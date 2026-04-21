Windrose : Comment augmenter la taille de votre inventaire ?

Vous n'avez pas assez de place dans votre inventaire dans Windrose ? Découvrez comment l'augmenter assez facilement et rapidement, pour obtenir encore plus de ressources lors de votre exploration.

Dans Windrose, comme dans tout bon jeu de survie, l'espace de stockage est une ressource précieuse. Vous commencez votre aventure avec seulement 16 emplacements disponibles, ce qui devient très vite insuffisant lorsque vous commencez à accumuler des ressources, des outils et du minerai. Pour remédier à ce problème, vous allez pouvoir augmenter votre inventaire grâce à un sac à dos dès le début de votre aventure, et nous vous expliquons comment faire.

Fabriquer le Sac en toile de voile déchirée

Dans un premier temps, vous allez pouvoir obtenir le sac en toile de voile déchirée, lequel permet d'ajouter 4 emplacements supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable. Que ce soit pour aller récupérer du cuivre ou explorer, vous allez pouvoir ramener davantage de ressources à votre camp.

Pour le crafter, vous devez vous rendre auprès de votre établi et chercher le sac en toile de voile déchirée, moyennant 2 tissus grossiers et une corde, ce qui est relativement simple à fabriquer. Une fois récupéré, le sac doit être placé dans la partie « Accessoires » de votre personnage pour augmenter les 4 emplacements. Normalement, il sera automatiquement équipé à cet emplacement.

Passer au niveau supérieur avec le Sac à dos de marin

Mais ce n'est pas la seule augmentation d'inventaire dont vous allez pouvoir profiter dans Windrose. Une fois que l'espace commence à nouveau à manquer, vous devrez fabriquer le Sac à dos de marin. Cette version plus avancée offre un total de 8 emplacements bonus, doublant ainsi l'apport du premier sac. C'est l'accessoire idéal pour les longues expéditions de minage ou de chasse à travers les différentes îles.



La fabrication de ce sac à dos demande des ressources plus rares et nécessite d'avoir déjà bien avancé dans les tutoriels du jeu :

1 Sac en toile de voile déchirée

5 Peaux brutes

2 Lingots de cuivre

L'équiper fonctionne exactement de la même manière que le précédent. Attention toutefois, votre établi doit être au niveau 2 pour pouvoir être fabriqué.

Plus tard dans l'aventure, vous pourrez crafter un troisième sac, vous permettant d'ajouter 12 emplacements par rapport aux 16 premiers, tandis que vous allez pouvoir en obtenir d'autres, plus tard dans l'aventure, toujours dans le but de pouvoir transporter plus de ressources.

Windrose est disponible sur PC, en accès anticipé. Vous pouvez retrouver nos guides, notamment sur comment détruire un bâtiment, mais aussi tout savoir des temps de respawn des différentes ressources.