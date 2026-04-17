Windrose s'offre un premier correctif ce 17 avril, le patch notes

Trois jours après sa sortie, Windrose propose déjà un correctif après le retour des joueurs. Voici le patch notes, pour découvrir les changements.
Disponible depuis ce 14 avril, Windrose
s'est très vite imposé comme une belle surprise, avec 500 000 copies vendues en moins de 48 heures
, et surtout, près de 8 000 évaluations, dont 87 % de positives, signe que le titre est de qualité. Les développeurs, Kraken Express, n'ont pas tardé à proposer un premier correctif, qui est paru ce 17 avril. Découvrez le patch notes pour voir ce qui change.
Correctif Windrose du 17 avri
Correctifs de connectivité
- Désactivation du délai de récupération pour la génération des jetons d'accès sur les serveurs dédiés ; cela devrait atténuer certains problèmes de connectivité pour les hôtes dédiés.
- D'autres correctifs de connectivité sont en cours et sont actuellement testés ; ils nécessitent un peu plus de temps avant d'être déployés. Merci de votre patience !
Autres correctifs
- Correction d'un problème où le client ne vérifiait pas la version du serveur avant de se connecter, il affiche désormais un message d'erreur via l'interface si le serveur n'est pas à jour.
- Suppression de la limite minimale de 8 caractères pour les codes d'invitation, la limite est désormais comprise entre 1 et 32 caractères.
- Correction d'un crash causé par l'apparition des navires à Tortuga.
- L'équilibrage des boss fonctionne désormais correctement lorsque plus de 3 joueurs lancent un combat.
- Correction d'un bug où le Sifflet à Sanglier pouvait devenir impossible à obtenir s'il tombait dans le bol de l'Autel en raison d'un inventaire plein lors de sa réception.
- Correction de l'animation pour le transport d'objets.
- Correction des effets visuels de l'attaque spéciale de la Hallebarde de Peste qui flottaient au-dessus du pont pendant les abordages.
- Correction d'un problème où les effets des potions de soin pouvaient être interrompus par d'autres consommables ou par des dashs.
- Correction des mouvements au mousquet lors de la visée, ils devraient désormais être plus fluides.
- Correction du talent Surpénétration, il devrait désormais fonctionner correctement.
- Correction des chiffres de dégâts de feu pour le Tromblon Souffle de Dragon; ils s'affichent désormais correctement avec les effets visuels appropriés.
- Correction d'un bug qui causait occasionnellement un changement de cible pour Thomas Richards en plein sprint pendant son attaque de saisie.
- Correction d'un bug où Thomas Richards utilisait parfois son attaque de saisie immédiatement après avoir lancé des bombes.
- Correction des grenades du Grenadier : elles passent désormais à travers les joueurs et les autres PNJ.
- Correction de l'aggro du Grenadier : ils ne perdent plus leurs cibles aussi rapidement et réduiront correctement la distance si un joueur s'éloigne trop.
- Correction du Broyeur de Peste qui restait coincé dans les arbres ; il détruit désormais correctement les arbres lors de ses déplacements.
- Suppression du lien "Ajouter à la liste de souhaits" du menu principal. C'était effectivement stupide.
- Prolongation du délai d'attente de démarrage du serveur hôte à 5 minutes pour laisser plus de temps aux mises à jour de version du monde.
- Correction de nombreuses erreurs de localisation.
- Le fichier DedicatedServer.md contient désormais des exemples pour les types de préréglages du monde : "Easy", "Medium" et "Hard".
Windrose est disponible sur PC, en accès anticipé. Découvrez nos guides notamment pour valider la quête quinze hommes sur le coffre d'un mort
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