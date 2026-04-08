Le remake d'Assassin's Creed: Black Flag pourrait être dévoilé dans quelques jours

Le très attendu remake d'Assassin's Creed Black Flag, baptisé Resynced, pourrait être officiellement annoncé dès la semaine prochaine. Une révélation cruciale pour l'éditeur français qui compte sur ce retour aux sources pour redresser la barre de ses finances.
D'après un utilisateur des forums Resetera, une annonce majeure autour de ce projet serait programmée pour le 16 avril prochain. Cette date précise n'est pas une simple supposition isolée lancée au hasard, puisqu'elle est également confirmée par Tom Henderson, via son média Insider Gaming. Il indique que ses sources internes à Ubisoft lui avancent, depuis quelque temps, une révélation vers la mi-avril.
L'attente touche donc à sa fin pour les nombreux joueurs qui espèrent retrouver les magnifiques décors des Caraïbes et le célèbre protagoniste Edward Kenway avec des graphismes de nouvelle génération et des mécaniques de jeu entièrement remises au goût du jour. Le choix stratégique de cette période printanière pour une telle annonce n'est absolument pas anodin, permettant à l'éditeur de capter toute l'attention médiatique avant la traditionnelle effervescence des grandes conférences estivales, qui auront lieu dans deux petits mois.
Des fenêtres de lancement en ligne de mire
Au-delà de la simple révélation attendue la semaine prochaine, de nombreux documents internes auraient déjà fuité concernant la sortie effective du titre sur nos consoles et PC. Si le calendrier de production est respecté à la lettre, le jeu serait prévu pour le deuxième trimestre de l'année fiscale en cours, ce qui correspondrait à une commercialisation mondiale située entre les mois de juin et août de cette année. De fait, l'attente avant de voir débarquer ce remake n'est peut-être plus très longue, après des années de rumeurs.
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L'annonce qui aura lieu ce 16 avril devrait nous proposer une bande-annonce, pour voir les changements de Assassin's Creed: Black Flag Resynced par rapport au jeu de base, sorti il y a 13 ans, mais aussi d'autres informations, et potentiellement la fenêtre de sortie. Quoi qu'il en soit, Ubisoft prendra la parole très vite, que ce soit pour confirmer une présentation ce 16 avril, ou pour un autre moment.
commentaires (2)
Les assassins creed remake c'est primordial
Ça sera l'occasion d'enfin faire l'original s'il ne sort pas tout de suite