Windrose : Comment augmenter la taille de votre inventaire ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 avril 2026 à 12h04
Vous n'avez pas assez de place dans votre inventaire dans Windrose ? Découvrez comment l'augmenter assez facilement et rapidement, pour obtenir encore plus de ressources lors de votre exploration.
Windrose : Comment augmenter la taille de votre inventaire ?

Dans Windrose, comme dans tout bon jeu de survie, l'espace de stockage est une ressource précieuse. Vous commencez votre aventure avec seulement 16 emplacements disponibles, ce qui devient très vite insuffisant lorsque vous commencez à accumuler des ressources, des outils et du minerai. Pour remédier à ce problème, vous allez pouvoir augmenter votre inventaire grâce à un sac à dos dès le début de votre aventure, et nous vous expliquons comment faire. 

Fabriquer le Sac en toile de voile déchirée

Dans un premier temps, vous allez pouvoir obtenir le sac en toile de voile déchirée, lequel permet d'ajouter 4 emplacements supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable. Que ce soit pour aller récupérer du cuivre ou explorer, vous allez pouvoir ramener davantage de ressources à votre camp. 

augmenter-inventaire-windrose3

Pour le crafter, vous devez vous rendre auprès de votre établi et chercher le sac en toile de voile déchirée, moyennant 2 tissus grossiers et une corde, ce qui est relativement simple à fabriquer. Une fois récupéré, le sac doit être placé dans la partie « Accessoires » de votre personnage pour augmenter les 4 emplacements. Normalement, il sera automatiquement équipé à cet emplacement.

augmenter-inventaire-windrose

Passer au niveau supérieur avec le Sac à dos de marin 

Mais ce n'est pas la seule augmentation d'inventaire dont vous allez pouvoir profiter dans Windrose. Une fois que l'espace commence à nouveau à manquer, vous devrez fabriquer le Sac à dos de marin. Cette version plus avancée offre un total de 8 emplacements bonus, doublant ainsi l'apport du premier sac. C'est l'accessoire idéal pour les longues expéditions de minage ou de chasse à travers les différentes îles.

La fabrication de ce sac à dos demande des ressources plus rares et nécessite d'avoir déjà bien avancé dans les tutoriels du jeu :

augmenter-inventaire-windrose2

L'équiper fonctionne exactement de la même manière que le précédent. Attention toutefois, votre établi doit être au niveau 2 pour pouvoir être fabriqué.

Plus tard dans l'aventure, vous pourrez crafter un troisième sac, vous permettant d'ajouter 12 emplacements par rapport aux 16 premiers, tandis que vous allez pouvoir en obtenir d'autres, plus tard dans l'aventure, toujours dans le but de pouvoir transporter plus de ressources.

Windrose est disponible sur PC, en accès anticipé. Vous pouvez retrouver nos guides, notamment sur comment détruire un bâtiment, mais aussi tout savoir des temps de respawn des différentes ressources.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Windrose en dit plus sur sa première mise à jour de contenu
Windrose 01 juillet 2026

Windrose en dit plus sur sa première mise à jour de contenu

Quelques mois après un lancement remarqué en accès anticipé, le jeu de survie pirate Windrose dévoile sa première mise à jour majeure. Nommée Ashlands, cette extension promet d'enrichir considérablement l'aventure avec une nouvelle région volcanique, des navires inédits et une refonte des mécaniques navales.
Windrose : Patch du 30 avril, les détails
Windrose 30 avril 2026

Windrose : Patch du 30 avril, les détails

Les développeurs de Windrose viennent de lancer une nouvelle mise à jour ce 30 avril, laquelle corrige de nombreux soucis.
Windrose promet de conserver toute votre progression jusqu'à la version finale
Windrose 29 avril 2026

Windrose promet de conserver toute votre progression jusqu'à la version finale

Les joueurs de jeux de survie en accès anticipé connaissent bien la peur de perdre leur progression. Pour rassurer sa communauté, le studio Kraken Express a clarifié sa position sur les réinitialisations de serveurs pour Windrose, promettant de tout faire pour épargner les sauvegardes jusqu'au lancement définitif.

commentaire (0)