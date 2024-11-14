WoW Classic : Blizzard confirme l'arrivée de MoP Classic en 2025



le 14 novembre 2024 à 11h46 Publié par Amandine Paccou le 14 novembre 2024 à 11h46

Les joueurs de WoW Classic pourront continuer à revivre les extensions d'autrefois et se diriger vers la Pandarie en 2025 : MoP Classic a été confirmé par Blizzard.