Le remake d'Assassin's Creed: Black Flag pourrait être dévoilé dans quelques jours

Assassin's Creed: Black Flag Resynced, développé par Ubisoft Singapore, est un remake d'action-aventure sorti le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Ce titre modernise l'épopée pirate d'Edward Kenway avec un système de combat affiné, des graphismes somptueux sous le moteur Anvil et des ajustements narratifs notables. Axé sur la navigation et l'action pure, il redynamise un classique de la saga sans éléments RPG.