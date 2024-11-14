WoW Classic : Blizzard confirme l'arrivée de MoP Classic en 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 novembre 2024 à 11h46
Les joueurs de WoW Classic pourront continuer à revivre les extensions d'autrefois et se diriger vers la Pandarie en 2025 : MoP Classic a été confirmé par Blizzard.
WoW Classic : Blizzard confirme l'arrivée de MoP Classic en 2025
Alors que l'extension de WoW Classic Cataclysm en est déjà à sa troisième et avant-dernière phase avec les Terres de feu, Blizzard a profité de la diffusion Warcraft Direct du 13 novembre 2024 pour confirmer la suite de l'aventure à travers Mists of Pandaria Classic.

MoP Classic ouvrira ses portes au cours de l'été 2025

La suite logique de WoW Classic Cataclysm, Mists of Pandaria, était demandée par les joueurs depuis longtemps, et sans grande surprise, le développeur a indiqué qu'elle sera bel et bien une réalité en 2025. Pendant la diffusion du Warcraft Direct célébrant les 30 ans de l'univers Warcraft, Blizzard a en effet annoncé le déploiement de MoP Classic pendant l'été 2025.

Miniature vidéo

Selon la roadmap de 2025, le pré-patch de MoP Classic devrait être accessible vers la fin du printemps ou au début de l'été, et vous pourrez incarner un Moine et disposer enfin des mascottes de combat.

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Les sorties de raid suivront celles proposées dans la version originale de l'extension, si bien que vous pourrez d'abord revivre la découverte de la région de Pandarie, l'Île du Tonnerre, et l'Île des Géants, mais aussi vous mesurer à Garrosh Hurlenfer à travers le Siège d'Orgrimmar.

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La dernière phase de WoW Classic Cataclysm, l'Âme des Dragons, commencera pendant l'hiver 2025, vous avez donc encore le temps pour profiter de l'extension actuelle et de vous préparer à la suivante. Néanmoins, si vous trouvez le temps long, vous pourrez recommencer l'expérience WoW depuis le début grâce à la sortie de nouveaux serveurs Vanilla en novembre 2024. De plus, les plus friands de nouveautés pourront prendre part à la Saison de la Découverte, qui accueillera deux instances inédites sur une version de Vanilla en phase 7.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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