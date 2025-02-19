WoW Cataclysm : MàJ 4.4.2, les détails de la mise à jour de l'Heure du Crépuscule

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
Patch notes 4.4.2 de WoW Cataclysm Classic, l'Heure du Crépuscule
Nouveau donjon : La Fin des TempsCe nouveau donjon héroïque pour 5 joueurs commence la quête pour sauver Azeroth d'un futur désolé, si ses défenseurs échouent à arrêter Aile de mort. La Fin des Temps vous récompense d'équipement iLvL 378.
Nouveau donjon : Le Puits d'ÉternitéDans ce nouveau donjon héroïque pour 5 joueurs, les aventuriers remontent 10 000 ans en arrière dans une tentative audacieuse de récupérer l'Âme des Dragons. Le Puits d'Éternité vous récompense d'équipement iLvL 378.
Nouveau donjon : L'Heure du CrépusculeCe nouveau donjon héroïque pour 5 joueurs prépare la dernière étape en mettant les joueurs face au Marteau du Crépuscule dans la Désolation des dragons actuelle, où Thrall et l'Âme des Dragons doivent être escortés en toute sécurité jusqu'au temple du Repos du Ver afin que l'assaut contre Aile de mort puisse commencer. L'Heure du Crépuscule vous récompense d'équipement iLvL 378.
Nouveau raid : L'Âme des Dragons
- Les joueurs peuvent porter le combat jusqu'au temple du Repos du Ver et au-delà, en assistant Thrall et les Aspects draconiques alors qu'ils cherchent à mettre fin au Black Dragonflight une bonne fois pour toutes.
- Le raid de l'Âme des Dragons sera disponible le jeudi 20 février à 15 heures PST. L'Âme des Dragons est un raid à 10 ou 25 joueurs avec 8 boss et dispose de deux modes de difficulté. La difficulté normale vous accordera de l'équipement iLvL 397, l'héroïque de pièces iLvL 410.
Elemental Rune Dungeons : Protocol Twilight
- Un nouveau mode de jeu optionnel peut être activé dans la plupart des donjons héroïques de Cataclysm Classic en interagissant avec le Dispositif Élémentaire Mystérieux près de l'entrée de chaque donjon et en sélectionnant « Activer le Protocol Twilight ».
- Ce mode n'est pas disponible dans Zul'Aman ou Zul'Gurub.
Nouveau boss du Bastion de Baradin : Alizabal
- Un troisième boss, Alizabal, sera disponible dans Bastion de Baradin avec la réinitialisation hebdomadaire du contenu de chaque région à partir du 25 février.
- Alizabal a une chance de faire tomber de l'équipement de niveau d'objet 397 et 403.
- Les joueurs peuvent faire le raid sur les versions 10 et 25 joueurs d'Alizabal avec des verrouillages distincts, ce qui permet d'exécuter les deux versions au cours de la même semaine.
Nouvel objet légendaire : Les Crocs du Père
Notes des développeurs : Pour s'adapter au rythme de contenu accéléré de Cataclysm Classic, nous avons augmenté la vitesse moyenne d'acquisition de cet objet légendaire. Les joueurs pourront fabriquer leur premier et leurs Crocs du Père suivants plus rapidement que dans l'extension originale de Cataclysm. De plus, les voleurs n'ont pas besoin d'être sur la partie de collecte de la quête pour que les Elementium Gem Clusters tombent dans l'Âme des Dragons (évite aux joueurs de devoir quitter un raid en cours pour rendre la quête).
- Les voleurs les plus mortels et expérimentés joueront un rôle central dans le destin du monde à leur manière : en manipulant des événements clés depuis l'ombre. Les joueurs voyageront à travers les continents pour accomplir des missions cruciales de reconnaissance, vol, infiltration et bien sûr, assassinat. Les voleurs qui réussiront recevront une paire de dagues qui deviendront de plus en plus mortelles à mesure que leur porteur progressera dans la quête légendaire. À l'apogée de leur puissance, elles seront imprégnées de l'essence vile des Dieux très anciens, ainsi que de la fureur démente du Black Dragonflight, conférant un immense pouvoir à leur porteur. Ces pouvoirs incluent un bonus cumulatif d'Agilité, qui s'accumule jusqu'à ce que des ailes noires se déploient dans le dos du voleur, supprimant le coût en points de combo et augmentant les dégâts des techniques de finition pendant un court moment. Les ailes peuvent également être déployées sur commande (sans avantage en combat) pour ralentir une descente rapide, permettant au voleur de tomber lentement au sol… ou de semer la mort d'en haut ! Le set Les Crocs du Père comprend deux dagues légendaires de niveau d'objet 416, qui peuvent être obtenues en complétant la série de quêtes d'acquisition.
Mise à jour de l'Hôtel des VentesL'Hôtel des Ventes mis à jour comprend de nombreux changements.
Objets empilables
Vente d'objets empilables
- Ne sont plus vendus en piles individuelles.
- Vous pouvez sélectionner le nombre d'objets que vous voulez acheter et l'HV trouvera automatiquement les enchères au prix le plus bas pour vous.
- Vous verrez le prix unitaire et le prix total avant d'acheter.
- Les articles au prix le plus bas seront toujours en haut de la liste.
Objets non empilables
- Au lieu de définir un prix pour des piles d'objets, vous définissez un prix par unité.
- Les acheteurs peuvent ainsi choisir exactement combien d'unités acheter.
Interface améliorée
- Sont désormais regroupés par catégorie.
- Exemple : une pièce d'équipement comme Bottes de maître de l'Endurance aura sa propre catégorie, avec plusieurs listes à différents prix.
Fixation des prix
- Organisation optimisée pour une navigation, un tri et un achat plus intuitifs.
- Les objets restent spécifiques au royaume, y compris les objets empilables.
- L'HV ne recommande plus un prix par défaut basé sur l'enchère la plus basse.
- Les joueurs peuvent soit cliquer sur une enchère existante pour s'aligner, soit entrer un prix manuellement.
- Pour Classic, nous pensons qu'il est approprié de préserver l'expérience de fixer soi-même ses prix, plutôt que de toujours suggérer le prix le plus bas.
Mises à jour des Jetons WoWLes joueurs ayant déjà eu un abonnement, mais ne payant plus actuellement, peuvent désormais se connecter à l'écran de sélection des personnages pour utiliser ou acheter un Jeton WoW pour du temps de jeu. S'ils ont assez d'or sur l'ensemble de leurs personnages et qu'un jeton est disponible, ils pourront acheter et utiliser un Jeton. S'ils possèdent déjà un Jeton dans l'inventaire d'un de leurs personnages, ils pourront l'utiliser directement depuis l'écran de sélection des personnages.
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