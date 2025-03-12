WoW Cataclysm : Une aura visant à faciliter le raid de l'Âme des dragons va être appliquée progressivement

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 mars 2025 à 14h14
La Présence de l'Âme des dragons arrive sur WoW Cataclysm en mars 2025.
WoW Cataclysm : Une aura visant à faciliter le raid de l'Âme des dragons va être appliquée progressivement
Alors que le raid de l'Âme des dragons est disponible depuis le 21 février 2025 sur les serveurs de WoW Cataclysm à la suite du déploiement du patch 4.4.2, Blizzard a décidé de vous offrir la possibilité de bénéficier d'un buff majeur pour vous aider à terminer le raid.

La complétion de l'Âme des dragons va être simplifiée à partir du 19 mars

L'Âme des dragons est le dernier raid de l'extension Cataclysm de WoW, et relever le défi n'est pas chose aisée. Ainsi, Blizzard a annoncé qu'à partir du mercredi 19 mars, soit après la réinitialisation hebdomadaire, une aura sera active dans le raid. Elle réduira de 5 % les dégâts et les points de vie des boss, et ce montant augmentera toutes les deux semaines, jusqu'à atteindre 30 % d'ici le mois de mai.
À partir du mercredi 19 mars, lors de la réinitialisation hebdomadaire du contenu, tous les ennemis de l'Âme des Dragons seront affectés par l'aura « Présence de l'Âme des dragons », réduisant leur santé et leurs dégâts de 5 %.

Toutes les deux semaines par la suite, cette réduction de santé et de dégâts augmentera de 5 % supplémentaires, atteignant un total de 30 % d'ici la fin du mois de mai.

Si les joueurs souhaitent relever un défi supplémentaire et affronter les ennemis du raid Âme des Dragons sans l'aide de cette aura, ils peuvent s'adresser au Seigneur Devrestrasz à l'entrée du raid et lui demander de la retirer.
Bien entendu, vous pourrez choisir d'ignorer l'aura en interagissant avec le PNJ situé à l'entrée de l'instance, le Seigneur Devrestrasz. 

Cette annonce permet de proposer de nouvelles estimations quant à la sortie de WoW MoP Classic. Pour le moment, nous savons que le prépatch arrivera au plus tard le 31 juillet, et que l'extension sera disponible au maximum le 31 août, mais cet le fait que l'amélioration de l'aura prenne fin en mai laisse penser que le prépatch pourrait être déployé plus tôt que prévu, courant juin.

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Si cette hypothèse se révèle correcte, la dernière phase de Cataclysm aura duré environ 4 mois, soit un peu plus longtemps que la phase correspondant au raid de la Citadelle de la Couronne de Glace sur Wotlk. Malheureusement, il est encore trop tôt pour que Blizzard communique une date de sortie officielle, et il faudra attendre pour en apprendre davantage et commencer à bien se préparer au lancement de la Pandarie.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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