Windrose : Comment gagner de l'XP et monter de niveau rapidement ?

Vous vous demandez comment gagner rapidement de l'XP dans Windrose ? Nous vous donnons quelques astuces.
Dans l'univers de Windrose
, la progression ne suit pas les codes traditionnels du RPG classique. Contrairement à de nombreux titres du genre, terrasser des vagues d'ennemis ou passer des heures à fabriquer des objets ne vous rapportera aucun point d'expérience. Pour renforcer votre build et obtenir des points de statistiques, vous devez impérativement vous concentrer sur deux piliers : l'accomplissement de quêtes et l'exploration minutieuse des points d'intérêt
. Voici la marche à suivre pour ne pas perdre de temps.
Priorisez les quêtes principales et secondaires
Le premier levier pour grimper en niveau réside dans votre journal de quêtes. La trame principale est non seulement essentielle pour débloquer de nouveaux équipements, mais elle constitue également une source majeure d'XP
. Par exemple, vaincre des boss majeurs comme le Capitaine Thomas Richards
est une étape incontournable de votre montée en puissance. Mais il faut déjà avoir pris un ou deux niveaux pour pouvoir le faire.
Attention toutefois à ne pas confondre les activités, si les missions secondaires et les tutoriels octroient de l'expérience, d'autres activités annexes ne le font pas. Certaines restent rentables pour le butin qu'elles génèrent, mais elles ne contribueront en rien à votre barre de progression de niveau. Consultez toujours votre journal pour vérifier quelles tâches sont réellement rémunératrices en XP.
L'exploration des Points d'Intérêt, la clé du leveling
Étant donné que le nombre de quêtes est relativement limité, surtout en début de partie, l'exploration des îles devient votre source d'XP principale
. Chaque zone regorge de points d'interrogation signalant des camps de pirates, des ruines anciennes ou des avant-postes.
Le système de récompense est simple mais exigeant : pour toucher l'expérience, vous devez piller l'intégralité des coffres
d'un lieu donné. Une fois un POI découvert, la carte affiche le nombre de coffres présents et la récompense totale associée. Plus le site est vaste et riche en coffres, plus le gain d'XP est conséquent. Vous pourrez très vite récolter quelques centaines de points d'XP.
Astuces pour débusquer les coffres cachés
Certains coffres sont particulièrement retors à dénicher. Dans les Ruines Anciennes
, n'oubliez jamais d'inspecter les caves. Il arrive aussi que des coffres soient enterrés sous des débris, repérez les particules brillantes au sol et utilisez votre pioche pour les déterrer.
Dans les camps de voyageurs, lisez attentivement les notes laissées sur place, elles contiennent souvent des indices. Sur les épaves de navires, vérifiez systématiquement le pont. Si les coffres ne réapparaissent jamais une fois vidés, les ressources de craft (comme les herbes de soin) réapparaissent, rendant certains lieux utiles à revisiter plus tard pour vos consommables.
Pour vider les îles sans perdre de précieuses minutes en trajets inutiles, ne partez jamais à l'aventure sans ressources de construction. Assurez-vous d'avoir de quoi bâtir une Tente et un Point de voyage rapide. En cas de coup dur ou simplement pour valider une zone et passer à la suivante, cette logistique vous permettra de maximiser votre rendement d'XP par heure de jeu et de conquérir l'archipel de Windrose avec une efficacité redoutable.
Windrose est disponible en accès anticipé sur Steam. Vous pouvez profiter de nos guides, notamment comment avoir du cuivre
.
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