The Elder Scrolls 6: Sentinel : Après avoir dévoilé son nom, Bethesda propose déjà des produits dérivés

Deux jours seulement après l'officialisation de son nom, The Elder Scrolls 6: Sentinel propose déjà des produits dérivés. Une démarche commerciale précoce de Bethesda qui fait grincer des dents, d'autant que le jeu n'a encore dévoilé aucune image concrète après huit ans d'attente.

L'industrie du jeu vidéo est incontestablement la forme de divertissement la plus rentable au monde, et les ventes de produits dérivés y contribuent de manière massive. Bethesda l'a parfaitement assimilé et capitalise déjà sur l'engouement suscité par sa dernière annonce. Mardi dernier, après de longs mois de spéculation et une fuite subtile de la direction, le très attendu The Elder Scrolls 6 a enfin officialisé son sous-titre, « Sentinel », ainsi que son cadre géographique qui sera la région de Hammerfell. Huit ans après la diffusion du tout premier teaser, les joueurs du monde entier espéraient enfin découvrir des images de gameplay. À la place, l'éditeur américain a préféré lancer une ligne de vêtements exclusifs, suscitant une certaine incompréhension chez les fans de la première heure.

Des vêtements coûteux pour un jeu encore invisible

Il n'aura fallu que 48 heures après la révélation du nom officiel pour que la boutique en ligne de Bethesda accueille de nouveaux articles inédits. Le premier produit mis en avant est un t-shirt noir classique arborant simplement le logo de The Elder Scrolls 6: Sentinel, proposé au tarif de 35 dollars.

Ce t-shirt est directement accompagné sur le site d'un sweat à capuche noir reprenant exactement le même motif, affiché cette fois au prix de 65 dollars. La plateforme va jusqu'à proposer une option de paiement échelonné via des services tiers pour permettre aux acheteurs de s'offrir ces vêtements à crédit, pour environ 11 dollars par mois. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site officiel.





Une stratégie commerciale vivement critiquée

Si la pratique de vendre des produits dérivés n'est absolument pas nouvelle pour les créateurs des célèbres franchises Fallout et Skyrim, le timing de cette annonce laisse la communauté perplexe. Le jeu se positionne sans le moindre doute comme l'un des titres les plus attendus de la décennie, juste derrière Grand Theft Auto VI, dont la sortie se fera dans une poignée de jours. Les amateurs de jeux de rôle sont affamés de nouveautés après d'innombrables rééditions du cinquième opus. Cependant, commercialiser des vêtements de qualité standard avec un simple logo imprimé en sérigraphie pour une œuvre dont nous n'avons pas vu la moindre capture d'écran semble être une démarche commerciale extrêmement audacieuse.

Un enthousiasme tempéré par l'actualité du studio

L'envie de soutenir financièrement une licence culte est tout à fait compréhensible dans le milieu vidéoludique. Les joueurs sont très nombreux à collectionner les objets liés à cet univers fantastique avec passion. Néanmoins, l'excitation autour de Sentinel est actuellement fortement freinée par les récentes décisions de Microsoft, la maison mère, qui s'est séparée de plusieurs talents historiques de Bethesda lors de vagues de licenciements.

Dans ce climat particulier, la communication de la boutique officielle semble totalement déconnectée des attentes réelles de la communauté. « Votre prochain voyage à travers Tamriel se fera dans The Elder Scrolls VI : Sentinel. Affichez votre enthousiasme avec le t-shirt officiel ».

Cette promesse commerciale sonne malheureusement très creux face au manque flagrant d'informations concrètes sur l'avancée du développement. Les inconditionnels de la saga devront encore faire preuve de beaucoup de patience avant de pouvoir explorer librement la région de Hammerfell, et il est très peu probable qu'un simple bout de tissu suffise à combler huit longues années d'une attente silencieuse et frustrante.