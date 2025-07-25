Wolfenstein : Une série TV en préparation chez Amazon par les producteurs de Fallout

Amazon MGM Studios prépare actuellement une adaptation télévisée de la célèbre franchise de jeux vidéo Wolfenstein. Le projet, mené par Patrick Somerville (Station Eleven, Maniac) et la société Kilter Films (Fallout, Westworld), promet de porter sur le petit écran les aventures sanglantes de B.J. Blazkowicz contre les nazis.
Alerte nouvelle adaptation ! Alors que de plus en plus de jeux vidéo se retrouvent sur le petit ou sur le grand écran, une nouvelle rumeur rapporte que l'univers de Wolfenstein sera, lui aussi, adapté en série télé, selon les informations de Variety très vite confirmée par le compte Twitter de Wolfenstein.
Un pitch simple mais efficace : « Tuer des nazis est indémodable »
Si l'intrigue exacte reste encore secrète, le synopsis officiel annoncé par Amazon à Variety se veut percutant et sans détour : « L'histoire de tuer des nazis est intemporelle. »
Cette formule lapidaire, typique de l'humour noir et décalé de la franchise, indique clairement l'intention des producteurs de retranscrire fidèlement l'esprit violent, déjanté et décomplexé des jeux vidéo Wolfenstein.
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Une équipe prestigieuse aux commandes
Pour cette adaptation ambitieuse, Amazon s'est entouré de grands noms :
Patrick Somerville (Station Eleven, Maniac) sera créateur, scénariste principal, producteur exécutif et showrunner via sa société chaoticgood.tv.
Jonah Nolan, Lisa Joy et Athena Wickham (Westworld, Fallout) produiront sous leur bannière Kilter Films.
Jerk Gustafsson, de MachineGames (développeur actuel des jeux Wolfenstein), ainsi que James Altman de Keyframe Films complètent l'équipe en tant que producteurs exécutifs.
Patrick Somerville, fan déclaré de la série Wolfenstein depuis l'enfance, a notamment travaillé sur The Leftovers, 24: Live Another Day et The Bridge. Auteur confirmé, il apporte au projet son expérience en écriture à la fois originale et ambitieuse.
Une saga culte dans l'histoire du jeu vidéo
La franchise Wolfenstein occupe une place centrale dans l'histoire vidéoludique. Créée en 1981 avec Castle Wolfenstein, elle a popularisé le genre FPS avec Wolfenstein 3D en 1992. Le héros, l'Américain William « B.J. » Blazkowicz, y combat les nazis et leurs sombres expériences occultes durant la Seconde Guerre mondiale.
Avec 14 jeux au compteur, la série est aujourd'hui développée par MachineGames et publiée par Bethesda Softworks et n'a plus vu de nouveau jeu depuis 2019 et Wolfenstein: Youngblood. Cette adaptation télévisée constitue le deuxième essai d'adaptation du jeu, un projet de film annoncé en 2012 n'ayant jamais abouti.
Une nouvelle série phare pour Amazon ?
Amazon poursuit ainsi ses adaptations de jeux vidéo à fort potentiel après les succès de séries comme Fallout, renouvelée pour une troisième saison avant même la diffusion de la seconde. Le studio développe actuellement d'autres adaptations très attendues telles qu'une série tirée de Mass Effect, mais aussi de l'univers de God of War, sans oublierla série basée sur l'univers de Warhammer 40,000, avec Henry Cavill en vedette.
Avec Wolfenstein, Amazon renforce encore davantage sa stratégie de contenus à succès basés sur des franchises appréciées du public adepte des jeux vidéo.
Compte tenu de l'équipe créative, de l'héritage brutal et décalé de la franchise et de l'approche provocatrice annoncée, la série pourrait très vite devenir un phénomène auprès des fans de jeux vidéo et amateurs de séries à sensations fortes. Reste désormais à voir si Amazon saura transformer cette promesse en réalité, mais une chose est certaine : tuer des nazis, effectivement, ça ne se démode jamais.
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