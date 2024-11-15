WoW Classic : Quelle est la date de sortie des nouveaux serveurs Classic Classic ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 novembre 2024 à 12h32
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie des nouveaux serveurs de WoW Classic dans cet article.
WoW Classic : Quelle est la date de sortie des nouveaux serveurs Classic Classic ?
À la suite de l'annonce effectuée par Blizzard au cours du Warcraft Direct du 13 novembre 2024, l'enthousiasme des joueurs de WoW Classic s'est fortement manifesté sur les réseaux. En effet, après l'avoir demandé depuis longtemps, vous pourrez bientôt recommencer l'aventure Vanilla et The Burning Crusade à partir de « fresh servers ». Retrouvez les détails concernant la date de sortie de WoW Classic Classic dans cet article.

Quand vont sortir les nouveaux serveurs de WoW Classic Vanilla ?

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe : de nouveaux serveurs de WoW Classic Vanilla puis TBC vont être ouverts en 2024, permettant aux plus grands fans des premières extensions du MMORPG de Blizzard de revivre l'expérience à partir de zéro. La date de sortie de ces nouveaux serveurs « Classic Classic » a été fixée au jeudi 21 novembre 2024 à 23 heures en France, et les premiers raids, Onyxia et le Cœur du Magma ouvriront leurs portes le 12 décembre 2024. Vous aurez donc quelques semaines pour atteindre le niveau 60 et déverrouiller vos accès.

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Suivant le calendrier d'origine de Vanilla, tous les raids de l'époque seront progressivement disponibles, si bien que vous devrez patienter environ un an pour retourner dans Naxxramas. Les fenêtres de sortie de chaque phase sont d'ailleurs connues grâce à la feuille de route de 2025, partagée après la diffusion du Warcraft Direct célébrant les 30 ans de l'univers Warcraft.

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Notez que tous les champs de bataille ne seront pas accessibles tout de suite, et que vous devrez attendre jusqu'à la seconde phase pour affronter la faction adverse dans l'emblématique Goulet des Chanteguerres. 

Miniature vidéo

Quelques différences seront appliquées aux nouveaux serveurs Classic Classic par rapport à la version originale du jeu ou au WoW Classic de 2019. Vous obtiendrez par exemple quelques facilités pour trouver des groupes grâce à l'ajout d'un outil de Recherche de groupes, mais aussi pour conserver vos buffs mondiaux avec les Déplaceurs de chronochance. Notez d'ailleurs que les raids suivant un système de répartition des loots Gbid/Gdkp seront interdits.

Aucune information en lien avec la limite de buffs et de debuffs n'a été communiquée à ce jour, c'est pourquoi il est possible que vous rencontriez de nouveau des difficultés sur ce point, et que World of Warcraft redevienne synonyme de « World of Warriors ». Quoi qu'il en soit, Blizzard ne semble pas fermé à l'idée d'inclure des améliorations, et pour en savoir plus, il faudra attendre le 21 novembre 2024, date de sortie des serveurs Classic Classic.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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