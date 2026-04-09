Triple-i Initiative 2026 : Le récapitulatif complet des annonces (dates de sortie et nouveaux jeux)

La troisième édition de la Triple-i Initiative a frappé fort avec plus de quarante annonces majeures. Entre révélations inédites, suites très attendues et dates de sortie imminentes, voici le récapitulatif complet de tout ce qu'il ne fallait pas manquer lors de cet événement incontournable pour les joueurs.

Les nouveaux jeux annoncés

Crop → un thriller agricole où la survie dépend de vos récoltes.

→ un thriller agricole où la survie dépend de vos récoltes. Don't Starve Elsewhere → une toute nouvelle expérience de survie coopérative.

→ une toute nouvelle expérience de survie coopérative. Graveyard Keeper 2 → la suite tant attendue du jeu de gestion de cimetière, prévue sur PC et consoles.

→ la suite tant attendue du jeu de gestion de cimetière, prévue sur PC et consoles. Long Gone → un jeu d'exploration narratif post-apocalyptique prévu pour 2027.

→ un jeu d'exploration narratif post-apocalyptique prévu pour 2027. Lost Railway → un jeu d'horreur coopératif en 2D à bord d'un train.

→ un jeu d'horreur coopératif en 2D à bord d'un train. Machine Party → une compilation de jeux mortels par le créateur de Buckshot Roulette.

→ une compilation de jeux mortels par le créateur de Buckshot Roulette. Prove You're Human → une aventure narrative de science-fiction par les créateurs de 1000xRESIST.

→ une aventure narrative de science-fiction par les créateurs de 1000xRESIST. Temtem: Pioneers → un mélange de survie et de capture de créatures dans l'univers de Temtem.

→ un mélange de survie et de capture de créatures dans l'univers de Temtem. TOO DEEP TO QUIT → une chasse au trésor coopérative avec des marionnettes.

→ une chasse au trésor coopérative avec des marionnettes. We Were Here Tomorrow → une démo exclusive est jouable immédiatement.

→ une démo exclusive est jouable immédiatement. Neverway → le prologue est jouable, sortie finale en octobre 2026.

→ le prologue est jouable, sortie finale en octobre 2026. over the hill → nouveau biome et phase de test fin avril.

→ nouveau biome et phase de test fin avril. STARSEEKER: Astroneer Expeditions → bêta ouverte en avril.

→ bêta ouverte en avril. Castlevania: Belmont's Curse → nouvelles séquences de jouabilité pour ce titre prévu en 2026.

→ nouvelles séquences de jouabilité pour ce titre prévu en 2026. Warhammer Survivors → une version consoles a été annoncée, tout comme une nouvelle faction.

→ une version consoles a été annoncée, tout comme une nouvelle faction. Alkahest → première présentation de la jouabilité.

→ première présentation de la jouabilité. Away Team → annonce d'un mode coopératif et d'un test solo.

→ annonce d'un mode coopératif et d'un test solo. The Lift → nouveau gameplay et annonce des versions consoles pour 2027.

Les dates de sortie annoncées

Final Sentence → le jeu de dactylographie mortel est disponible dès maintenant.

→ le jeu de dactylographie mortel est disponible dès maintenant. Windrose → accès anticipé le 14 avril.

→ accès anticipé le 14 avril. Far Far West → accès anticipé le 28 avril 2026.

→ accès anticipé le 28 avril 2026. Sledding Game → accès anticipé le 30 avril.

→ accès anticipé le 30 avril. Dead As Disco → accès anticipé le 5 mai 2026.

→ accès anticipé le 5 mai 2026. Alabaster Dawn → accès anticipé le 7 mai.

→ accès anticipé le 7 mai. SpaceCraft → accès anticipé le 20 mai.

→ accès anticipé le 20 mai. Thick as Thieves → lancement complet le 20 mai 2026.

→ lancement complet le 20 mai 2026. Romestead → accès anticipé le 26 mai.

→ accès anticipé le 26 mai. Shift At Midnight → lancement complet le 28 mai 2026.

→ lancement complet le 28 mai 2026. Solarpunk → lancement complet le 8 juin 2026.

→ lancement complet le 8 juin 2026. Lost Castle 2 → sortie de la version finale le 11 juin.

→ sortie de la version finale le 11 juin. Valor Mortis → sortie prévue à l'automne 2026.

Mises à jour et contenus additionnels

CloverPit → le contenu additionnel Unholy Fusion et la mise à jour gratuite sont sortis aujourd'hui.

→ le contenu additionnel Unholy Fusion et la mise à jour gratuite sont sortis aujourd'hui. Rift of the Necrodancer → le pack musical officiel Undertale est disponible.

→ le pack musical officiel Undertale est disponible. Frostrail → premier test technique prévu le 16 avril.

→ premier test technique prévu le 16 avril. Everwind → mise à jour gratuite en mai 2026.

→ mise à jour gratuite en mai 2026. Brotato → extension Primal Dread annoncée pour l'été 2026.

→ extension Primal Dread annoncée pour l'été 2026. Cairn → contenu gratuit On The Trail prévu pour l'été 2026.

→ contenu gratuit On The Trail prévu pour l'été 2026. Barotrauma → extension Home and Harbor prévue pour l'automne 2026.

→ extension Home and Harbor prévue pour l'automne 2026. Risk of Rain 2 → annonce de la nouvelle extension Hallowed Concepts.

→ annonce de la nouvelle extension Hallowed Concepts. Super Battle Golf → arrivée sur consoles à l'été 2026.

La troisième édition de la Triple-i Initiative a tenu toutes ses promesses en dévoilant une avalanche de nouveautés pour les amateurs de jeux indépendants. Avec plus de quarante titres présentés,. Découvrez tout ce qu'il ne fallait pas louper.Voici la liste des toutes nouvelles licences et suites très attendues qui ont été dévoilées lors de cet événement majeur :Bien évidemment, de nombreux jeux ont enfin précisé leur calendrier de lancement pour les mois à venir :Enfin, pour ce qui est des jeux déjà disponibles, des annonces ont également été faites, que ce soit des mises à jour ou des DLC :Vous pouvez retrouver la présentation complète de cet événement qui s'impose comme le plus important de la scène indépendante dans la vidéo ci-dessous.