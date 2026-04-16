Windrose : Comment détruire ou supprimer un bâtiment ?

Vous souhaitez revoir votre base et supprimer des bâtiments dans Windrose ? Nous vous expliquons comment faire.
Comme bon nombre de jeux de survie à l'heure actuelle, Windrose
a implanté un crafting poussé et la possibilité de construire sa base, avec une pléthore de possibilités, et de nombreux bâtiments. De fait, les joueurs se posent, à un moment, la question de la destruction d'objets
, pour les utiliser à un autre endroit par exemple. Voici comment faire pour supprimer et détruire les bâtiments dans Windrose
.
Comment supprimer/détruire un bâtiment dans Windrose ?
Le système de construction est relativement simple et facile à prendre en main. Mais celles et ceux n'étant pas spécialement habitués à ce type de gameplay peuvent se demander comment détruire un bâtiment
qui est mal placé ou dont l'utilité n'est plus d'actualité. Cette question revient également si vous avez mal placé un mur, ou un toit.
Quoi qu'il en soit, pour supprimer un objet dans Windrose, il suffit d'ouvrir le menu de construction
(la touche « B » par défaut) et d'appuyer ensuite sur la molette de votre souris.
Une croix rouge sera alors affichée sur le centre de votre écran, et lorsque vous viserez une structure, vous pourrez la détruire simplement en confirmant par le biais de votre clic gauche. Les actions sont très rapides pour permettre aux constructeurs de rapidement modifier s'ils ne sont pas satisfaits du rendu, ou de vite supprimer un bâtiment mal placé.
La destruction dans Windrose
Notez que chaque bâtiment détruit vous remboursera les ressources utilisées pour sa construction, ce qui est une excellente chose. Vous pouvez donc très facilement expérimenter, sans que cela ne vous pose problème.
Dans la même idée, vous pourrez facilement déménager votre base, étant donné que vous n'aurez pas à farmer les ressources, qui vous seront restituées dès que vous aurez détruit les bâtiments.Windrose
est disponible sur PC, en accès anticipé. Vous pouvez retrouver nos guides, notamment sur la récupération du cuivre
, mais aussi obtenir rapidement de l'XP
.
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