouvez des informations concernant la montée en niveau du métier d'alchimiste sur WoW Classic Vanilla dans cet article.
Sur WoW Classic
, l'un des métiers les plus rentables
est sans conteste l'alchimie, surtout si cette profession est choisie en même temps que l'herboristerie
. Afin de vous aider à optimiser vos sessions de crafting, nous vous avons préparé un guide de l'alchimie sur Vanilla
.
Comment monter l'alchimie à moindre coût jusque 300 sur WoW Classic ?
Sur WoW Classic
, le métier de crafting le plus simple à monter est l'alchimie
, mais pour limiter les dépenses et ne pas gâcher des plantes valant cher, mieux vaut ne pas préparer n'importe quelle potion. Voici les étapes à suivre pour accèder au niveau 300 de l'alchimie
:
- 1 à 60 → potion de soins mineure (1 Pacifique + 1 Feuilleargent). Notez que ces concoctions ne doivent pas être jetées, elles vous serviront pour l'étape suivante.
- 60 à 105 → potion de soins inférieure (1 Églantine + 1 potion de soins mineure)
- 105 à 110 → élixir de sagesse (1 Mage Royal + 2 Églantines)
- 110 à 155 → potion de soins (1 Doulourante + 1 Églantine) et potion de mana inférieure (1 Mage royal + 1 Étouffante). Si vous avez farmé quelques Tombelines, n'hésitez pas à préparer des potions de protection contre l'ombre (1 Tombeline + 1 Sang-royal). Elles se revendront aisément plus tard. De plus les élixirs d'agilité (1 Chardonnier + 1 Aciérite sauvage) pourraient apporter un bonus appréciable à offrir à vos amis mêlées ou chasseurs pendant leur montée en niveau. Néanmoins, ces deux options ne sont pas les plus rentables, car l'utilisation de Chardonnier et de Tombeline se révélera sans doute plus lucrative à haut niveau.
- 155 à 175 → potion de soins supérieure (1 Vietérule + 1 Sang-royal)
- 175 à 185 → potion de mana (1 Étouffante + 1 Sang-royal). Si vous n'avez pas suffisamment d'Étouffantes, tournez-vous ver les élixirs de robustesse (1 Aciérite sauvage + 1 Dorépine).
- 185 à 205 → élixir d'agilité (1 Étouffante + 1 Dorépine)
- 205 à 215 → potion de mana supérieure (1 Dorépine + 1 Moustache de Khadgar)
- 215 à 240 → potion de soins excellente (1 Soleillette + 1 Moustache de Khadgar)
- 240 à 250 → élixir d'intelligence supérieure (1 Aveuglette + 1 Moustache de Khadgar) ou élixir des arcanes (1 Aveuglette + 1 Dorépine), à définir selon vos stocks
- 250 à 260 → élixir de détection des démons (2 Gromsang)
- 260 à 275 → potion de mana supérieure (2 Soleillettes + 2 Aveuglettes)
- 275 à 280 → potion de soins majeure (2 Sansam dorés + 1 Sauge-argent des montagnes)
- 280 à 300 → élixir de la mangouste (2 Sauges-argent des montagnes + 2 Fleurs de peste). Même si cette option ne paraît pas la plus bénéfique, elle l'est bel et bien, car la revente de ces élixirs vous sera très profitable.
Pour résumer, pour monter jusque 300 en alchimie
, vous aurez besoin d'au moins
:
- 60 x Pacifique
- 60 x Feuilleargent
- 90 x Églantine
- 20 x Mage royal
- 30 x Doulourante
- 55 x Étouffante
- 20 x Vietérule
- 30 x Sang-royal
- 30 x Dorépine
- 10 x Aciérite sauvage (optionnel)
- 55 x Soleillette
- 35 x Moustache de Khadgar
- 40 x Aveuglette
- 20 x Gromsang
- 10 x Sansam doré
- 50 x Fleur de peste
- 45 x Sauge-argent des montagnes
Nous vous recommandons de garder vos Feuillerêves, nécessaires à la concoction de puissantes potions de protection et des Flacons pour healer et caster, mais aussi des meilleures potions de mana. Il ne vous restera ensuite qu'à récupérer les recettes les plus rentables pour faire fortune.
Où apprendre l'alchimie ?
Le métier d'alchimiste
peut être appris pour les paliers Apprenti (75) et Compagnon (150)
dans toutes les capitales d'Azeroth.Alliance
Horde
- Darnassus → Ainethil en 55, 24
- Teldrassil → Cyndra Kindwhisper à Dolanaar en 57.6, 60.6
- Loch Modan → Ghak Healtouch à Thelsamar en 37, 49.2
- Feralas → Kylanna Windwhisper au Bastion de Feathermoon en 32.6, 43.8
- Ashenvale → Kylanna en 50, 67
- Hurlevent → Lilyssia Nightbreeze dans le Quartier des Mages en 46.4, 79.6
- Forgefer → Tally Berryfizz au Brikabrok en 67.2, 54.2
- Forêt d'Elwynn → Alchimiste Mallory à Goldshire en 39.8, 48.6
Neutre
- Piton-du-Tonnerre → Bena Winterhoof en 47, 33
- Clairières de Tirisfal → Carolai Anise à Brill en 59.4, 52.2
- Durotar → Miao'zan, Village de Sen'jin en 55.4, 74
- Marais des Chagrins → Rogvar à Stonard en 48.4, 55.6
- Fossoyeuse → Docteur Herbert Halsey dans l'Apothicarium en 48.2, 72.2
- Contreforts d'Hillsbrad → Serge Hinott à Moulin-de-tarren en 61.6, 19.2
- Orgrimmar → Yelmak dans la Herse en 56.6, 33.2
- Vallée de Strangleronce → Jaxin Chong à Baie-du-Butin en 28, 78
Le rang Expert en alchimie (225)
peut être enseigné par :
- Darnassus → Ainethil en 55, 24
- Feralas → Kylanna Windwhisper au Bastion de Feathermoon en 32.6, 43.8
- Marais des Chagrins → Rogvar à Stonard en 48.4, 55.6
- Fossoyeuse → Docteur Herbert Halsey dans l'Apothicarium en 48.2, 72.2
Enfin, pour passer Artisan en alchimie (300)
vous devrez vous rapprocher de :
- Feralas → Kylanna Windwhisper au Bastion de Feathermoon en 32.6, 43.8
- Marais des Chagrins → Rogvar à Stonard en 48.4, 55.6
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