Windrose : Comment gagner de l'XP et monter de niveau rapidement ?

Windrose, développé par Kraken Express, est un jeu de survie pirate sorti le 14 avril 2026 sur PC. Mêlant exploration en monde ouvert, combats navals intenses et affrontements au sol typés, le titre invite les joueurs à bâtir leur empire maritime en solo ou en coopération. Sa richesse stratégique et ses biomes variés en font une expérience de piraterie complète et immersive.