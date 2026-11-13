Sans crier gare, Wolfenstein 3 est annoncé par XBOX

À l'occasion de son vingt-cinquième anniversaire, XBOX a créé la surprise en officialisant le développement de Wolfenstein 3. Neuf ans après le deuxième volet, MachineGames reprend les commandes pour un nouveau chapitre très attendu, marquant le grand retour de B.J. Blazkowicz.

L'attente touche enfin à sa fin pour les amateurs de jeux de tir à la première personne. Lors des célébrations du vingt-cinquième anniversaire de la marque XBOX, Asha Sharma, la directrice générale, a pris la parole pour confirmer une rumeur qui circulait depuis des années. Le développement de Wolfenstein 3 est officiellement en cours au sein du studio suédois MachineGames. Une annonce majeure qui vient rassurer les fans, près d'une décennie après la sortie du très acclamé Wolfenstein II: The New Colossus en 2017.

Une annonce surprise pour les 25 ans de XBOX

C'est à travers une publication inattendue sur X (Twitter) que l'annonce a été faite, loin de ce que certains auraient pu espérer pour une telle nouvelle. Asha Sharma a tenu à souligner l'importance de cette série emblématique pour l'industrie vidéoludique.

Wolfenstein 3 est officiellement en production chez MachineGames. C'est l'une des franchises les plus importantes du jeu vidéo. Nous avons hâte d'en partager davantage.

Wolfenstein 3 is officially in production at @MachineGames. One of gaming's most important franchises, and a team that has done remarkable work bringing it forward. Looking forward to sharing more. https://t.co/YyX8LrbTvh — ASHA (@asha_shar) November 12, 2026

Cette officialisation survient quelques jours seulement après que Bethesda ait confirmé le titre du prochain The Elder Scrolls VI, Sentinel, prouvant que l'éditeur est prêt à dévoiler ses cartes pour la prochaine génération de jeux.

Les premiers détails du scénario et du casting

Pour accompagner cette annonce, la directrice générale de XBOX a partagé une image du script du tout premier chapitre, sobrement intitulé « Nazitraz ». Ce document révèle que l'action débutera dans une salle d'interrogatoire. Le protagoniste historique de la saga, B.J. Blazkowicz, s'y prépare à interroger un officier ennemi nommé Otto, avec l'aide de son fidèle acolyte Fergus Reid.

De son côté, MachineGames a publié une photographie issue d'une session de capture de mouvement. Selon les informations rapportées, les acteurs Brian Bloom et Debra Wilson reprendront respectivement leurs rôles de William Joseph Blazkowicz et de Grace Walker, assurant ainsi une véritable continuité narrative avec le précédent opus.

Une attente qui s'annonce interminable

Si l'enthousiasme est de mise, il faudra s'armer de patience avant de pouvoir mettre la main sur ce troisième épisode. Depuis la sortie de The New Colossus, MachineGames n'a pas chômé. Le studio a développé le jeu coopératif Wolfenstein: Youngblood en 2019, avant de se consacrer pleinement à Indiana Jones et le Cercle Ancien, sortie fin 2024, et à son extension sortie l'an dernier.





Le temps de développement des productions modernes étant particulièrement long, Wolfenstein 3 ne verra probablement pas le jour avant l'horizon 2028-2029 en étant très optimiste. Le titre d'Indiana Jones avait par exemple nécessité trois années complètes de travail après sa première annonce.

La franchise s'étend au-delà du jeu vidéo

Heureusement, les passionnés de cet univers uchronique auront de quoi patienter. En parallèle du développement de ce nouveau jeu, une adaptation en série télévisée en prises de vues réelles est actuellement en préparation chez Amazon MGM Studios.

Ce projet ambitieux est porté par l'équipe de production qui a récemment fait sensation avec la série Fallout, accompagnée par le créateur Patrick Somerville. Une preuve supplémentaire que l'univers de Wolfenstein est plus vivant que jamais, prêt à conquérir de nouveaux publics sur tous les écrans. Aucune fenêtre de sortie n'a toutefois été confirmée.