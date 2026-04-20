Windrose dépasse le million de ventes en un temps record

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 avril 2026 à 15h19
Le jeu de survie pirate Windrose s'impose déjà comme le nouveau phénomène de Steam. En moins d'une semaine, le titre de Kraken Express a dépassé le million d'exemplaires vendus et rassemblé plus de 220 000 joueurs simultanés, confirmant un lancement exceptionnel malgré quelques problèmes techniques.
Windrose dépasse le million de ventes en un temps record
Comme il fallait s'y attendre, Windrose s'impose déjà comme le nouveau phénomène de la plateforme Steam. En moins de six jours, le titre développé par le studio Kraken Express a franchi un cap symbolique majeur en s'écoulant à plus d'un million d'exemplaires. Une véritable razzia pour cette aventure en monde ouvert qui mêle habilement artisanat, coopération et piraterie.

Le carton en moins d'une semaine

Les développeurs n'ont pas caché leur émotion face à ce raz-de-marée. Sur les réseaux sociaux et la page communautaire du jeu, l'équipe a tenu à remercier chaleureusement sa communauté florissante. Le pic de fréquentation a d'ailleurs atteint le chiffre impressionnant de 222 134 joueurs connectés simultanément ce week-end, un exploit rare pour une production de cette envergure lancée en accès anticipé le 14 avril dernier.
Votre soutien pour le jeu est absolument incroyable, et votre patience pendant que nous travaillons sur les correctifs fait vraiment chaud au cœur.
L'équipe a même confié avoir versé une larme de pirate en voyant les joueurs partager leur rêve d'aventure. Le studio a également glissé une plaisanterie concernant les sangliers du jeu, des créatures apparemment redoutables qui propulsent les marins d'eau douce contre les arbres, annonçant que l'animal avait obtenu une promotion suite à ces excellents chiffres de vente.
Il faut dire qu'en plus du gameplay classique du genre (explorer, trouver des ressources, crafter des items...), le contexte de la piraterie est très populaire au sein de la communauté, d'autant plus qu'ici, les affrontements navals constituent l'un des points forts de l'expérience. De nombreux joueurs soulignent la simplicité et l'efficacité des batailles entre navires, rappelant les meilleures heures d'un certain Assassin's Creed Black Flag, dont le remake serait prévu pour cet été. Une comparaison flatteuse qui met en lumière les qualités de Windrose.

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Des défis techniques à surmonter

Cependant, ce lancement triomphal n'est pas exempt de défauts. Comme beaucoup de titres massivement multijoueur en accès anticipé, l'infrastructure réseau a été mise à rude épreuve. Les créateurs font face à des problèmes de connectivité mystérieux qui perturbent les parties en coopération. Dans une démarche de transparence, ils ont même sollicité l'aide de leur base de joueurs pour identifier et résoudre ces soucis persistants.

Ces obstacles techniques n'ont pour le moment pas freiné l'élan exceptionnel du titre. Alors que le premier week-end d'exploitation s'achève, le studio prend le temps d'analyser la situation avant de déployer des mises à jour plus substantielles. L'avenir s'annonce radieux pour Windrose, qui est arrivé en accès anticipé et pourra donc grandir avec la communauté, et potentiellement devenir l'une des références du genre.

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Windrose est disponible sur PC, en accès anticipé. Découvrez nos guides notamment pour valider la quête quinze hommes sur le coffre d'un mort ou encore trouver de la fibre végétale facilement.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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