Windrose pulvérise les compteurs et pourrait s'imposer comme le hit surprise de l'année
Publié par Corentin Rimbert
le 16 avril 2026 à 16h00
le 16 avril 2026 à 16h00
Le vent souffle en poupe pour Windrose. Édité par les créateurs de Palworld, ce jeu de survie pirate vient de franchir un cap impressionnant avec un demi-million de ventes en seulement 48 heures, confirmant que l'attrait pour la piraterie reste plus fort que jamais sur Steam.
Disponible depuis deux jours, Windrose a, sans grande surprise, trouvé son public, alors que les jeux de pirates de qualité ne sont hélas pas légion, ce qui explique l'intérêt que le public lui porte depuis sa première version jouable, par le biais d'une démo.
Mais les combats navals de Windrose rappellent d'ailleurs fortement les sensations du titre d'Ubisoft, tout en y ajoutant des mécaniques de survie modernes. Les développeurs ont même pensé à inclure les fameux chants de marins, éléments indispensables pour une immersion totale. Bien que certains critiques estiment que le jeu manque encore un peu du chaos imprévisible qui fait le charme d'un Sea of Thieves, la réception globale reste extrêmement enthousiaste, d'autant plus que nous avons ici affaire à une expérience 100 % PvE.
Malgré ces quelques turbulences techniques, l'avenir s'annonce radieux pour Windrose. Si le studio parvient à maintenir le cap et à enrichir son jeu au fil des mois, il pourrait bien s'imposer durablement comme la nouvelle référence du jeu de pirates.
Windrose est disponible en accès anticipé sur Steam. Vous pouvez profiter de nos guides, notamment comment avoir du cuivre.
Un lancement explosif sur SteamLes chiffres parlent d'eux-mêmes. En l'espace de deux jours seulement, le titre a franchi la barre des 500 000 copies vendues. Une performance remarquable qui s'accompagne d'un pic frôlant les cent mille joueurs connectés simultanément sur la plateforme de Valve. Ce succès fulgurant n'est pourtant pas une totale surprise. Lors du dernier Steam Next Fest, la démo du jeu avait déjà dominé les classements, propulsant Windrose vers le million et demi d'ajouts en liste de souhaits.
Le développeur Kraken Express récolte aujourd'hui les fruits de ce travail acharné, avec des évaluations globales très positives sur Steam, atteignant un taux de satisfaction de 87 %, gage de sa qualité. Les joueurs saluent notamment la richesse du contenu pour un jeu en accès anticipé vendu à une trentaine d'euros, soulignant que l'expérience semble déjà très complète.
Ahoy, captains! Over 500,000 of you set sail in just 48 hours since Early Access launch.— Windrose (@PlayWindrose) April 16, 2026
This milestone belongs to you — thank you for your support and passion for Windrose.
We're back to work on the next hotfix (coming Friday).
More to come! pic.twitter.com/uNxjxUhMP1
Dans l'ombre d'un géant d'Ubisoft ?Il est difficile de ne pas évoquer l'éléphant dans la pièce lorsqu'on aborde le sujet des jeux de pirates. Après les nombreuses rumeurs, Ubisoft a enfin officialisé le remake d'Assassin's Creed Black Flag, nommé Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Celui-ci devrait d'ailleurs faire parler de lui dans un avenir très proche, toujours selon des rumeurs, étant donné que l'éditeur français n'a pas été très loquace le concernant, avec une seule image partagée.
Mais les combats navals de Windrose rappellent d'ailleurs fortement les sensations du titre d'Ubisoft, tout en y ajoutant des mécaniques de survie modernes. Les développeurs ont même pensé à inclure les fameux chants de marins, éléments indispensables pour une immersion totale. Bien que certains critiques estiment que le jeu manque encore un peu du chaos imprévisible qui fait le charme d'un Sea of Thieves, la réception globale reste extrêmement enthousiaste, d'autant plus que nous avons ici affaire à une expérience 100 % PvE.
Des serveurs victimes de leur succèsCependant, tout lancement de cette envergure s'accompagne de son lot de défis techniques. L'afflux massif et soudain de flibustiers virtuels a mis les serveurs du jeu à rude épreuve. La situation est telle que les équipes de Kraken Express ont publiquement demandé si des membres de leur communauté avaient des contacts chez de grands fournisseurs d'accès à internet pour les aider à stabiliser la connectivité.
Malgré ces quelques turbulences techniques, l'avenir s'annonce radieux pour Windrose. Si le studio parvient à maintenir le cap et à enrichir son jeu au fil des mois, il pourrait bien s'imposer durablement comme la nouvelle référence du jeu de pirates.
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