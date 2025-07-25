Wolfenstein : Une série TV en préparation chez Amazon par les producteurs de Fallout

Wolfenstein: Youngblood : Parcourez les catacombes de Paris avec les filles jumelles de Blazkowicz pour tuer des Nazis

La célèbre série de jeux vidéo, Wolfenstein, vieille de quasiment 30 ans, est considérée, par un grand nombre de joueurs, comme étant à l'origine de la popularisation des jeux de tir à la première personne en trois dimensions.