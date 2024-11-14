WoW Classic : Blizzard confirme l'arrivée de MoP Classic en 2025

Les joueurs de WoW Classic pourront continuer à revivre les extensions d'autrefois et se diriger vers la Pandarie en 2025 : MoP Classic a été confirmé par Blizzard.
Alors que l'extension de WoW Classic
Cataclysm en est déjà à sa troisième et avant-dernière phase avec les Terres de feu, Blizzard a profité de la diffusion Warcraft Direct du 13 novembre 2024 pour confirmer la suite de l'aventure à travers Mists of Pandaria Classic.
MoP Classic ouvrira ses portes au cours de l'été 2025
La suite logique de WoW Classic
Cataclysm, Mists of Pandaria, était demandée par les joueurs depuis longtemps, et sans grande surprise, le développeur a indiqué qu'elle sera bel et bien une réalité en 2025. Pendant la diffusion du Warcraft Direct célébrant les 30 ans de l'univers Warcraft, Blizzard a en effet annoncé le déploiement de MoP Classic pendant l'été 2025.
Selon la roadmap de 2025, le pré-patch de MoP Classic
devrait être accessible vers la fin du printemps ou au début de l'été, et vous pourrez incarner un Moine et disposer enfin des mascottes de combat.
Les sorties de raid suivront celles proposées dans la version originale de l'extension, si bien que vous pourrez d'abord revivre la découverte de la région de Pandarie, l'Île du Tonnerre, et l'Île des Géants, mais aussi vous mesurer à Garrosh Hurlenfer à travers le Siège d'Orgrimmar.
La dernière phase de WoW Classic
Cataclysm, l'Âme des Dragons, commencera pendant l'hiver 2025, vous avez donc encore le temps pour profiter de l'extension actuelle et de vous préparer à la suivante. Néanmoins, si vous trouvez le temps long, vous pourrez recommencer l'expérience WoW
depuis le début grâce à la sortie de nouveaux serveurs Vanilla en novembre 2024
. De plus, les plus friands de nouveautés pourront prendre part à la Saison de la Découverte, qui accueillera deux instances inédites sur une version de Vanilla en phase 7
.
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